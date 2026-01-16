Plataformas de redes sociales eliminan 4.7 millones de cuentas tras veto a menores en Australia

WELLINGTON- Las empresas de redes sociales han revocado el acceso a aproximadamente 4.7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños en Australia desde que el país prohibió el uso de esas plataformas a menores de 16 años, dijeron las autoridades.

“Nos enfrentamos a todos los que decían que no se podía hacer, algunas de las empresas más poderosas y ricas del mundo y sus partidarios”, afirmó la ministra de Comunicaciones, Anika Wells. “Ahora, los padres australianos pueden estar seguros de que sus hijos pueden recuperar su infancia”.

Las cifras, reportadas al gobierno de Australia por 10 plataformas de redes sociales, fueron las primeras en mostrar la magnitud de la histórica prohibición desde su entrada en vigor en diciembre por temor a los efectos de los entornos digitales perjudiciales para los más jóvenes. La ley provocó intensos debates sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental en el país, y ha llevado a otros a considerar medidas similares.

AUTORIDADES DICEN QUE LA CIFRA ES ALENTADORA

Según la ley australiana, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y Twitch enfrentan multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos (33.2 millones de dólares) si no toman medidas razonables para eliminar las cuentas de los australianos de menos de 16 años. Los servicios de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger están exentos.

Para verificar la edad, las plataformas pueden solicitar copias de documentos de identificación, usar a un tercero para aplicar tecnologías de estimación de la edad del rostro del titular de la cuenta, o hacer deducciones a partir de los datos ya disponibles, como el tiempo que lleva activa la cuenta.

En Australia hay alrededor de 2.5 millones de personas que tienen entre ocho y 15 años, indicó la comisionada de seguridad electrónica del país, Julie Inman Grant. De acuerdo con estimaciones previas, el 84% de los niños de entre ocho y 12 años tenían cuentas en redes sociales. Aunque se desconoce cuántas seguían activas en las 10 plataformas, Inman Grant dijo que la cifra de 4.7 millones “desactivadas o restringidas” era alentadora.