Policía arresta a más de 200 personas en protesta propalestina en Londres

Internacional
/ 9 agosto 2025
    Manifestantes muestran pancartas en una protesta en apoyo del pueblo palestino en Gaza, en la Plaza del Parlamento, en Londres, el sábado 9 de agosto de 2025. FOTO: AP

Simpatizantes del grupo, que en el último mes han llevado a cabo una serie de protestas en todo Reino Unido, argumentan que la ley restringe ilegalmente la libertad de expresión

LONDRES.- Luego de que se llevara a cabo una manifestación en el centro de Londres, más de 200 personas fueron arrestadas por la policía británica el sábado en el centro de Londres.

Lo anterior, luego de que en ésta partidarios de un grupo propalestino, recientemente proscrito, desafiaron intencionalmente la ley como parte de su esfuerzo para obligar al gobierno a reconsiderar la prohibición.

Fue en el mes pasado que el Parlamento aprobó una ley que proscribe al grupo Palestine Action y convierte en delito apoyarlo públicamente.

Esto ocurrió después de que varios activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y vandalizaran dos aviones cisterna en protesta contra el apoyo de Reino Unido a la ofensiva de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

Por lo anterior, más de 500 manifestantes llenaron el sábado la plaza frente a las Cámaras del Parlamento, muchos de ellos, desafiando a la policía a arrestarlos al mostrar carteles que decían “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”. Eso bastó para que la policía interviniera.

La policía y los organizadores discutieron sobre el número de arrestos, ya estos últimos buscaban demostrar que la ley era impracticable.

“Las fuerzas del orden solo han podido arrestar a una fracción de aquellos que supuestamente cometen delitos de ‘terrorismo’, y la mayoría de ellos fueron liberados bajo fianza en la calle y se les ha permitido irse a casa”, dijo en un comunicado el grupo Defend Our Juries, que organizó la protesta.

Por su parte el Servicio de Policía Metropolitana de Londres respondió rápidamente, diciendo que las afirmaciones eran falsas y que muchos de los que se reunieron en la plaza eran espectadores, medios de comunicación o personas que no sostenían pancartas en apoyo del grupo.

Las autoridades resaltaron que la manifestación era inusual, en el sentido de que los manifestantes querían ser arrestados en grandes números para imponer presión a la policía y al sistema de justicia penal en general.

