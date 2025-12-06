Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro de Qatar, declaró el sábado que el alto el fuego en Gaza ha alcanzado un “punto crítico”, mientras su primera fase llega a su fin, sin que los insurgentes hayan entregado aún los restos mortales del último rehén israelí.

La advertencia se produce en un contexto de violencia continua, donde funcionarios de salud de Gaza reportan que más de 360 palestinos han muerto por fuego israelí desde la tregua, lo que pone en peligro la consolidación del acuerdo y afecta directamente a los civiles.

La primera fase del plan de paz de 20 puntos del presidente Donald Trump entró en vigor el 10 de octubre, logrando un cese de combates y el intercambio de decenas de rehenes retenidos en Gaza por cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Sin embargo, el jeque Mohammed enfatizó en el Foro de Doha que lo logrado es solo una ”pausa” y que el alto el fuego “no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes, se restablezca la estabilidad en Gaza, y la gente pueda entrar y salir, que no es el caso hoy en día”.

FASE DOS: ESTABILIZACIÓN DE GAZA

Los mediadores internacionales, encabezados por Estados Unidos, trabajan “para forzar el avance” hacia la segunda fase, la cual enfrenta múltiples desafíos políticos y logísticos.

El punto de conflicto clave es que Israel ha enviado una delegación a Egipto para conversaciones sobre la devolución de los restos mortales del último cautivo, un paso esencial para completar la Fase Uno.

La Fase dos incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en la Franja, la formación de un nuevo gobierno tecnocrático, el desarme de Hamás y una eventual retirada de las fuerzas israelíes del enclave.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, señaló que existe una “gran pregunta” sobre la fuerza de seguridad internacional, incluyendo qué países se unirán, cuál será su estructura de mando y su “primera misión”.

PROBLEMÁTICAS PERSISTEN

El primer ministro de Qatar y el ministro de Exteriores de Turquía coincidieron en que una paz duradera exige soluciones más amplias.

El líder de Qatar declaró que la paz solo podrá alcanzarse con el establecimiento de un Estado palestino, algo a lo que el gobierno conservador de Israel se opone.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que actúa como el “sector público” de facto en Gaza, ha sido excluida de las conversaciones de la Fase Dos. La agencia, que niega acusaciones de cooperar con Hamás, enfrenta una crisis de liquidez a pesar de que la Asamblea General de la ONU renovó su mandato hasta 2029.