Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso

/ 9 agosto 2025
    Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
    Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO: ESPECIAL.

El presunto tirador está bajo custodia de la policía mientras la investigación continúa, de la que aún no hay más detalles

MIAMI.- Al menos tres heridos dejó un tiroteo el sábado en Time Square en Nueva York, donde un hombre fue detenido como sospechoso, no obstante, se desconocen las causas.

Al momento las autoridades informaron que hay un sospechoso detenido y se trata de un adolescente de 17 años de edad

De acuerdo a los hechos el incidente, por una presunta disputa verbal, comenzó a las 1:20 horas (5:20 GMT) en el cruce de la calle 44 y la séptima avenida, donde resultaron lesionados una mujer de 18 años, y dos hombres de 19 y 65 años, según reportó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a la prensa local.

Al momento los heridos se mantienen en condición estable internados en los centros de salud y bajo observación médica.

Según videos compartidos en redes sociales por testigos, los disparos provocaron que cientos de personas en el área, en su mayoría turistas, huyeran del lugar.

El tiroteo ocurrió casi dos semanas después del otro incidente que dejó cuatro muertos, incluyendo un policía, en Manhattan, donde el tirador Shane Tamura, quien se suicidó, disparó en un rascacielos que es sede de empresas como el gigante de inversiones Blackstone y las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés).

No obstante, pese a estos incidentes, NYPD aseguró el lunes pasado que Nueva York tuvo el menor número de tiroteos en la historia en los primeros siete meses de 2025, con 412 incidentes y 489 víctimas, con una caída interanual de 26.4 % en los asesinatos.

