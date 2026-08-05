Madonna y Kylie Minogue hacen realidad la colaboración que sus fans esperaban
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Las dos estrellas del pop presentaron juntas ‘Love Sensation (Afterhours Mix)’, una colaboración que llegará oficialmente a las plataformas esta semana
Durante muchos años, los fandoms de la “Reina del Pop”, Madonna, y de la superestrella australiana Kylie Minogue pidieron una colaboración que fuera más allá de compartir escenario o coincidir en alguna entrevista, y que les permitiera disfrutar de su talento juntas. Ese deseo finalmente se cumplió hace unos días, cuando ambas interpretaron una de las nuevas canciones de la intérprete de ‘Vogue’.
El tema, titulado ‘Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie’, verá la luz este viernes, según anunciaron ambas artistas en sus redes sociales, y contará con tres versiones disponibles para su compra.
El pasado fin de semana, Madonna y Minogue interpretaron la canción por primera vez durante el concierto del WorldPride de Ámsterdam.
UNA MEZCLA
La colaboración es un remix del tema ‘Love Sensation’ y llega tras años de especulaciones sobre una posible colaboración entre las dos cantantes. Madonna, quien lanzó el pasado 3 de julio su nuevo proyecto, ‘Confessions II’, puso a la venta en su sitio web tres ediciones del tema junto a Kylie Minogue, con versiones para Reino Unido, Estados Unidos y Australia.
Madonna explora en ‘Confessions II’, una vez más, la música electrónica y dance, y cuenta con colaboraciones de artistas como Stromae, Feid y Sabrina Carpenter.