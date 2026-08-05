Vinculan a proceso a Iván Martín ‘N’ por el feminicidio de la influencer Valeria Márquez

La resolución fue emitida por el juez Miguel Ángel Galván Esparza, titular del Juzgado Vigésimo de Control del Primer Partido Judicial, quien además impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Iván Martín “N” fue vinculado a proceso este 4 de agosto por el delito de feminicidio en agravio de Valeria Márquez , la creadora de contenido de 23 años asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

AUDIENCIA SE REALIZÓ DE FORMA PRIVADA

La audiencia tuvo lugar en el Penal de Puente Grande, ubicado en el municipio de El Salto, Jalisco, y se desarrolló de manera privada por determinación del juez Galván Esparza.

De acuerdo con el juzgador, la restricción tuvo como objetivo “evitar afectar la integridad de alguna de las partes” involucradas en el proceso.

FISCALÍA SEÑALA QUE ACTUÓ COMO VIGILANTE DURANTE EL ATAQUE CONTRA VALERIA MÁRQUEZ

De acuerdo con la investigación de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, Iván Martín “N” no habría sido quien disparó contra la víctima, sino que presuntamente participó como coautor material del crimen al desempeñarse como vigilante.

Según los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el imputado habría monitoreado previamente el salón Blossom The Beauty Lounge, mientras otro hombre ingresó al establecimiento bajo el argumento de entregar un encargo a Valeria Márquez.

Las investigaciones indican que, una vez que el agresor confirmó la identidad de la víctima y realizó los disparos, Iván Martín “N” habría facilitado la huida al escoltar al atacante en motocicleta desde el estacionamiento de la Plaza Comercial Real Center hasta la avenida Acueducto, en la colonia Zona Real, en Zapopan.

Las autoridades sostienen que su presunta participación ocurrió antes, durante y después del ataque.

IMPUTADO SE RESERVÓ SU DERECHO A DECLARAR

Durante la audiencia inicial, Iván Martín “N” se reservó su derecho a rendir declaración.

Por conducto de su defensa, solicitó acogerse al término constitucional, por lo que la resolución sobre su situación jurídica fue diferida hasta la audiencia celebrada este 4 de agosto.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco formuló la imputación por el delito de feminicidio y solicitó al juez su vinculación a proceso.

Desde su puesta a disposición de la autoridad judicial, el imputado permanecía sujeto a prisión preventiva oficiosa, medida prevista para este tipo de delitos.

IVÁN MARTÍN FUE DETENIDO TRAS UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR EL FEMINICIDIO DE VALERIA MARQUEZ

Iván Martín “N” fue detenido el 1 de agosto de 2026 en un domicilio de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

El operativo fue realizado por agentes de la Vicefiscalía especializada con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con las autoridades, la captura fue posible gracias a información de inteligencia proporcionada por el Gabinete de Seguridad Federal, derivada de la detención de Ramón “N”, alias “El R1”, ocurrida el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco.

La información obtenida durante esa investigación permitió fortalecer la carpeta de investigación y obtener el mandato judicial contra Iván Martín “N”.

Durante el cateo realizado de forma simultánea en el inmueble donde fue detenido, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, teléfonos celulares e identificaciones, objetos que fueron incorporados a la carpeta de investigación.

Con esta detención, suman dos personas detenidas por su presunta participación en el feminicidio de Valeria Márquez.

EL FEMINICIDIO DE VALERIA MÁRQUEZ OCURRIÓ DURANTE UNA TRANSMISIÓN EN VIVO

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan.

De acuerdo con las investigaciones, un hombre ingresó al establecimiento haciéndose pasar por repartidor, confirmó la identidad de la creadora de contenido y posteriormente le disparó en dos ocasiones, una en el torso y otra en la cabeza.

El caso generó amplia atención debido a que la agresión quedó registrada durante la transmisión que realizaba la influencer.