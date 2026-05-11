Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul: Horarios oficiales de Semifinales del Clausura 2026

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    Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul: Horarios oficiales de Semifinales del Clausura 2026
    Chivas y Cruz Azul protagonizarán una de las Semifinales más atractivas del Clausura 2026, con el Rebaño cerrando la serie en el Estadio Jalisco y La Máquina obligado a buscar ventaja desde la Ida. FOTO: ESPECIAL

La Liga MX liberó este lunes el calendario de la antesala a la Final del torneo, con duelos definidos entre el miércoles 13 y domingo 17 de mayo

La Liga MX ya tiene fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026. Este lunes quedaron definidos los cuatro partidos que marcarán la antesala de la Gran Final, con Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul como los equipos que siguen con vida en la pelea por el título del futbol mexicano.

La actividad comenzará el miércoles 13 de mayo en la Ciudad de México, cuando Cruz Azul reciba a Chivas en el Estadio Banorte, en el partido de Ida de una serie que enfrentará al tercer y segundo lugar de la fase regular, respectivamente.

De acuerdo con el calendario confirmado, el duelo se disputará a las 8 de la noche.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/semifinales-liga-mx-pumas-vs-pachuca-y-chivas-vs-cruz-azul-definen-a-los-finalistas-del-clausura-2026-AE20606886

La Vuelta entre Guadalajara y La Máquina quedó programada para el sábado 16 de mayo a las 7:07 de la noche en el Estadio Jalisco, donde el Rebaño Sagrado buscará aprovechar su condición de local y su mejor posición en la tabla para acercarse a la Final del Clausura 2026.

La otra llave comenzará el jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca recibirá a Pumas a las 7 de la noche.

Los Tuzos llegan a esta instancia después de eliminar a Toluca, mientras que los universitarios avanzaron tras una dramática serie ante América, con empate global 6-6 y pase por mejor posición en la clasificación.

El cierre de esa serie será el domingo 17 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, escenario donde Pumas, líder de la fase regular, intentará sellar su boleto a la pelea por el campeonato.

Horarios de las Semifinales del Clausura 2026

Ida

Cruz Azul vs Chivas

Miércoles 13 de mayo

8 p.m.

Estadio Banorte

Pachuca vs Pumas

Jueves 14 de mayo

7 p.m.

Estadio Hidalgo

Vuelta

Chivas vs Cruz Azul

Sábado 16 de mayo

7:07 p.m.

Estadio Jalisco

Pumas vs Pachuca

Domingo 17 de mayo

7 p.m.

Estadio Olímpico Universitario

Con estos horarios, la Liguilla del Clausura 2026 entra en su etapa decisiva. Pumas y Chivas tendrán la ventaja de cerrar en casa por haber terminado primero y segundo de la tabla general, mientras que Cruz Azul y Pachuca deberán buscar un golpe como visitantes si quieren instalarse en la Gran Final.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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