Así se enteró La Beba del asesinato de César Gastélum durante una transmisión en vivo

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    Así se enteró La Beba del asesinato de César Gastélum durante una transmisión en vivo
    La Beba y César Gastélum compartían videos y colaboraciones en TikTok e Instagram; la influencer conoció la noticia de su muerte durante un en vivo. VANGUARDIA

La Beba se volvió tendencia tras reaccionar en una transmisión al asesinato de César Gastélum, con quien colaboraba en redes sociales

Tras el asesinato del creador de contenido César Gastélum, ocurrido la noche del 4 de agosto durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, usuarios de redes sociales comenzaron a preguntar por la relación que mantenía con la influencer conocida como La Beba, con quien aparecía de manera frecuente en publicaciones de TikTok e Instagram.

La atención sobre la creadora de contenido aumentó luego de que se difundiera un video en el que se observa el momento en que se enteró de la muerte de Gastélum mientras realizaba una transmisión en vivo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-al-influencer-cesar-gastelum-durante-una-transmision-en-vivo-en-culiacan-video-NF22639150

LA BEBA RECIBIÓ LA NOTICIA SOBRE EL ASESINATO DE CÉSAR GASTÉLUM DURANTE UNA TRANSMISIÓN EN TIKTOK

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, La Beba se encontraba transmitiendo en vivo desde su cuenta de TikTok cuando comenzó a recibir múltiples comentarios de seguidores que le informaban sobre el ataque armado contra César Gastélum.

Ante la insistencia de los usuarios, la influencer reaccionó con sorpresa y expresó:

“No creo”.

Momentos después señaló que verificaría la información y agregó:

“Ahorita lo voy a checar. Teníamos una date mañana, me iba a traer serenata”.

Tras esas declaraciones, la creadora de contenido finalizó la transmisión.

LA CERCANÍA ENTRE AMBOS GENERÓ ESPECULACIONES EN REDES SOCIALES

En los últimos meses, César Gastélum y La Beba compartieron de manera constante videos y fotografías en distintas plataformas digitales.

En varias de esas publicaciones ambos aparecían realizando dinámicas que simulaban citas, bailes, bromas y otras colaboraciones, lo que dio lugar a especulaciones entre sus seguidores sobre una posible relación sentimental.

Uno de los contenidos que más llamó la atención fue un video publicado apenas tres días antes del asesinato de Gastélum, en el que ambos aparecen en un restaurante junto a un ramo de flores, recreando lo que parecía ser una cita.

Las publicaciones generaron numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes con frecuencia comentaban sobre un posible noviazgo entre ambos.

¿QUIÉN ES LA BEBA?

La Beba es una creadora de contenido activa en redes sociales, donde publica videos de entretenimiento y colaboraciones con otros influencers.

Actualmente cuenta con más de 14 mil seguidores en Instagram, además de mantener actividad en TikTok, plataforma en la que compartía contenido de manera recurrente junto a César Gastélum.

La interacción constante entre ambos permitió que una parte de su audiencia los identificara como una de las colaboraciones más frecuentes dentro de su contenido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/video-revela-que-agresores-rondaron-a-cesar-gastelum-antes-de-asesinarlo-durante-transmision-en-vivo-EC22642879

NO EXISTÍA CONFIRMACIÓN DE UNA RELACIÓN SENTIMENTAL

Aunque en diversas publicaciones ambos aparecían representando escenas de pareja y realizaban contenido con temática romántica, hasta el momento ninguno de los dos confirmó públicamente mantener una relación sentimental fuera de las redes sociales.

Las colaboraciones formaban parte del contenido que compartían con sus seguidores y, pese a las especulaciones generadas entre la comunidad digital, no existía una confirmación oficial sobre un noviazgo entre ambos.

Tras el asesinato de César Gastélum, las publicaciones que compartieron juntos y la reacción de La Beba al enterarse de los hechos se viralizaron en redes sociales, donde usuarios han expresado mensajes de condolencias y continúan compartiendo los videos en los que ambos aparecían colaborando.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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