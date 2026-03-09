Paris Hilton arranca fondo filantrópico para empresarias tras desastres por incendios de 2025

/ 9 marzo 2026
    Paris Hilton arranca fondo filantrópico para empresarias tras desastres por incendios de 2025
    Paris Hilton arranca fondo filantrópico para empresarias tras desastres por incendios de 2025
    Una serie de YouTube llamada “Back in Business” seguirá el camino de la estrella pop para apoyar las economías de las empresarias afectadas. AP

Después de las pérdidas millonarias a consecuencia de las llamas que azotaron a Los Ángeles, la estrella pop donará 350 mil de dólares para mujeres emprendedoras

La estrella pop, activista y empresaria Paris Hilton lanzó una iniciativa el lunes para apoyar a pequeñas empresarias afectadas por desastres, una expansión a nivel nacional de su apoyo filantrópico a mujeres emprendedoras tras los incendios de Los Ángeles de 2025.

Hilton donará 350 mil dólares para poner en marcha Back in Business Recovery Fund, con el objetivo de recaudar al menos 1 millón de dólares para finales de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: Un incendio en Glasgow cierra la estación de tren más concurrida de Escocia

“Los negocios que pertenecen a mujeres son realmente el corazón de muchas de estas comunidades. Quiero poder impulsarlas y apoyarlas, poner el foco sobre ellas y de verdad marcar una diferencia en sus vidas”, dijo Hilton a The Associated Press.

La nueva iniciativa será una alianza entre la organización de impacto social de Hilton, 11:11 Media Impact, y GoFundMe.org, el brazo filantrópico de la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, que aportará 100 mil dólares al lanzamiento del fondo.

Hilton y esas organizaciones distribuyeron más de 1 millón de dólares en subvenciones en efectivo a 50 pequeñas empresas propiedad de mujeres tras los incendios de Los Ángeles, que destruyeron su propia casa en Malibu.

Hilton comentó que perder la casa donde crecían sus hijos fue “muy emocional”, y la impulsó a pensar en otras madres que habían perdido no solo viviendas, sino también ingresos para sostener a sus familias.

Subvenciones, de hasta 25 mil dólares, se otorgaron a propietarias de guarderías, panaderías, librerías, estudios de danza y salones dañados por el incendio de Eaton, que devastó la comunidad de Altadena. El dinero ayudó a cubrir alquiler, nómina, reemplazo de equipos y reconstrucción.

Un año después, el 90% de los negocios beneficiarios sigue operando, según el Pasadena Women’s Business Center, que también recibió una subvención para brindar asistencia técnica y mentoría a empresas afectadas.

Una serie de YouTube llamada “Back in Business” también se estrenó el lunes, destacando a algunas de las empresarias de Los Ángeles. “Espero que realmente inspire a otros a querer donar y retribuir”, dijo Hilton.

Desastres Naturales
incendios
Empresas

Estados Unidos
Los Ángeles

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

