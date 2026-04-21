Trump exige a Irán liberar a ocho mujeres que, según informes, iban a ser ahorcadas, en señal de buena voluntad

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Internacional
/ 21 abril 2026
    Trump exige a Irán liberar a ocho mujeres que, según informes, iban a ser ahorcadas, en señal de buena voluntad
    La publicación de Trump plagió un mensaje del activista estadounidense proisraelí Eyal Yakoby, que afirmaba que Teherán se estaba preparando para ahorcar al octeto. ESPECIAL

Organizaciones de derechos humanos han acusado repetidamente a Teherán de celebrar juicios simulados contra quienes son acusados de desafiar al régimen

Donald Trump ha implorado públicamente a Irán que fomentara la buena voluntad con Estados Unidos, liberando a ocho mujeres que, según informes, el régimen islámico tiene previsto ejecutar.

“A los líderes iraníes, que pronto estarán en negociaciones con mis representantes: agradecería enormemente la liberación de estas mujeres”, publicó Trump en Truth Social.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/jd-vance-encabezara-la-delegacion-estadounidense-en-pakistan-si-iran-acepta-dialogar-JF20167259

“Estoy seguro de que respetarán el hecho de que lo hayas hecho. ¡Por favor, no les hagas daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones!”

La publicación de Trump plagió un mensaje del activista estadounidense proisraelí Eyal Yakoby, que afirmaba que Teherán se estaba preparando para ahorcar al octeto.

Aunque la publicación no identificaba a las mujeres, incluía una foto de Bita Hemmati, una manifestante arrestada durante las protestas contra el régimen en enero.

Según el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) , de la oposición , el régimen acusó a Hemmati de múltiples delitos, entre ellos el uso de explosivos y armas, el lanzamiento de objetos como bloques de hormigón, la participación en concentraciones de protesta y la alteración de la seguridad nacional .

Hemmati fue arrestada junto con su esposo y otros dos hombres que vivían en su edificio de apartamentos, y los cuatro fueron condenados a muerte por supuestos crímenes contra el régimen.

En la publicación también aparecían Diana Taherabadi, de 16 años, y Mahboubeh Shabani, de 33, ambas arrestadas en febrero por su presunta participación en las protestas contra el régimen.

También había una fotografía de Ensieh Nejati, una activista kurda por los derechos de las mujeres que fue condenada a muerte a principios de 2025.

No fue posible verificar de forma independiente los detalles sobre las otras mujeres que aparecen en la publicación de Yakoby.

Organizaciones de derechos humanos han acusado repetidamente a Teherán de celebrar juicios simulados contra quienes son acusados de desafiar al régimen, y la República Islámica ha impuesto castigos brutales por las protestas de enero.

Según la agencia de noticias HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, que se basa en una red de fuentes dentro de Irán para sus informes, más de 50.000 personas fueron detenidas durante las manifestaciones.

El NCRI estima que más de 300 personas fueron ejecutadas en el primer mes de 2026.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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