Planea Trump dejar su huella en Washington con un arco al estilo el de París

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump quiere dejar su huella en la capital de Estados Unidos con la construcción de un arco al estilo de París a poca distancia del Monumento a Lincoln.

Trump dio a conocer el plan el miércoles durante una cena en la Casa Blanca para los empresarios que han prometido contribuir con fondos para cubrir el costo de 250 millones de dólares para la construcción de un enorme salón de fiestas a la Mansión Ejecutiva. Trump no mencionó el costo del arco.

”Va a ser realmente hermoso”, afirmó el presidente. “Creo que va a ser fantástico”.

Muchos presidentes y primeras familias intentan dejar su marca en la Casa Blanca, y Trump ya lo está haciendo con muchos de los cambios de diseño y construcción que ha realizado en la propiedad, quizás el más notable el de convertir la Rosaleda en un patio cubierto de piedra.

Pero el arco va mucho más allá de la Casa Blanca, dándole a Trump la oportunidad de dejar otro monumento en una ciudad conocida por ellos. El arco sería parte de su discurso de embellecer la ciudad, reemplazando sus “desgastados” jardines, señalizaciones y calles.

Trump pareció inspirarse en los franceses.

El arco propuesto tiene un parecido sorprendente con el Arco de Triunfo de París, el famoso monumento al final de los Campos Elíseos que honra a aquellos que lucharon por Francia durante la Revolución y las guerras napoleónicas.

Un desfile militar celebrado en Washington a principios de este año para conmemorar el 250 aniversario del Ejército fue inspirado después de que Trump presenció un evento similar en el famoso bulevar parisino hace ocho años como invitado del presidente Emmanuel Macron.

La Casa Blanca no respondió el jueves a una solicitud para obtener más información sobre el arco, incluido el cronograma para completarlo.