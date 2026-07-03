Petro pide a Trump que se levanten sanciones y defiende su plan antidrogas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Petro pide a Trump que se levanten sanciones y defiende su plan antidrogas
    La sanciones han significado para Petro restricciones en el sistema financiero, pese a que ha insistido en que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico y lo ha atacado durante su gobierno. AP.

Trascendió que el presidente de Estados Unidos habría manifestado que ‘hará lo mejor para que ese propósito se materialice’

BOGOTÁ.-El presidente colombiano Gustavo Petro informó que a través de una llamada telefónica, le solicitó a su homólogo estadounidense Donald Trump, que le que apoye su salida de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro.

Trascendió que Petro le pidió “cordialmente” a Trump que apoye su salida de la lista de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés).

TE PUEDE INTERESAR: Keiko Fujimori, hija de un condenado exmandatario, se convierte en la presidenta electa de Perú

Petro ha dicho estar muy preocupado por su futuro judicial debido a que entregará el mando del país el 7 de agosto al conservador Abelardo de la Espriella, un férreo opositor a su gobierno y quien fue apoyado en la campaña abiertamente por Trump.

Asimismo en la red social X, aseguró que en la llamada le dio un reporte sobre el programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca —materia prima de la cocaína— por el que los campesinos que la cultivan pueden pasar a la economía lícita.

La presidencia informó que ha erradicado cerca de 30 mil hectáreas de hoja de coca con el programa y proyectó que alcanzará las 41 mil hectáreas al finalizar el año.

El área sembrada con hoja de coca en Colombia alcanzó en 2024 las 261 mil hectáreas, un 3.5% más que el año anterior, según el último dato disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Por otro lado Petro solicitó al gobierno estadounidense su colaboración para mantener el programa de sustitución de ilícitos en el gobierno de De la Espriella, quien asegura que no va a permitir que salga más cocaína de Colombia y que quiere fumigar con herbicidas biológicos los plantíos de hoja de coca.

Fue el año pasado que el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra Petro; su esposa, Verónica Alcocer García; su hijo mayor, Nicolás Fernando Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas, sin mostrar pruebas.

El gobierno estadounidense dijo que Petro ha “permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”.

La lucha contra las drogas ha sido un punto álgido entre Petro y Trump debido a las diferencias en sus políticas. Mientras Petro está en contra del modelo prohibicionista y aboga por los pequeños cultivadores de hoja de coca, la administración Trump ha pedido endurecer las medidas para obtener resultados más rápidos en la disminución de cultivos y en la exportación de cocaína.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Política
Sanciones

Localizaciones


Colombia

Personajes


Donald Trump
Gustavo Petro

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Próximo partido

Próximo partido
true

Los marcadores inesperados cambiaron las expectativas de este Mundial
Banamex y BBVA alertaron por el escenario de revisiones anuales impuesto por la administración de Trump; ante la vulnerabilidad del comercio.

Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos
El representativo azteca en el Estadio Ciudad de México en su último encuentro frente a Ecuador.

México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Un comentario de Liam Gallagher sobre el partido entre Inglaterra y México desató una ola de reacciones en redes sociales. Fher de Maná respondió con humor.

¡Ubícate güey!... Liam Gallagher de Oasis pronostica goleada de Inglaterra 5-0 contra México y Fher de Maná le contesta
Con la llegada de nueva tecnología, ya no se tiene por qué hacer una larga fila para obtener estos documentos pues ya puede hacerse en Internet.

Acta de Nacimiento y CURP certificada... ¿Cómo descargarlas en PDF y cuánto cuesta tramitarlas en línea en 2026?