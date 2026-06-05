No vamos a desalojar a maestros; ellos buscan la provocación: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que la prioridad del gobierno es evitar cualquier escenario de confrontación que pueda derivar en hechos de violencia. Según explicó, la estrategia actual se basa en la contención y el diálogo como mecanismos para atender el conflicto.

Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan generando tensión en distintos puntos de la Ciudad de México. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que su administración no recurrirá a la fuerza pública para retirar a los manifestantes de las calles o de los espacios que mantienen ocupados.

Las declaraciones se producen en medio de bloqueos, protestas y actos de presión realizados por integrantes del magisterio disidente, quienes exigen respuestas a diversas demandas laborales y educativas.

“ELLOS BUSCAN LA PROVOCACIÓN”, AFIRMA LA PRESIDENTA

Sheinbaum aseguró que algunos participantes en las movilizaciones buscan generar una reacción de las autoridades para obtener imágenes de una eventual represión policial.

“Ellos buscan la provocación. Lo que quieren es justamente una fotografía, una intervención en donde la policía reprima a los maestros”, expresó la titular del Ejecutivo federal al referirse a los incidentes registrados en oficinas gubernamentales y diversas vialidades de la capital del país.

La presidenta señaló que el gobierno es consciente de esta situación y, por ello, ha decidido actuar con cautela. Consideró que responder con operativos de desalojo podría escalar el conflicto y alimentar la narrativa de confrontación que algunos sectores buscan proyectar.

LA ESTRATEGIA SE BASA EN CONTENCIÓN Y VALLAS DE SEGURIDAD

Ante las manifestaciones, las autoridades han implementado medidas preventivas para proteger edificios públicos y evitar enfrentamientos directos entre policías y manifestantes.

Entre estas acciones destaca la colocación de vallas metálicas en zonas estratégicas de la Ciudad de México, una medida que busca reducir riesgos y mantener la seguridad sin recurrir al uso de la fuerza.

Sheinbaum también señaló que algunas personas involucradas en actos violentos durante las protestas cubren sus rostros, situación que dificulta determinar si realmente forman parte del magisterio o si se trata de individuos ajenos a las movilizaciones docentes.

“NO VAMOS A ESO”: DESCARTA DESALOJOS FORZOSOS

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de retirar a los maestros mediante operativos policiales, la presidenta respondió de manera contundente.

“No vamos a eso”, afirmó al descartar cualquier intervención que implique el uso de la fuerza pública contra los integrantes de la CNTE.

La mandataria recordó que en administraciones anteriores se realizaron desalojos de manifestantes que derivaron en fuertes críticas y confrontaciones sociales. Según su postura, el gobierno federal no repetirá ese tipo de acciones y mantendrá una política orientada a privilegiar el diálogo.

RECUERDA DESALOJOS OCURRIDOS EN GOBIERNOS ANTERIORES

Durante su intervención, Sheinbaum hizo referencia a operativos realizados en el pasado contra integrantes del magisterio que se manifestaban en el Centro Histórico de la capital.

“¿No se acuerdan del desalojo de los maestros del Zócalo? Eso es lo que ellos quieren, eso es lo que buscan provocar”, señaló.

La presidenta insistió en que la prioridad es evitar cualquier escenario de violencia y sostuvo que las autoridades continuarán buscando soluciones mediante mecanismos institucionales. Mientras tanto, las protestas de la CNTE mantienen presencia en distintos puntos de la Ciudad de México, donde continúan las negociaciones entre representantes del magisterio y autoridades federales.