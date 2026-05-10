Se corona ‘El Agente Secreto’ en los Premios Platino 2026
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La producción brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho fue la gran ganadora de la noche al llevarse premios a Mejor Película, Dirección e Interpretación Masculina
Una de las fiestas del cine más importantes de la región es la ceremonia de los Premios Platino 2026, en donde se reconoce a lo mejor de la industria iberoamericana, y fue ahí donde justamente la película brasileña ‘El Agente Secreto’ se coronó como la Mejor Película de Ficción.
La cinta fue la gran triunfadora de la noche en una gala celebrada en el Teatro Gran Tlachco, del parque natural Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.
El filme, que obtuvo cuatro nominaciones al Oscar y fue dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho, ganó este sábado el Premio Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción.
CEREMONIA Y TALENTO
Durante la ceremonia, Mendonça Filho subió varias veces al escenario para recoger los premios a Mejor Película y Mejor Director, además del reconocimiento a Mejor Interpretación Masculina para Wagner Moura, quien no estuvo presente, pero envió un mensaje desde España, donde actualmente rueda un nuevo proyecto.
‘El Agente Secreto’ narra la historia de Marcelo (Moura), un perseguido por la dictadura en el Brasil de 1977; además, en su recorrido por los festivales internacionales más importantes ha recibido numerosos reconocimientos.
Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y con el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.
En esta edición se premiaron 36 categorías del audiovisual iberoamericano, 12 más que en 2025. (Con información de El Universal)