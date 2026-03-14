Sheinbaum rechaza dichos de Trump y afirma que en México ‘gobierna el pueblo’

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/ 14 marzo 2026
    Sheinbaum rechaza dichos de Trump y afirma que en México ‘gobierna el pueblo’
    Declaraciones se dieron en medio de un nuevo intercambio de posturas entre ambos gobiernos sobre la estrategia para combatir a los cárteles. CUARTOSCURO
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El gobierno mexicano reiteró que cualquier cooperación en seguridad debe sujetarse al respeto absoluto de la soberanía nacional

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que en México gobiernen los cárteles del narcotráfico, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, reiteró que organizaciones criminales dominan territorio mexicano.

Ante asistentes a un acto, la Mandataria planteó: “Ayer dije: ¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, no. En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres”.

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Las declaraciones se dieron en medio de un nuevo intercambio de posturas entre ambos gobiernos sobre la estrategia para combatir a los cárteles y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Previo al evento, Sheinbaum fue cuestionada por comentarios recientes de Trump, quien afirmó que “nos guste o no, los cárteles gobiernan México”, y dijo que incluso ofreció ayuda para combatirlos, propuesta que —según señaló— fue rechazada por la mandataria mexicana.

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Al ser consultada sobre si existe la posibilidad de que Estados Unidos realice algún tipo de ataque contra organizaciones criminales en territorio mexicano, la jefa del Ejecutivo no respondió al planteamiento.

En días recientes, ambos mandatarios han expresado visiones distintas sobre la forma en que deben abordarse los problemas de seguridad vinculados al narcotráfico, en el marco de la coordinación entre ambos países.

Desde el gobierno mexicano se ha insistido en que cualquier coordinación con Estados Unidos debe realizarse bajo un principio central: el respeto absoluto a la soberanía nacional, la cual —ha subrayado la Presidenta— “no está a negociación”.

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