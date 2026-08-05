Madonna y Kylie Minogue hacen realidad la colaboración que sus fans esperaban

Durante muchos años, los fandoms de la “Reina del Pop”, Madonna, y de la superestrella australiana Kylie Minogue pidieron una colaboración que fuera más allá de compartir escenario o coincidir en alguna entrevista, y que les permitiera disfrutar de su talento juntas. Ese deseo finalmente se cumplió hace unos días, cuando ambas interpretaron una de las nuevas canciones de la intérprete de ‘Vogue’.

El tema, titulado ‘Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie’, verá la luz este viernes, según anunciaron ambas artistas en sus redes sociales, y contará con tres versiones disponibles para su compra.

El pasado fin de semana, Madonna y Minogue interpretaron la canción por primera vez durante el concierto del WorldPride de Ámsterdam.