Terminará UNAM contrato con empresa que aplicó cuestionado examen en línea

El abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, comunicó que se realizará la terminación anticipada a efecto de hacer los análisis correspondientes derivados de la problemas presentados en el examen de licenciatura.

En reunión con medios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que terminará de manera anticipada el contrato con la empresa Territorium Life, encargada del examen en línea para el ingreso a licenciatura 2026, cuestionado por presuntas trampas.

El secretario administrativo de la Universidad, Tomás Humberto Rubio Pérez, dijo que el monto erogado para el pago a Territorium fue de 69 millones 189 mil 760 pesos durante 2026, correspondientes a los gastos por exámenes de ingreso a licenciatura y bachillerato.

HABRÁ TRES AUDITORÍAS POR CONTRATACIÓN

Además, la Universidad anunció que realizará tres auditorías, una tecnológica a la plataforma y dos relacionadas al proceso de adjudicación del contrato a la empresa, respecto a estas una será realizada por la Contraloría universitaria y una por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivada de una petición del rector Leonardo Lomelí.

El proceso de contratación, por adjudicación directa fue hecho en febrero por la Dirección de Administración Escolar (DGAE), en donde se tomó en cuenta la experiencia y certificaciones de la empresa. “En el caso de UNAM, la plataforma fue usada exitosamente en exámenes a aspirantes en noviembre 2024 fuera del país y 2025 a nivel bachillerato presencial y a distancia”, señaló el abogado Concha Cantú, quien enfatizó que el próximo examen de control “no está señalando tramposos”

El abogado también explicó que se han presentado 5 denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México, hechas el 3 de julio, además afirmó que probablemente se presentará una sexta, pero, dijo, no puede dar más información debido a la naturaleza del proceso.