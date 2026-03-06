Por abusar de 2 niños en Florida, dan cadena perpetua a un alborotador en el asalto al Capitolio e indultado por Trump

Internacional
/ 6 marzo 2026
    Por abusar de 2 niños en Florida, dan cadena perpetua a un alborotador en el asalto al Capitolio e indultado por Trump
    Esta imagen de un video proporcionado por el Departamento de Justicia, tomada con una cámara corporal policial, muestra a Andrew Paul Johnson en la Terraza Inferior Oeste del Capitolio en Washington. AP/Department of Justice

Andrew Paul Johnson fue declarado culpable el mes pasado de dos cargos de abuso lascivo o libidinoso de un menor

WASHINGTON- Un empleado de mantenimiento de Florida que fue condenado a cadena perpetua el jueves por abusar sexualmente de dos menores había sido declarado culpable de asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021, pero fue indultado por el presidente Donald Trump.

Andrew Paul Johnson, de 45 años, figura entre varios acusados del 6 de enero que han sido imputados por nuevos delitos desde el amplio acto de clemencia de Trump para los insurrectos del Capitolio. El año pasado, en su primer día de regreso en la Casa Blanca, el presidente indultó, conmutó condenas de prisión u ordenó la desestimación de casos para las más de 1,500 personas acusadas en el ataque.

Johnson fue declarado culpable el mes pasado de dos cargos de abuso lascivo o libidinoso de un menor y de un cargo de transmisión electrónica de material perjudicial para un menor, según los fiscales del condado de Hernando, Florida. El juez del tribunal de circuito del condado, Stephen Toner, dictó la condena de cadena perpetua contra Johnson.

Los policías del condado comenzaron a investigar las denuncias de abuso sexual infantil contra Johnson en julio de 2025. Una de sus víctimas dijo a los investigadores que el abuso comenzó alrededor de abril de 2024, varios meses antes de que Johnson fuera sentenciado por su condena relacionada con el asalto al Capitolio.

Johnson le dijo a una de sus víctimas que esperaba ser compensado por haber sido indultado en el caso del 6 de enero y que incluiría al menor en su testamento para que heredara cualquier dinero que quedara, según un informe del departamento de policía.

“Se creía que esta táctica se utilizaba para evitar que (el menor) revelara lo que Andrew había hecho”, se indica en el informe.

Los investigadores encontraron mensajes sexualmente explícitos que Johnson intercambió con una de sus víctimas en la aplicación de mensajería Discord, de acuerdo con la oficina del fiscal estatal del Quinto Circuito Judicial, Bill Gladson.

“En los mensajes, Johnson intentó que la víctima descargara otra aplicación para mantener una conversación más privada y animó a la víctima a borrar sus mensajes después”, indicó la oficina de Gladson en un comunicado de prensa.

El juez principal del Tribunal Federal de Distrito, James Boasberg, en Washington, condenó a Johnson a un año de cárcel en agosto de 2024 después de que se declarara culpable de cuatro cargos menores derivados del disturbio. Johnson había pedido retirar su declaración de culpabilidad, alegando que fue presionado para aceptarla, pero el juez rechazó su solicitud antes de dictar sentencia.

Johnson, residente de Seffner, Florida, llevaba un megáfono cuando marchó hacia el Capitolio tras asistir al mitin de Trump de “Alto al robo” cerca de la Casa Blanca. Entró al edificio por una ventana de una oficina que otros alborotadores habían destrozado, según los fiscales federales. Johnson insultó y les gritó a los policías después de que usaran gas lacrimógeno para dispersar a la multitud de simpatizantes de Trump, indicaron los fiscales.

