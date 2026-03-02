¿Ponen a prueba el derecho internacional los ataques de EU e Israel a Irán?

LA HAYA- Mientras fuerzas de Estados Unidos e Israel bombardean Irán, y Teherán y sus aliados responden disparando misiles contra objetivos en todo Oriente Medio, el orden jurídico internacional está quedando atrapado en el fuego cruzado. En el corazón del orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general António Guterres dijo al Consejo de Seguridad el sábado que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel violan el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. También condenó los ataques de represalia de Irán por violar la soberanía y la integridad territorial de las naciones de Oriente Medio. TE PUEDE INTERESAR: La caída del ayatolá da pie a una peligrosa incertidumbre Funcionarios del gobierno de Trump insisten en que la campaña militar es una medida legal para garantizar que Teherán no construya armas nucleares. “Es una cuestión de seguridad global. Y con ese fin, Estados Unidos está tomando acciones legales”, declaró Mike Waltz, embajador de Trump ante la ONU. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en una carta a la ONU el domingo que el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, “constituye una violación grave y sin precedentes de las normas más fundamentales que rigen las relaciones entre los Estados”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió con firmeza la campaña militar de Estados Unidos el lunes. “Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento, nada de estar construyendo naciones, nada de estar fomentando la democracia, nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas”, declaró en el Pentágono. La guerra con Irán llega menos de dos meses después de que fuerzas de Estados Unidos irrumpieran en Caracas para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo en avión a Nueva York para que enfrentara a la justicia. LA PRESIÓN SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE EU David Crane, un experto estadounidense en derecho internacional y fiscal fundador de un tribunal de Naciones Unidas que procesó crímenes en Sierra Leona, escribió en un análisis que los ataques de Estados Unidos en Irán y Venezuela “ponen de relieve una tendencia peligrosa: la normalización de la fuerza unilateral como herramienta de política exterior. Incluso cuando el resultado es positivo, la violación del derecho internacional y de los límites constitucionales sienta un precedente que amenaza la estabilidad global y socava los propios fundamentos jurídicos de Estados Unidos”.

En Washington, muchos demócratas han calificado los ataques de ilegales. Sostienen que, según la Constitución, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. Afirman que el gobierno de Trump no expuso su justificación ni su plan para los ataques militares, ni para lo que vendría después. El Congreso programó apresuradamente un debate sobre los poderes de guerra para el lunes, centrado en la autoridad de Trump para bombardear Irán. EL CRIMEN DE AGRESIÓN Según una enmienda al tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, la agresión se describe como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o de cualquier otra manera incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. Entre los actos de agresión enumerados por la corte figuran: “El bombardeo por las fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado o el uso de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro Estado”. Ni Estados Unidos, ni Israel ni Irán son miembros de la corte, lo que significa que el tribunal no tiene jurisdicción en la guerra en curso a menos que el caso sea remitido a los fiscales de la CPI mediante una resolución del Consejo de Seguridad. ORDEN JURIDICO INTERNACIONAL Según la Carta de la ONU, las naciones solo tienen permitido usar la fuerza contra otra nación si ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad o en defensa propia, señaló Marieke de Hoon, profesora adjunta de derecho penal internacional en la Universidad de Ámsterdam. De Hoon indicó que los ataques contra Irán equivalen a un crimen de agresión. “Es una violación de la prohibición de usar la fuerza, la piedra angular del orden jurídico internacional, y no hay justificación legal para ello: no es una defensa propia frente a un ataque armado de Irán ni frente a una amenaza inminente” de un ataque, “ni existe una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice el uso de la fuerza”, dijo a The Associated Press. “Además, un cambio de régimen viola la soberanía de otro Estado”. ¿VIOLA IRÁN EL DERECHO INTERNACIONAL? Las autoridades iraníes tienen un historial de represión brutal de la disidencia y de patrocinio del extremismo que ha desestabilizado Oriente Medio. Las ambiciones nucleares del país fueron blanco de Trump el año pasado en ataques militares contra instalaciones en Irán. Pero De Hoon declaró que eso no basta para justificar los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Señaló que, según el derecho internacional, Teherán tiene derecho a la legítima defensa, pero “Irán no puede atacar infraestructura civil en otros países. Su respuesta debe ser proporcional para detener la agresión, sin ofrecerse a sí mismo una legitimación hacia, por ejemplo, un cambio de régimen en el país agresor”. Crane apuntó que, si bien la salida del poder de Maduro y Jamenei podría potencialmente impulsar la estabilidad regional y reducir el sufrimiento y, en última instancia, mejorar las perspectivas de paz y democracia, “el derecho internacional no permite que los Estados decidan unilateralmente qué tiranos remover por la fuerza”. ¿LOS ASESINATOS SON ALGUNA VEZ LEGALES? Marko Milanovic, profesor de derecho internacional en la Universidad de Reading, señaló que en tiempos de paz “es una clara violación del derecho internacional asesinar al jefe de Estado o de gobierno de otro Estado”. Indicó que los jefes de Estado y de gobierno “gozan de inmunidades personales e inviolabilidad, y cualquier ataque contra ellos también violaría la soberanía de su Estado”. Eso cambia en tiempos de guerra, añadió, al señalar que si los líderes políticos también son miembros de las fuerzas armadas, “entonces son combatientes como cualquier otro miembro de las fuerzas armadas y no están exentos de ser atacados”. Por Mike Corder, The Associated Press.

