Se corona ‘El Agente Secreto’ en los Premios Platino 2026

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    Se corona ‘El Agente Secreto’ en los Premios Platino 2026
    Logro. La producción brasileña destacó en la gala al llevarse algunos de los reconocimientos más importantes de la noche. FOTO: AP

La producción brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho fue la gran ganadora de la noche al llevarse premios a Mejor Película, Dirección e Interpretación Masculina

Una de las fiestas del cine más importantes de la región es la ceremonia de los Premios Platino 2026, en donde se reconoce a lo mejor de la industria iberoamericana, y fue ahí donde justamente la película brasileña ‘El Agente Secreto’ se coronó como la Mejor Película de Ficción.

La cinta fue la gran triunfadora de la noche en una gala celebrada en el Teatro Gran Tlachco, del parque natural Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

El filme, que obtuvo cuatro nominaciones al Oscar y fue dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho, ganó este sábado el Premio Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción.

CEREMONIA Y TALENTO

Durante la ceremonia, Mendonça Filho subió varias veces al escenario para recoger los premios a Mejor Película y Mejor Director, además del reconocimiento a Mejor Interpretación Masculina para Wagner Moura, quien no estuvo presente, pero envió un mensaje desde España, donde actualmente rueda un nuevo proyecto.

‘El Agente Secreto’ narra la historia de Marcelo (Moura), un perseguido por la dictadura en el Brasil de 1977; además, en su recorrido por los festivales internacionales más importantes ha recibido numerosos reconocimientos.

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y con el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.

https://vanguardia.com.mx/show/desde-lucero-leon-hasta-kris-jenner-y-mama-bratz-dia-de-las-madres-las-mujeres-detras-del-exito-de-las-celebridades-IP20588066

En esta edición se premiaron 36 categorías del audiovisual iberoamericano, 12 más que en 2025. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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