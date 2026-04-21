¿Podría Trump enviar tropas, tras inminente expiración del alto al fuego entre EU e Irán?

Ahora que el alto el fuego de dos semanas en la guerra con Irán está llegando a su fin y las perspectivas de reanudar las negociaciones penden de un hilo, las posibilidades de que el presidente rompa esa promesa y ordene algún tipo de incursión terrestre parecen estar aumentando.

Se trata del escenario apocalíptico que Donald Trump juró repetidamente que jamás toleraría: el despliegue de tropas terrestres que podría involucrar a Estados Unidos en una “guerra eterna” en Oriente Medio.

A pesar de las crecientes esperanzas de que el conflicto termine en las últimas dos semanas, la administración Trump ha desplegado más fuerzas en la región durante este período, lo que indica su disposición ante una posible escalada. Para cuando el Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa del Cuerpo de Marines lleguen a finales de mes, se habrán enviado más de 10.000 soldados adicionales desde que se suspendieron las hostilidades el 8 de abril tras el acuerdo de alto el fuego.

“Si prestamos más atención a lo que hace el presidente Trump que a lo que dice, entonces una invasión terrestre es bastante probable”, dijo Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán en el International Crisis Group.

“No lo hemos visto desplegar recursos militares significativos en ningún teatro de operaciones para luego no utilizarlos. A menudo ha recurrido al poderío militar estadounidense cuando lo ha necesitado, y en este caso, ha enviado literalmente miles de soldados estadounidenses a la región; por lo tanto, creo que las probabilidades de que lleve a cabo una invasión terrestre son mucho mayores. Existe un claro riesgo de que la misión se extienda innecesariamente.”

Es posible que el régimen de Teherán haya llegado a una conclusión similar. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y principal negociador iraní en las incipientes conversaciones de paz, declaró el lunes que el régimen islámico se estaba preparando para desplegar “nuevas cartas en el campo de batalla” si se reanudaban los combates.

Según los analistas, los planificadores militares iraníes han dedicado años a prepararse meticulosamente para una invasión terrestre. Y a juzgar por la retórica de algunos de sus altos mandos, parecen disfrutar ante tal perspectiva.

Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que lideró dos rondas de negociaciones en nombre de Irán con Estados Unidos antes de que fueran frustradas por una acción militar, se mostró agresivamente desafiante cuando la cadena NBC le preguntó si Irán temía una invasión terrestre estadounidense.

“No, los estamos esperando, porque confiamos en que podemos enfrentarlos, y eso sería un gran desastre para ellos”, dijo.

Ashkan Hashemipour, analista de Irán en la Universidad de Oxford, comentó sobre las declaraciones de Araghchi: “No creo que sean meramente retóricas. Se debe a que Irán, en este momento, parece estar obteniendo buenos resultados en una guerra que se libra principalmente en el aire y en el mar. Si se libra en tierra, sabe que serán aún más fuertes”.

La confianza iraní se ve reforzada por el hecho de que la república islámica ya ha sufrido una invasión terrestre y la ha repelido. La guerra de 1980-1988 contra Irak fue la prueba de fuego para la actual generación de líderes militares iraníes.

El conflicto, desencadenado cuando Saddam Hussein ordenó a las fuerzas iraquíes invadir Irán tras la revolución islámica de 1979, se convirtió en una sangrienta guerra de desgaste. Terminó en un punto muerto después de que las fuerzas iraníes, motivadas por una ideología específica, repelieran al ejército iraquí, mejor equipado y abastecido tanto por Occidente como por la Unión Soviética.

Nader Hashemi, profesor de política islámica y de Oriente Medio en la Universidad de Georgetown, afirmó: «Esa guerra fue una experiencia fundamental para los sectores más intransigentes y conservadores iraníes. No la consideraron simplemente una guerra entre Irán e Irak, sino un importante intento de Estados Unidos y Occidente por socavar la revolución islámica».

Existen claras conexiones entre aquella experiencia y la guerra actual, según la República Islámica. Desde su perspectiva, lo que está ocurriendo ahora les da la razón absoluta. La mayor potencia mundial, Estados Unidos, y su principal aliado en Oriente Medio, intentan derrocar a la República Islámica, y ahora pretenden invadirla y ocuparla.

En inferioridad militar y tecnológica frente a Estados Unidos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) probablemente recurriría a tácticas asimétricas que se basarían en gran medida en la guerra de guerrillas en caso de una invasión terrestre estadounidense.

Para ofrecer la máxima flexibilidad, la Guardia Revolucionaria Islámica se ha dividido en 31 unidades provinciales, aproximadamente en consonancia con las 31 provincias del país, eliminando así la necesidad de un mando centralizado que podría ser destruido o interrumpido por ataques estadounidenses o israelíes.

Saeid Golkar, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Tennessee en Chattanooga, dijo que el plan fue ideado después de la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003.

