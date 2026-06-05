$!‘Sí, que se largue’... Fallece Abraham Pérez, ‘El Licenciado Cortillo’ de la Familia P. Luche

La televisión mexicana está de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Abraham Pérez, actor que conquistó al público con su participación en la exitosa comedia La Familia P. Luche. Su personaje, el inolvidable Licenciado Cortillo, se convirtió en uno de los más recordados por los seguidores de la serie creada por el comediante Eugenio Derbez. La noticia fue compartida por el creador de contenido Omar Crew, quien mantenía una estrecha amistad con el actor. A través de redes sociales publicó una imagen de despedida que rápidamente provocó reacciones de tristeza entre quienes recordaban con cariño sus apariciones en la pantalla.

Aunque Abraham Pérez participó en otros proyectos a lo largo de su carrera, fue su paso por La Familia P. Luche el que le permitió ganarse un lugar especial dentro de la cultura popular mexicana gracias a un personaje que aún hoy sigue siendo recordado por millones de espectadores.

EL LICENCIADO CORTILLO Y LA FRASE QUE SE VOLVIÓ VIRAL Uno de los elementos que convirtió al Licenciado Cortillo en un personaje tan popular fue su peculiar personalidad y las frases que protagonizó dentro de la serie. Entre ellas destaca la expresión “Sí que se largue”, una línea que con el paso de los años trascendió la televisión para convertirse en un meme recurrente y una referencia frecuente en redes sociales.

La popularidad del personaje se mantuvo incluso después del final del programa, pues numerosos clips continúan circulando en internet, donde nuevas generaciones descubren escenas que marcaron una época dentro de la comedia mexicana.

UN AMIGO LO DESCRIBE COMO UNA PERSONA ALEGRE Tras confirmar el fallecimiento, Omar Crew compartió detalles de la amistad que los unía desde la infancia. Explicó que sus familias mantuvieron una relación cercana durante décadas y destacó la calidad humana del actor. “Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá”, escribió en su mensaje de despedida.

Instagram

Las palabras reflejan el cariño que quienes convivieron con Abraham Pérez guardaban hacia él, especialmente por su carácter amable y la energía positiva que transmitía tanto dentro como fuera de los escenarios. LA CAUSA DE SU MUERTE AÚN NO HA SIDO REVELADA Hasta el momento, familiares o personas cercanas no han informado oficialmente las causas del fallecimiento del actor, situación que ha generado sorpresa entre seguidores y colegas del medio artístico. Abraham Pérez vivía con enanismo, una condición genética que se caracteriza por una estatura significativamente menor al promedio. De acuerdo con especialistas médicos, existen más de 450 tipos de esta condición, siendo la acondroplasia una de las formas más comunes. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que vincule su fallecimiento con algún padecimiento específico, por lo que continúan las especulaciones mientras se espera una comunicación formal sobre lo ocurrido.

SU LEGADO TAMBIÉN LLEGÓ AL CINE Además de su trabajo en televisión, Abraham Pérez también tuvo presencia en la pantalla grande. En 2007 participó en la película 7 Colombian Kilos, dirigida por Zeke Gonzales. En esa producción compartió créditos con actores como Roberto Soto y otros intérpretes que formaron parte del elenco de la cinta. Aunque su trayectoria cinematográfica fue más discreta que su paso por la televisión, dejó evidencia de su versatilidad artística. Hoy, la partida de Abraham Pérez deja un vacío entre quienes crecieron viendo sus actuaciones. Su personaje del Licenciado Cortillo permanece como una de las figuras más queridas del humor televisivo mexicano y como parte de una generación de actores que ayudaron a construir algunos de los momentos más memorables de la comedia nacional.

DATOS CURIOSOS • Abraham Pérez alcanzó gran popularidad gracias a su papel del Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche. • La frase “Sí que se largue” se convirtió en uno de los diálogos más recordados del personaje.

• La Familia P. Luche es considerada una de las comedias mexicanas más exitosas de las últimas décadas. • El actor también participó en la película 7 Colombian Kilos, estrenada en 2007. • Omar Crew reveló que conocía a Abraham Pérez desde la infancia debido a la amistad entre sus familias. • El personaje del Licenciado Cortillo sigue siendo ampliamente compartido en redes sociales a través de memes y fragmentos de la serie.

Publicidad

Temas

Televisión

Organizaciones

Televisa

