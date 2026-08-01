Peligro de incendios en oeste de Europa disminuye; ahora Grecia entra en alerta

Para Grecia, el peligro tuvo una resonancia sombría: un incendio forestal en 2018 en la comunidad costera de Mati, cerca de Atenas, mató a 104 personas, lo que lo convirtió en el incendio forestal más mortífero de Europa en este siglo.

La emergencia por incendios forestales en Europa se alivió en gran parte de Europa occidental, pero su frente más peligroso se desplazó a Grecia, donde vientos huracanados empujaron las llamas por un balneario costero, obligaron a cientos a huir por mar y dificultaron las operaciones de aeronaves de extinción.

Los avances en Europa occidental marcaron un giro brusco respecto al punto álgido de la crisis, cuando los incendios, tan solo en Francia y en España, obligaron a una tercera parte de un millón de personas a abandonar viviendas y lugares de vacaciones, vaciaron pueblos durante la temporada de vacaciones de verano y pusieron al límite a bomberos, aeronaves y servicios de emergencia en crisis simultáneas.

En la región mediterránea de Var, un incendio que se creía que había dejado de avanzar se propagó a toda velocidad y arrasó 10 kilómetros cuadrados en seis horas el viernes, “más rápido que un caballo al galope”, indicó la prefectura. Pero seguía activo el sábado y unas 2 mil 500 personas aún no podían regresar a casa.

En el suroeste de Francia, los bomberos lograron contener un enorme incendio forestal dentro de su perímetro, lo que permitió que unas 198 mil personas regresaran a casa tras la que pudo haber sido la mayor evacuación en tiempos de paz en el país.

Europa es el continente que más rápido se calienta en la Tierra, con un aumento de las temperaturas de más del doble del promedio mundial desde la década de 1980, según el servicio climático Copernicus de la Unión Europea. Las olas de calor y las sequías prolongadas resecan la vegetación, lo que permite que el fuego avance más rápido y arda con mayor intensidad.

VIENTOS DE HURACÁNES AVIVAN INCENDIOS EN GRECIA

En Grecia, casi 500 bomberos luchaban para proteger Porto Germeno, un popular balneario en el golfo de Corinto, al tiempo que las llamas devoraban el espeso bosque de pinos y el humo tapaba el sol.

El incendio se declaró el viernes cerca de la aldea costera vecina de Agios Vasileios. Unas 300 personas fueron evacuadas por mar, y las autoridades emitieron varias órdenes adicionales de evacuación el sábado.

“Un bosque prístino, un paraíso, fue entregado a las manos del fuego”, lamentó Minas Tzortzanis, un agricultor de 60 años y residente local. “No hay palabras para explicar lo que ha pasado. Destrucción. Destrucción total”.

Theodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios forestales del Observatorio Nacional de Atenas, estimó que había entre 40 y 50 kilómetros cuadrados afectados. Las autoridades no ofrecieron un dato oficial de superficie quemada.

La operación también incluyó equipos especializados en incendios forestales, dotaciones estacionadas temporalmente desde Francia y Rumania, 19 aeronaves de descarga de agua y 11 helicópteros.

Nuevos incendios se declararon en otras partes de Grecia el sábado. Un fuego al este de Nafpaktos motivó alertas de evacuación para al menos cuatro aldeas.

“Los vientos muy fuertes a huracanados siguen creando condiciones excepcionalmente difíciles”, aseveró el ministro de Crisis Climática y Protección Civil, Evangelelos Tournas.

Indicó que la turbulencia extrema estaba impidiendo que algunas aeronaves recogieran agua o se acercaran lo suficiente a los incendios como para realizar descargas.

FRANCIA SIGUE EVACUANDO A PERSONAS

El incendio de Gironda ha quemado 420 kilómetros cuadrados de bosque de pinos al oeste de Burdeos, un área que tiene cuatro veces el tamaño de la capital, París.

Los bomberos dijeron que el sábado seguía contenido dentro de ese perímetro. Pero no se ha declarado “fijado” —el punto en el que los equipos determinan que ya no avanza— y persistían sectores activos y focos calientes ocultos.

Las autoridades reabrieron más comunidades el pasado viernes 31 de julio, pero varias seguían en gran medida vacías el sábado. Las autoridades mantuvieron la acomodada y boscosa península de Cap Ferret mayormente desalojada debido a un foco que podría reactivarse, amenazar el limitado acceso por carretera y dejar atrapadas a las personas autorizadas a regresar.

“Hoy, el incendio todavía no está fijado. Está contenido”, dijo a reporteros el teniente coronel Eric Pitault.

Los equipos realizaron quemas tácticas durante la noche. Aun así, se enfrentaban a unos 240 kilómetros de frentes donde el calor puede permanecer enterrado bajo tierra y volver a estallar.

FRANCIA EN LLAMAS Y LA RESISTENCIA

En Var, las líneas defensivas alrededor del incendio de Gros Bessillon resistieron durante la noche y no se quemó más terreno adicional, dijo el prefecto de Var, Simon Babre, a medios franceses el sábado.

El incendio había sido declarado fijado a principios de la semana antes que ráfagas de mistral reavivaran brasas el viernes y lo hicieran avanzar a toda velocidad por colinas secas con temperaturas que se acercaban a los 42 grados Celsius.

Pero el incendio continuaba activo el sábado. Unas 2 mil 500 personas seguían sin poder regresar a casa y mil 300 bomberos estaban desplegados. El repentino regreso del incendio “desafía toda comprensión”, dijo Babre.

Veinte departamentos franceses estaban bajo una alerta naranja por calor el sábado, principalmente en el este y el sureste del país. Ocho departamentos enfrentaban riesgo alto de incendios forestales.

TESTIMONIOS DE LAS LLAMAS RETORNAN

Para los residentes que regresaban a la zona del incendio de Gironda, la emergencia que se aliviaba trajo un primer ajuste de cuentas con lo que se había perdido.