Gianni Infantino resiste en FIFA: recibe respaldo interno, pero Luis Figo exige su renuncia

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    Gianni Infantino resiste en FIFA: recibe respaldo interno, pero Luis Figo exige su renuncia
    Gianni Infantino enfrenta la mayor crisis de su gestión, pese al respaldo expresado por la alta dirección de la FIFA. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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La fallida venta de derechos comerciales desató disculpas a 211 federaciones, fracturas internas y una creciente rebelión antes de las elecciones de 2027

Gianni Infantino reunió de emergencia a la cúpula de la FIFA, mientras crecen las voces que exigen su renuncia. La cita se celebró tras el fracaso de FIFA Forward Enterprise, plan que pretendía vender a inversionistas privados el 20 por ciento de una nueva sociedad para explotar derechos comerciales del Mundial.

Infantino se sentó con el secretario general, Mattias Grafström, y miembros de la junta directiva. Al concluir, la alta dirección expresó “pleno respaldo” al presidente, aunque reconoció que el proyecto, valuado para recaudar unos 4 mil 200 millones de dólares, se manejó sin la consulta adecuada.

La FIFA envió una carta de disculpa a los integrantes de su Consejo y a sus 211 asociaciones. También prometió revisar sus procesos internos. El mensaje intentó cerrar filas sin disipar la mayor crisis del mandato de Infantino desde que asumió en 2016.

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Luis Figo elevó la presión. El exastro de Portugal, Barcelona y Real Madrid pidió la dimisión inmediata del dirigente: “Infantino debe irse”. También lo acusó de mentir y anteponer intereses personales al futbol. Figo aseguró que todavía hay tiempo para “salvar el futbol”.

El reclamo se suma al de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y a la ofensiva de la UEFA, que declaró haber perdido la confianza en Infantino. Gales, Serbia y Suecia retiraron su apoyo a la reelección; el primer ministro canadiense, Mark Carney, también afirmó no confiar en él.

Dentro de la propia FIFA aparecieron grietas: Carlos Cordeiro renunció como asesor, Arsène Wenger se deslindó del proyecto y el príncipe Ali bin al-Hussein, titular de la Federación de Jordania, denunció presiones financieras para apoyar al presidente.

Infantino conserva el respaldo de su equipo directivo y varias federaciones, pero llegará debilitado a la elección de marzo de 2027 en Rabat. Aún no existe un rival confirmado; sin embargo, la rebelión internacional convirtió una reelección que parecía segura en una batalla abierta por el control de la FIFA.

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Alejandro Morteo

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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