“La idea es intentar dividir a Irán en un mosaico, donde cada mosaico se defienda a sí mismo”, dijo Golkar, experto en la Guardia Revolucionaria Islámica y en la Basij, la milicia voluntaria de Irán.

Las fuerzas armadas convencionales de Irán, más numerosas pero políticamente menos poderosas, conocidas como Artesh, también desempeñarían un papel fundamental.

Tras los cambios introducidos en 2009, el Artesh se dividió en unidades de acción rápida con base en 12 cuarteles generales regionales en todo el país, nuevamente con el propósito de liberar a los comandantes locales del mando central.

Según Hashemipour, la función principal del Artesh sería obligar a las fuerzas estadounidenses a librar dos guerras simultáneamente: “una convencional y otra no convencional”.

Se cree que la guerra no convencional liderada por la Guardia Revolucionaria Islámica se basa en parte en el apoyo de los Basij, una fuerza de voluntarios juveniles que se hizo famosa por sus ataques de “ola humana” contra las fuerzas iraquíes en la guerra de 1980-88, impulsada por un ferviente deseo revolucionario de alcanzar el “martirio” chiíta.

La unidad clave de la milicia Basij sería el batallón de infantería Imam Hussein, que lleva el nombre del nieto del profeta Mahoma, quien murió en la batalla de Karbala en el año 680.

Sin embargo, Golkar restó importancia a la relevancia militar de la milicia, describiéndola como un “instrumento de represión interna” y dudando de la voluntad de muchos de sus miembros para luchar, citando el declive de la devoción religiosa en Irán y el descontento generalizado con el régimen.

Dado que Trump se centra en la reapertura del estrecho de Ormuz, el despliegue de tropas terrestres podría —al menos inicialmente— limitarse a una incursión en territorio continental estadounidense, y en su lugar, ocupar una o varias islas del Golfo Pérsico, frente a la costa sur de Irán. Sin embargo, tales despliegues dejarían a las tropas estadounidenses vulnerables a ataques con misiles y drones.

Es probable que el régimen iraní también responda presionando a sus aliados hutíes en Yemen para que cierren el paso marítimo de Bab al-Mandab, entre el Mar Rojo y el Océano Índico, lo que provocaría un aumento vertiginoso de los precios mundiales de la energía.

Vaez dijo: “La realidad es que no hay una solución militar para reabrir el estrecho, porque incluso en un escenario en el que [Trump] ocupe toda la costa sur de Irán y todas las islas del Golfo que posee Irán, Irán aún podrá lanzar drones desde mucho más tierra adentro para interrumpir el tráfico en el estrecho”.

Eso podría allanar el camino para el desenlace de una guerra terrestre para la que Irán lleva 47 años preparándose tras décadas de conflicto encubierto con Washington, librado principalmente a través de grupos interpuestos en lugares como Irak y Afganistán.

Es probable que cualquier fuerza de invasión estadounidense se enfrente a las mismas tácticas de guerra de guerrillas utilizadas en esos países, incluidas las bombas colocadas al borde de las carreteras y fabricadas con artefactos explosivos improvisados —un método perfeccionado en Irak por el excomandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qassem Suleimani— .

Pero Golkar destaca una diferencia fundamental: la ausencia de una potencia extranjera entrometida. «En Irak y Afganistán, Irán y la Guardia Revolucionaria estaban en medio de estos dos países, intentando crear un atolladero para los estadounidenses», afirmó.

“Dado que no hay países externos que puedan apoyar una insurgencia en Irán, no veremos el mismo escenario que en Irak.”

Eso podría dejar el resultado en manos de las actitudes de una población iraní descontenta y de la disposición de Estados Unidos a asumir las bajas.

Vaez declaró: «Cualquier tipo de invasión terrestre probablemente acarrearía importantes bajas en el bando estadounidense, algo que los iraníes desearían ver». Añadió que Trump podría haber perdido ya el apoyo público de los opositores al régimen al amenazar con erradicar la civilización iraní y modificar sus fronteras.

“No podemos generalizar la opinión pública, pero es importante tener en cuenta en qué momento de este conflicto podría producirse una invasión terrestre. Esto ocurre después de que el presidente Trump amenazara con hacer retroceder a Irán a la Edad de Piedra”.

“La opinión pública [iraní] se está volviendo en contra de esta guerra y es más probable que el despliegue de tropas terrestres beneficie al régimen que a sus oponentes, porque el cambio de régimen no podría lograrse [solo] con unos pocos miles de fuerzas especiales y tropas terrestres estadounidenses.

“Si hay tropas estadounidenses en territorio iraní, la Guardia Revolucionaria las consideraría presa fácil y, sin duda, intentaría aumentar significativamente el número de bajas, porque también saben que la combinación de altos precios de la energía y un elevado número de bajas acabaría con la presidencia de Trump”.