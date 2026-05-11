Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío 50 azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados

Un nuevo frente frío y su masa de aire frío se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para el lunes, el frente frío 50 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión en el oriente y sureste mexicano, con la corriente en chorro subtropical y aunado a inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y centro) y Veracruz (norte y centro); intensas en Tamaulipas (oeste y sur) y Querétaro (norte); muy fuertes en Nuevo León (centro y este), Estado de México (norte y este), Guerrero (este) y Oaxaca (norte y oeste); lluvias fuertes en Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (costa), además de chubascos en Tabasco.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noroeste y occidente del territorio nacional; además de lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán.

Simultáneamente, la masa de aire frío asociada al frente se aproximará y originará rachas de viento en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país. Finalmente, continuará la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (oeste), finalizando a partir de este día en Zacatecas y Estado de México.

El martes, el frente frío 50 se extenderá sobre la región media del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana y con divergencia en altura, propiciando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además de la Mesa Central. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México. El miércoles, el sistema frontal 50 adquirirá características de estacionario en el oriente del golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional; la masa de aire frío asociada empezará a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas. A su vez, un canal de baja presión en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país.

El jueves, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Asimismo, un canal de baja presión en el interior del país en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México generarán lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Durante el periodo de pronóstico, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y suroeste), Morelos y Puebla (suroeste), finalizando a partir del martes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 15 y máxima de 26 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 15 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 28 y mínima de 16. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (oeste y sur) y Querétaro (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y este), Estado de México (norte y este), Guerrero (este) y Oaxaca (norte y oeste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (noreste), Michoacán (norte y este), Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México. Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nayarit (norte), Michoacán (centro y este), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte) e Hidalgo (norte). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México (norte). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur y Sonora; y de componente norte: costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costa de Quintana Roo. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

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