Pete Hegseth: Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo iraní, está “herido” y “desfigurado”

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Internacional
/ 13 marzo 2026
    Pete Hegseth: Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo iraní, está “herido” y “desfigurado”
    El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, da una conferencia de prensa en Washington. EFE/Will Oliver

El secretario de Guerra estadounidense aseguró que el nuevo líder supremo “carece de legitimidad”

WASHINGTON- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está “herido” y muy posiblemente “desfigurado” tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

”Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video”, dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

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Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo “carece de legitimidad” y que habla de unidad después de “asesinar a decenas de miles de manifestantes”, en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

”Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué”, aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene “miedo” y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la “sangre de los mártires será vengada”.

”El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

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