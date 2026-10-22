Otorga el Parlamento Europeo el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional

ESTRABURGO, FRANCIA- El Parlamento Europeo otorgó este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional y a sus trabajadores, presionados por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones contra sus jueces y fiscales. “La Unión Europea se construyó sobre el respeto al multilateralismo y las instituciones internacionales, y este premio reconoce el importante trabajo del Tribunal en sostener la justicia y el derecho internacional”, anunció la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ante el pleno de la institución, como había adelantado EFE.

El premio para la Corte Penal Internacional, que había sido nominada por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026. Aunque partía como favorito el líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, que contaba con la nominación de dos grupos parlamentarios, finalmente en el voto a puerta cerrada la CPI ha obtenido una «mayoría de los votos emitidos», con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda. Lissu tenía el respaldo de populares y ultraconservadores, mientras que la ultraderecha de Patriotas por Europa optó por no votar en la última y definitiva ronda, dijo a EFE una fuente parlamentaria. Junto a Lissu, quedan como finalistas las iraníes Taraneh y Romina Rahimi, gemelas de 21 años que han recibido respectivamente una condena a muerte y una sentencia de 25 años de prisión tras participar en las protestas antigubernamentales de enero de 2026 en Isfahán. ¿Qué es la CPI? La Corte Penal Internacional (CPI) nació en 2002 con la idea de que ni jefes de Estado ni comandantes militares quedaran fuera del alcance de la justicia por crímenes más graves, y más de dos décadas después, investiga conflictos desde Ucrania hasta Palestina y Afganistán, mientras afronta una fuerte presión política y financiera desde Estados Unidos.

Creada por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente, y tiene hoy 125 Estados miembros que le otorgan jurisdicción para juzgar personas, no países, por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando la justicia nacional no pueda o no quiera hacerlo. En los últimos años, se ha situado en el centro de algunas de las principales disputas geopolíticas, especialmente después de ordenar, en 2023, el arresto del presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación de niños ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia, lo que le ha traído amenazas y órdenes de detención emitidas desde Moscú. En noviembre de 2024 aprobó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, motivo por el que la Administración de Donald Trump sancionó al tribunal y a varios de sus funcionarios. Estas sanciones amenazan directamente la propia supervivencia operativa del tribunal, puesto que han complicado el acceso de la CPI al sistema financiero y a proveedores internacionales. El premio Sájarov El premio Sájarov, dotado con 50 mil euros y nombrado en honor al físico soviético y disidente político Andréi Sájarov, reconoce la labor de personas, grupos y organizaciones que han contribuido de forma destacada a la protección de la libertad de pensamiento.

Desde su creación en 1988 lo han recibido personalidades como el líder sudafricano Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas. El galardón de este año se entregará en una ceremonia el próximo 16 de diciembre durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). AL ENTERARSE DEL PREMIO LA CPI SEÑALA; “NO HAY PAZ SIN JUSTICIA NI SEGURIDAD SIN DERECHO” La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este jueves de que “no hay paz sin justicia ni seguridad sin derecho”, en una reacción a la concesión este jueves del Premio Sájarov 2026 al tribunal, un reconocimiento que llega, dice el tribunal, en un momento de “desafíos sin precedentes”, tras las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos. La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, subrayó que “este premio llega en un momento en que la Corte y sus funcionarios afrontan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el mandato judicial del tribunal”, según una reacción difundida a los medios en La Haya tras conocerse el galardón.

La CPI, el primer tribunal penal internacional permanente, fue creada en 2002 para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden investigar esos delitos. El pasado 9 de octubre, Estados Unidos anunció sanciones a la propia institución, después de haber adoptado medidas similares contra numerosos jueces y fiscales, incluida Akane, como respuesta a investigaciones que afectan a Israel por presuntos crímenes en la Franja de Gaza. La magistrada japonesa consideró que el Sájarov tiene “una importancia especial”, porque reafirma ·el valor” de las instituciones judiciales independientes y “de quienes trabajan para defender el derecho internacional”. También subrayó la necesidad de mantener la cooperación y el apoyo internacionales para que la CPI pueda “cumplir su mandato de manera independiente e imparcial, al servicio de la justicia y de las víctimas de los crímenes más graves”. El tribunal, integrado por 125 Estados miembros, ha emitido órdenes de arresto contra dirigentes como el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra, aunque carece de policía propia y depende de la cooperación de los países para ejecutar sus decisiones. Akane destacó que el premio no solo reconoce la labor de la Corte en la lucha contra la impunidad, evitar que los responsables de graves crímenes queden sin castigo, y en la celebración de juicios justos, sino también el papel de la justicia internacional como “piedra angular de una paz duradera”. “En un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin derecho”, concluyó. El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que concede anualmente el Parlamento Europeo desde 1988, reconoce la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su entrega está prevista para diciembre en Estrasburgo (Francia). CELEBRA VON DER LEYEN Y PIDE DEJARLA TRABAJAR SIN “PRESIONES” La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la concesión este jueves del premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores, y subrayó que ese tribunal debe ser libre para actuar de forma independiente, «sin presiones». “Doy la bienvenida al premio Sájarov otorgado a la Corte Penal Internacional. Para las víctimas de los crímenes más graves del mundo, la justicia significa una voz. La CPI debe ser libre para llevar a cabo su misión, de manera independiente y sin presiones ni intimidaciones”, dijo Von der Leyen en sus redes sociales. Añadió que «Europa apoya firmemente a la presidenta (de la corte), Tomoko Akane, los jueces y funcionarios del tribunal», así como «su labor vital en apoyo de un mundo regido por normas».

El Parlamento Europeo otorgó este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la CPI y a sus trabajadores, presionados por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones contra sus jueces y fiscales. El premio para la CPI, que había sido nominada por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el Premio Nobel de la Paz 2026.