Por amenaza de drones de ataque, residentes de Lituania buscan refugio; OTAN en estado de alerta

Un anuncio de emergencia del ejército indicó a la población de la región de Vilna que “se dirija inmediatamente a un refugio o a un lugar seguro”.

Las autoridades pidieron a los residentes de Vilna que se refugiaran y el presidente y la primera ministra de Lituania fueron trasladados a lugares seguros el miércoles debido a una alarma por actividad de drones cerca de la frontera con Bielorrusia, que puso de manifiesto el nerviosismo en el flanco oriental de la OTAN ante incursiones relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La alerta, que duró alrededor de una hora, también provocó el cierre del espacio aéreo sobre el Aeropuerto de Vilna. El presidente Gitanas Nauseda y la primera ministra Inga Ruginiene fueron llevados a refugios, y también se emitió una orden de evacuación del parlamento de Lituania, el Seimas, reportó la agencia noticiosa BNS.

Fue la primera gran alerta que hizo que residentes y líderes políticos de una capital de la Unión Europea y de la OTAN corrieran a refugiarse desde la invasión a gran escala de la vecina Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Se produjo horas después que un avión de la OTAN derribara un dron ucraniano sobre el sur de Estonia. Ucrania se disculpó por ese “incidente no intencionado”, sin especificar qué había ocurrido.

Lituania limita al este con Bielorrusia, aliada de Rusia, y al oeste con el enclave ruso de Kaliningrado. La alerta del miércoles se produjo después que el ejército informara que detectó actividad de drones en Bielorrusia, pero no se avistaron drones sobre Lituania.

“Con base en los parámetros que vimos, lo más probable es que sea un dron de combate o un dron diseñado para engañar a los sistemas y atraer objetivos”, dijo Vilmantas Vitkauskas, jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania, en una conferencia de prensa. Agregó que no era posible determinar si el dron tenía una ojiva.

Bielorrusia informó a Lituania y a la vecina Letonia sobre el posible avión no tripulado, según el general de brigada Nerijus Stankevicius, comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército lituano.

TESTIMONIOS SOBRE BUSCAR REFUGIO

La residente de Vilna Maryia Malevich dijo que estaba aterrorizada cuando sonó la alerta.

“Yo y mis colegas bajamos y esperamos probablemente 30 minutos” antes que llegara la notificación de que todo estaba despejado, afirmó. “No estábamos preparados y no sabíamos qué debíamos hacer. Y aun ahora, no sabemos qué fue lo que realmente pasó”.

Otra residente de Vilna, Iuliia Dudkina, dijo que no tenía miedo porque sus amigos viven en Israel y con frecuencia tienen que ir a refugiarse. Agregó que su esposo tuvo una reacción diferente.

“En realidad estaba muy preocupado y me pidió que tomara a nuestro perro y bajara al garaje subterráneo. Así que lo hice”, dijo Dudkina. “No había gente excepto yo. Así que supongo que nadie se asustó realmente mucho”.

DRONES CRUZAN FRONTERAS DE LA OTAN

En los últimos meses, drones ucranianos dirigidos contra Rusia han cruzado o han caído en territorio de la OTAN en numerosas ocasiones. Autoridades occidentales han atribuido esos episodios a lo que, dicen, podrían ser interferencias electrónicas rusas sobre los aparatos. Moscú, por su parte, ha renovado la amenaza de que tomará represalias si se lanzan drones ucranianos desde países bálticos o si esas naciones son cómplices de su uso contra Rusia.