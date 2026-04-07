Papa León XIV dice que la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní es ‘inaceptable’

En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León XIV instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.

El papa León XIV afirmó el martes que la amenaza que hizo el presidente estadounidense Donald Trump de destruir la civilización iraní es “realmente inaceptable”, y manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.

“Hoy, como todos sabemos, se ha producido también esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable”, expresó el pontífice al salir de su casa de campo en Castel Gandolfo, al sur de Roma.

Se refería a la amenaza de Trump de que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no cumple con el plazo que el mandatario estadounidense fijó para alcanzar un acuerdo que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz.

León XIV recordó el llamado a la paz y a rechazar la guerra que hizo en la Pascua, “especialmente una guerra que muchas personas han dicho que es una guerra injusta, que sigue escalando y que no está resolviendo nada”.

Invitó a todas las personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para recordarles que los ataques contra infraestructura civil van “en contra del derecho internacional” y también son un “signo del odio, de la división y de la destrucción de que es capaz el ser humano, y todos queremos trabajar por la paz”.

En las últimas semanas, el primer papa nacido en Estados Unidos en la historia ha intensificado el tono de su oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, después de emitir inicialmente llamados moderados a la paz y al diálogo.

La semana pasada, León XIV mencionó públicamente a Trump al decir que esperaba que el presidente estadounidense realmente estuviera “buscando una salida”.

El Vaticano tiene una tradición de neutralidad diplomática y es raro que un papa mencione a un líder político o a un país específicamente de manera crítica. Pero la guerra en Irán ha llevado incluso a un papa reservado a romper con el protocolo habitual.

El martes, León XIV no citó a Trump por su nombre, pero en comentarios en inglés instó a la gente a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso “para decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.

“Tenemos una crisis económica mundial, una crisis energética, (una) situación en Oriente Medio de gran inestabilidad, que sólo está provocando más odio en todo el mundo”, agregó.

Dijo que el mensaje a los líderes políticos debería ser: “Vuelvan a la mesa, hablemos, busquemos soluciones de manera pacífica y recordemos especialmente a los niños inocentes, a los ancianos, a los enfermos, a tantas personas que ya se han convertido o se convertirán en víctimas de esta guerra”.

El Vaticano está particularmente preocupado por cómo el conflicto con Irán se ha extendido a una guerra renovada en Líbano entre Israel y el grupo libanés Hezbollah. El Vaticano teme por los cristianos en el sur del Líbano, que son un importante baluarte para la Iglesia en la región.