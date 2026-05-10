Se corona ‘El Agente Secreto’ en los Premios Platino 2026

Una de las fiestas del cine más importantes de la región es la ceremonia de los Premios Platino 2026, en donde se reconoce a lo mejor de la industria iberoamericana, y fue ahí donde justamente la película brasileña ‘El Agente Secreto’ se coronó como la Mejor Película de Ficción.

La cinta fue la gran triunfadora de la noche en una gala celebrada en el Teatro Gran Tlachco, del parque natural Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

El filme, que obtuvo cuatro nominaciones al Oscar y fue dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho, ganó este sábado el Premio Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción.