Planea Trump dejar su huella en Washington con un arco al estilo el de París

Internacional
/ 17 octubre 2025
    Planea Trump dejar su huella en Washington con un arco al estilo el de París
    El presidente Donald Trump durante una cena para donantes que han contribuido para la construcción del nuevo salón de fiestas de la Casa Blanca, el miércoles 15 de octubre de 2025, en Washington. Foto: AP/John McDonnell

Muchos presidentes y primeras familias intentan dejar su marca en la Casa Blanca, y Trump ya lo está haciendo

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump quiere dejar su huella en la capital de Estados Unidos con la construcción de un arco al estilo de París a poca distancia del Monumento a Lincoln.

Trump dio a conocer el plan el miércoles durante una cena en la Casa Blanca para los empresarios que han prometido contribuir con fondos para cubrir el costo de 250 millones de dólares para la construcción de un enorme salón de fiestas a la Mansión Ejecutiva. Trump no mencionó el costo del arco.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites

”Va a ser realmente hermoso”, afirmó el presidente. “Creo que va a ser fantástico”.

Muchos presidentes y primeras familias intentan dejar su marca en la Casa Blanca, y Trump ya lo está haciendo con muchos de los cambios de diseño y construcción que ha realizado en la propiedad, quizás el más notable el de convertir la Rosaleda en un patio cubierto de piedra.

Pero el arco va mucho más allá de la Casa Blanca, dándole a Trump la oportunidad de dejar otro monumento en una ciudad conocida por ellos. El arco sería parte de su discurso de embellecer la ciudad, reemplazando sus “desgastados” jardines, señalizaciones y calles.

Trump pareció inspirarse en los franceses.

El arco propuesto tiene un parecido sorprendente con el Arco de Triunfo de París, el famoso monumento al final de los Campos Elíseos que honra a aquellos que lucharon por Francia durante la Revolución y las guerras napoleónicas.

Un desfile militar celebrado en Washington a principios de este año para conmemorar el 250 aniversario del Ejército fue inspirado después de que Trump presenció un evento similar en el famoso bulevar parisino hace ocho años como invitado del presidente Emmanuel Macron.

La Casa Blanca no respondió el jueves a una solicitud para obtener más información sobre el arco, incluido el cronograma para completarlo.

$!El presidente Donald Trump se dirige a una cena para donantes que han contribuido a construir el nuevo salón de baile en la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump se dirige a una cena para donantes que han contribuido a construir el nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Foto: AP/John McDonnell

Harrison Design, una firma local, está trabajando en el proyecto, según publicó Trump en redes sociales durante el fin de semana. Un representante de la compañía no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios el jueves.

De momento se desconoce si la Casa Blanca ha presentado la propuesta a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la cual es responsable de la planeación y ubicación de monumentos y estatuas en la ciudad. Las oficinas de la comisión han estado cerradas durante el cierre del gobierno.

L. Preston Bryant Jr., un expresidente de la comisión, dijo en un correo electrónico que la ley federal requiere que el arco pase por el proceso de revisión y aprobación de la comisión.

El arco se ubicaría en el extremo de Washington del Puente Memorial, el cual atraviesa el río Potomac desde Arlington, Virginia. Durante la cena, Trump mostró tres modelos de diferentes tamaños del arco, el cual contará con una estatua de la Dama de la Libertad en la parte superior, y reconoció que el más grande era su favorito.

Trump agradeció a sus invitados por ser “tan generosos en sus contribuciones” para pagar el salón de fiestas y aseguró que podría haber suficiente dinero sobrante para cubrir el costo del arco.

”Está completamente cubierto y, de hecho, tendremos dinero sobrante y lo usaremos para algo”, expresó. “Probablemente lo usaremos para el arco o para otra cosa que venga. Pero nos encanta arreglar Washington”.

La Casa Blanca ha dicho que divulgará información sobre quién ha contribuido dinero para la construcción del salón de fiestas, pero aún no lo ha hecho. Ese proyecto fue anunciado a finales de julio.

