Periodistas recorren túnel de Hamás con el Ejército israelí

RAFAH- Uno a uno, los soldados se deslizaron por una estrecha entrada a un túnel en el sur de Gaza. En un oscuro pasillo, algunos inclinaron la cabeza para evitar golpearse con el techo, mientras avanzaban con cuidado, caminando sobre o alrededor de concreto irregular, botellas de plástico aplastadas y colchones desgastados. El lunes, el ejército de Israel llevó a periodistas a Rafah, la ciudad en el punto más al sur de Gaza que las tropas tomaron el año pasado y arrasaron casi por completo, mientras el alto el fuego de dos meses entre Israel y Hamás alcanza un punto crítico. Israel ha prohibido que los periodistas internacionales entren en Gaza desde que comenzó la guerra hace más de dos años, excepto en raras y breves visitas supervisadas por el Ejército, como esta. TE PUEDE INTERESAR: A pesar de la guerra y el alto al fuego, Hamás sigue controlando partes de Gaza Los soldados escoltaron a los periodistas dentro de un túnel, que según dijeron, era una de las rutas subterráneas más importantes y complejas de Hamás, la cual unía distintas ciudades del territorio en conflicto y era utilizada por los principales comandantes del grupo armado. Israel dijo que Hamás había mantenido el cuerpo de un rehén en el pasaje subterráneo: Hadar Goldin, un soldado de 23 años asesinado en Gaza hace más de una década y cuyos restos habían sido retenidos allí.

Hamás devolvió el cuerpo de Goldin el mes pasado como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos en la guerra desencadenada por el ataque del grupo armado el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, en el que 1.200 personas fueron asesinadas y cientos más fueron tomadas como rehenes. La ofensiva de represalia de Israel ha provocado la muerte de más de 70.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que aproximadamente la mitad de los fallecidos han sido mujeres y niños.

Israel y Hamás están a punto de finalizar la primera fase de la tregua, que exigía la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos, a cambio de palestinos retenidos por Israel. Solo queda por devolver el cuerpo de un rehén más. TE PUEDE INTERESAR: Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico” Los mediadores advierten que la segunda fase será mucho más desafiante, ya que incluye cuestiones más espinosas, como el desarme de Hamás y la retirada de Israel de la franja. Actualmente, Tel Aviv controla más de la mitad de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto viajar a Washington este mes para analizar los próximos pasos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. MONTONES DE ESCOMBROS BORDEAN LAS CARRETERAS DE RAFAH El año pasado, Israel puso en marcha una importante operación en Rafah, donde muchos palestinos habían buscado refugio de ofensivas en otros lugares. Los intensos combates dejaron gran parte de la ciudad en ruinas y desplazaron a casi un millón de personas. Este año, cuando el ejército tenía el control casi total de la ciudad, demolió sistemáticamente la mayoría de los edificios que quedaban en pie, según fotos satelitales. Las tropas también tomaron el control y cerraron el vital cruce de Rafah, la única puerta de Gaza al mundo exterior que no estaba controlada por Israel.

Israel dijo que Rafah era el último bastión importante de Hamás y clave para desmantelar las capacidades militares del grupo, un objetivo importante de la guerra. En el recorrido por Rafah efectuado el lunes, torres de concreto destrozado, cables y metal retorcido bordeaban las carreteras, con pocos edificios en pie y ninguno intacto. Restos de las vidas de las personas estaban esparcidos por el suelo: un colchón de espuma, toallas y un libro que explica el Corán. La semana pasada, Israel dijo que estaba listo para reabrir el cruce de Rafah, pero solo para que las personas salgan de la franja. Egipto y muchos palestinos temen que una vez que las personas se vayan, no se les permitirá regresar. Afirman que Israel está obligado a abrir el cruce en ambas direcciones. Israel ha dicho que no se permitirá la entrada a Gaza hasta que Israel reciba a todos los rehenes que quedan en el enclave. DENTRO DEL TÚNEL El túnel por el que fueron escoltados los periodistas corre por debajo de lo que una vez fue un barrio residencial densamente poblado, bajo un complejo de las Naciones Unidas y mezquitas. Hoy, Rafah es una ciudad fantasma. Bajo tierra, los periodistas avanzaron entre cables colgantes y losas de concreto irregulares cubiertas de arena. El ejército dice que el túnel tiene más de 7 kilómetros (4 millas) de largo y hasta 25 metros (82 pies) de profundidad y se utilizó para almacenar armas, así como para estancias prolongadas. Señaló que los principales comandantes de Hamás estuvieron allí durante la guerra, entre ellos, Mohammed Sinwar, quien presuntamente dirigía el ala armada de Hamás y era el hermano menor de Yahya Sinwar, el líder del grupo que ayudó a planear el ataque del 7 de octubre. Israel afirma que logró abatirlos a ambos. “Lo que vemos aquí es un ejemplo perfecto de lo que Hamás hizo con todo el dinero y el equipo que se trajo a Gaza a lo largo de los años”, afirmó el teniente coronel Nadav Shoshani. “Lo tomó y construyó una increíble ciudad subterránea con fines terroristas y para retener cuerpos de rehenes”. Israel ha acusado durante mucho tiempo a Hamás de desviar dinero para fines militares. Mientras que el grupo afirma que los palestinos son un pueblo ocupado y tienen derecho a resistir, también tiene un brazo civil y dirigía un gobierno que proporcionaba servicios como atención médica, una fuerza policial y educación. El ejército no ha decidido qué hacer con el túnel. Podría sellarlo con concreto, volarlo o mantenerlo para fines de inteligencia, entre otras opciones. Desde el inicio del alto el fuego, tres soldados han sido asesinados en enfrentamientos con unos 200 militantes de Hamás que, según autoridades israelíes y egipcias, permanecen bajo tierra en territorio controlado por Israel. Hamás ha dicho que la comunicación con sus unidades restantes en Rafah ha estado interrumpida durante meses y que no es responsable de ningún incidente que ocurra en esas áreas. Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar repetidamente el acuerdo durante la primera fase. Israel ha acusado a Hamás de prolongar la devolución de los rehenes, mientras que las autoridades de salud palestinas dicen que más de 370 palestinos han sido asesinados en continuos ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego. Por Sam Mednick, The Associated Press.