Gianni Infantino resiste en FIFA: recibe respaldo interno, pero Luis Figo exige su renuncia

Gianni Infantino reunió de emergencia a la cúpula de la FIFA, mientras crecen las voces que exigen su renuncia. La cita se celebró tras el fracaso de FIFA Forward Enterprise, plan que pretendía vender a inversionistas privados el 20 por ciento de una nueva sociedad para explotar derechos comerciales del Mundial.

Infantino se sentó con el secretario general, Mattias Grafström, y miembros de la junta directiva. Al concluir, la alta dirección expresó “pleno respaldo” al presidente, aunque reconoció que el proyecto, valuado para recaudar unos 4 mil 200 millones de dólares, se manejó sin la consulta adecuada.

La FIFA envió una carta de disculpa a los integrantes de su Consejo y a sus 211 asociaciones. También prometió revisar sus procesos internos. El mensaje intentó cerrar filas sin disipar la mayor crisis del mandato de Infantino desde que asumió en 2016.