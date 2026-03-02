¿Ponen a prueba el derecho internacional los ataques de EU e Israel a Irán?

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 2 marzo 2026
    ¿Ponen a prueba el derecho internacional los ataques de EU e Israel a Irán?
    Columnas de humo se elevan desde edificios en Teherán el 2 de marzo del 2026. (AP foto/Mohsen Ganji) AP/Mohsen Ganji
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Ataques
Derechos
Guerras

Localizaciones


Irán

Personajes


Donald Trump

La guerra con Irán llega menos de dos meses después de que fuerzas de Estados Unidos irrumpieran en Caracas para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro

LA HAYA- Mientras fuerzas de Estados Unidos e Israel bombardean Irán, y Teherán y sus aliados responden disparando misiles contra objetivos en todo Oriente Medio, el orden jurídico internacional está quedando atrapado en el fuego cruzado.

En el corazón del orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el secretario general António Guterres dijo al Consejo de Seguridad el sábado que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel violan el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. También condenó los ataques de represalia de Irán por violar la soberanía y la integridad territorial de las naciones de Oriente Medio.

TE PUEDE INTERESAR: La caída del ayatolá da pie a una peligrosa incertidumbre

Funcionarios del gobierno de Trump insisten en que la campaña militar es una medida legal para garantizar que Teherán no construya armas nucleares.

“Es una cuestión de seguridad global. Y con ese fin, Estados Unidos está tomando acciones legales”, declaró Mike Waltz, embajador de Trump ante la ONU.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en una carta a la ONU el domingo que el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, “constituye una violación grave y sin precedentes de las normas más fundamentales que rigen las relaciones entre los Estados”.

$!Miembros de la Guardia Nacional observan a la gente protestar cerca de la Casa Blanca contra los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en Washington.
Miembros de la Guardia Nacional observan a la gente protestar cerca de la Casa Blanca contra los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en Washington. AP/Allison Robbert

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió con firmeza la campaña militar de Estados Unidos el lunes. “Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento, nada de estar construyendo naciones, nada de estar fomentando la democracia, nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas”, declaró en el Pentágono.

La guerra con Irán llega menos de dos meses después de que fuerzas de Estados Unidos irrumpieran en Caracas para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo en avión a Nueva York para que enfrentara a la justicia.

LA PRESIÓN SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE EU

David Crane, un experto estadounidense en derecho internacional y fiscal fundador de un tribunal de Naciones Unidas que procesó crímenes en Sierra Leona, escribió en un análisis que los ataques de Estados Unidos en Irán y Venezuela “ponen de relieve una tendencia peligrosa: la normalización de la fuerza unilateral como herramienta de política exterior. Incluso cuando el resultado es positivo, la violación del derecho internacional y de los límites constitucionales sienta un precedente que amenaza la estabilidad global y socava los propios fundamentos jurídicos de Estados Unidos”.

$!Una imagen satelital que muestra edificios y equipos dañados en las instalaciones de Choqa Balk-e, Irán luego de una ola de ataques aéreos de EU e Israel.
Una imagen satelital que muestra edificios y equipos dañados en las instalaciones de Choqa Balk-e, Irán luego de una ola de ataques aéreos de EU e Israel. EFE/EPA/SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR

En Washington, muchos demócratas han calificado los ataques de ilegales. Sostienen que, según la Constitución, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra. Afirman que el gobierno de Trump no expuso su justificación ni su plan para los ataques militares, ni para lo que vendría después.

El Congreso programó apresuradamente un debate sobre los poderes de guerra para el lunes, centrado en la autoridad de Trump para bombardear Irán.

EL CRIMEN DE AGRESIÓN

Según una enmienda al tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, la agresión se describe como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o de cualquier otra manera incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.

Entre los actos de agresión enumerados por la corte figuran: “El bombardeo por las fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado o el uso de cualquier arma por un Estado contra el territorio de otro Estado”.

Ni Estados Unidos, ni Israel ni Irán son miembros de la corte, lo que significa que el tribunal no tiene jurisdicción en la guerra en curso a menos que el caso sea remitido a los fiscales de la CPI mediante una resolución del Consejo de Seguridad.

ORDEN JURIDICO INTERNACIONAL

Según la Carta de la ONU, las naciones solo tienen permitido usar la fuerza contra otra nación si ha sido autorizada por el Consejo de Seguridad o en defensa propia, señaló Marieke de Hoon, profesora adjunta de derecho penal internacional en la Universidad de Ámsterdam.

De Hoon indicó que los ataques contra Irán equivalen a un crimen de agresión.

“Es una violación de la prohibición de usar la fuerza, la piedra angular del orden jurídico internacional, y no hay justificación legal para ello: no es una defensa propia frente a un ataque armado de Irán ni frente a una amenaza inminente” de un ataque, “ni existe una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice el uso de la fuerza”, dijo a The Associated Press. “Además, un cambio de régimen viola la soberanía de otro Estado”.

¿VIOLA IRÁN EL DERECHO INTERNACIONAL?

Las autoridades iraníes tienen un historial de represión brutal de la disidencia y de patrocinio del extremismo que ha desestabilizado Oriente Medio. Las ambiciones nucleares del país fueron blanco de Trump el año pasado en ataques militares contra instalaciones en Irán.

Pero De Hoon declaró que eso no basta para justificar los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Señaló que, según el derecho internacional, Teherán tiene derecho a la legítima defensa, pero “Irán no puede atacar infraestructura civil en otros países. Su respuesta debe ser proporcional para detener la agresión, sin ofrecerse a sí mismo una legitimación hacia, por ejemplo, un cambio de régimen en el país agresor”.

Crane apuntó que, si bien la salida del poder de Maduro y Jamenei podría potencialmente impulsar la estabilidad regional y reducir el sufrimiento y, en última instancia, mejorar las perspectivas de paz y democracia, “el derecho internacional no permite que los Estados decidan unilateralmente qué tiranos remover por la fuerza”.

¿LOS ASESINATOS SON ALGUNA VEZ LEGALES?

Marko Milanovic, profesor de derecho internacional en la Universidad de Reading, señaló que en tiempos de paz “es una clara violación del derecho internacional asesinar al jefe de Estado o de gobierno de otro Estado”.

Indicó que los jefes de Estado y de gobierno “gozan de inmunidades personales e inviolabilidad, y cualquier ataque contra ellos también violaría la soberanía de su Estado”.

Eso cambia en tiempos de guerra, añadió, al señalar que si los líderes políticos también son miembros de las fuerzas armadas, “entonces son combatientes como cualquier otro miembro de las fuerzas armadas y no están exentos de ser atacados”.

Por Mike Corder, The Associated Press.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Derechos
Guerras

Localizaciones


Irán

Personajes


Donald Trump

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Epstein en guerra

Epstein en guerra
true

Las relaciones peligrosas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus
Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado por extorsión y homicidios en Uruapan.

Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores
Coronaciones florales, algunas con mensajes retirados, llegaron al funeral de “El Mencho” en Guadalajara bajo vigilancia del Ejército y Guardia Nacional

Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio
El programa social insigna del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha iniciado su periodo de capacitaciones laborales.

Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro; será del 2 al 10 de marzo
El SAT confirmó la inmovilización de miles de cuentas bancarias en marzo de 2026. La medida afecta a clientes de BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y todo el sistema financiero, como parte de procesos de fiscalización.

¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?
Reinas. Demi Moore y Jenna Ortega destacaron entre las mejor vestidas de la noche con apuestas elegantes y sofisticadas.

Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards
Equipos de la Fórmula 1 ajustaron sus vuelos para llegar a tiempo al circuito en Melbourne.

FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia