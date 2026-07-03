Petro pide a Trump que se levanten sanciones y defiende su plan antidrogas

BOGOTÁ.-El presidente colombiano Gustavo Petro informó que a través de una llamada telefónica, le solicitó a su homólogo estadounidense Donald Trump, que le que apoye su salida de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro.

Trascendió que Petro le pidió “cordialmente” a Trump que apoye su salida de la lista de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés).

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Petro ha dicho estar muy preocupado por su futuro judicial debido a que entregará el mando del país el 7 de agosto al conservador Abelardo de la Espriella, un férreo opositor a su gobierno y quien fue apoyado en la campaña abiertamente por Trump.

Asimismo en la red social X, aseguró que en la llamada le dio un reporte sobre el programa de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca —materia prima de la cocaína— por el que los campesinos que la cultivan pueden pasar a la economía lícita.

La presidencia informó que ha erradicado cerca de 30 mil hectáreas de hoja de coca con el programa y proyectó que alcanzará las 41 mil hectáreas al finalizar el año.

El área sembrada con hoja de coca en Colombia alcanzó en 2024 las 261 mil hectáreas, un 3.5% más que el año anterior, según el último dato disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Por otro lado Petro solicitó al gobierno estadounidense su colaboración para mantener el programa de sustitución de ilícitos en el gobierno de De la Espriella, quien asegura que no va a permitir que salga más cocaína de Colombia y que quiere fumigar con herbicidas biológicos los plantíos de hoja de coca.

Fue el año pasado que el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones contra Petro; su esposa, Verónica Alcocer García; su hijo mayor, Nicolás Fernando Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por acusaciones de participar en el tráfico global de drogas, sin mostrar pruebas.

El gobierno estadounidense dijo que Petro ha “permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”.

La lucha contra las drogas ha sido un punto álgido entre Petro y Trump debido a las diferencias en sus políticas. Mientras Petro está en contra del modelo prohibicionista y aboga por los pequeños cultivadores de hoja de coca, la administración Trump ha pedido endurecer las medidas para obtener resultados más rápidos en la disminución de cultivos y en la exportación de cocaína.