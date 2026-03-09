Paris Hilton arranca fondo filantrópico para empresarias tras desastres por incendios de 2025

La estrella pop, activista y empresaria Paris Hilton lanzó una iniciativa el lunes para apoyar a pequeñas empresarias afectadas por desastres, una expansión a nivel nacional de su apoyo filantrópico a mujeres emprendedoras tras los incendios de Los Ángeles de 2025.

Hilton donará 350 mil dólares para poner en marcha Back in Business Recovery Fund, con el objetivo de recaudar al menos 1 millón de dólares para finales de marzo.

“Los negocios que pertenecen a mujeres son realmente el corazón de muchas de estas comunidades. Quiero poder impulsarlas y apoyarlas, poner el foco sobre ellas y de verdad marcar una diferencia en sus vidas”, dijo Hilton a The Associated Press.

La nueva iniciativa será una alianza entre la organización de impacto social de Hilton, 11:11 Media Impact, y GoFundMe.org, el brazo filantrópico de la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, que aportará 100 mil dólares al lanzamiento del fondo.

Hilton y esas organizaciones distribuyeron más de 1 millón de dólares en subvenciones en efectivo a 50 pequeñas empresas propiedad de mujeres tras los incendios de Los Ángeles, que destruyeron su propia casa en Malibu.

Hilton comentó que perder la casa donde crecían sus hijos fue “muy emocional”, y la impulsó a pensar en otras madres que habían perdido no solo viviendas, sino también ingresos para sostener a sus familias.

Subvenciones, de hasta 25 mil dólares, se otorgaron a propietarias de guarderías, panaderías, librerías, estudios de danza y salones dañados por el incendio de Eaton, que devastó la comunidad de Altadena. El dinero ayudó a cubrir alquiler, nómina, reemplazo de equipos y reconstrucción.

Un año después, el 90% de los negocios beneficiarios sigue operando, según el Pasadena Women’s Business Center, que también recibió una subvención para brindar asistencia técnica y mentoría a empresas afectadas.

Una serie de YouTube llamada “Back in Business” también se estrenó el lunes, destacando a algunas de las empresarias de Los Ángeles. “Espero que realmente inspire a otros a querer donar y retribuir”, dijo Hilton.