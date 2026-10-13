Por qué estas elecciones serían más complicadas para los demócratas de lo que sugieren las encuestas

WASHINGTON- En Estados Unidos, el partido que no está en el poder suele ganar terreno en las elecciones intermedias. Dado que el presidente Donald Trump está perdiendo popularidad y los precios de la gasolina están persistentemente elevados, ambos partidos esperan que los demócratas ganen escaños. ¿Pero será una ola azul? Y de ser así, ¿será lo suficientemente fuerte como para que los demócratas tomen el control de ambas cámaras del Congreso? No todas las olas tienen la misma fuerza.

En 2006, cuando el presidente George W. Bush y los republicanos enfrentaron un fuerte rechazo por la guerra de Irak, los demócratas arrebataron 31 escaños en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado, y ganaron ambas cámaras. Bush lo llamó una “paliza”. En 2018, en el primer mandato de Trump, la ola fue aún mayor en las contiendas por la Cámara de Representantes: los demócratas arrebataron 41 escaños. Sin embargo, no lograron ganar el control del Senado, y de hecho perdieron dos escaños ante los republicanos en la cámara alta. Ahora cada vez hay más indicios de que se podría avecinar otra ola demócrata, también llamada azul por el color que representa al partido. Muchos funcionarios de ambos bandos dicen en privado que esperan que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes, y que la pregunta principal es cuántos escaños cambiarán de manos. El Senado, que por mucho tiempo se ha considerado más fácil de retener para los republicanos, ahora parece ser una contienda impredecible. Las encuestas sugieren que el partido gobernante está jugando a la defensiva incluso en estados que Trump ganó por dos dígitos hace dos años. Los pronósticos electorales son un asunto arriesgado, la suerte de los republicanos aún podría cambiar, pero la historia suele ser una guía útil. Es por eso que funcionarios de ambos partidos se preguntan si estas elecciones intermedias se parecerán a las de 2006, cuando los demócratas arrebataron ambas cámaras, o a las de 2018, cuando los republicanos sufrieron una derrota contundente en la Cámara de Representantes, pero ganaron dos escaños en el Senado.

“En todas estas contiendas que muestran que tenemos una ventaja de dos o tres puntos, o que no hay un favorito claro, podríamos terminar perdiendo todas por dos puntos”, dijo el expresidente Barack Obama el miércoles en un evento de recaudación de fondos para los demócratas del Senado. “Eso está dentro del margen de error”. Actualmente los demócratas enfrentan desafíos que no existían en esas elecciones intermedias anteriores. Las ventajas obtenidas por los republicanos con la redistribución de distritos han reducido el campo de batalla de la Cámara de Representantes. El partido rojo también dispone de una ventaja significativa en términos de fondos. La mayoría de las contiendas senatoriales reñidas de este año se disputan en estados que Trump ganó con facilidad en 2024. El país está cada vez más polarizado. Y la imagen del Partido Demócrata sigue deteriorada, con los votantes liberales desconfiando de sus líderes. “El hecho de que los demócratas hayan permitido que Donald Trump fuera elegido dos veces es una locura”, dijo el representante Jason Crow de Colorado, un demócrata que fue elegido por primera vez en 2018. “Tenemos más cosas de las que ocuparnos, más por hacer y más que demostrar ahora que en 2018”. Por su parte, a algunos republicanos les preocupa que su mensaje este año tal vez no sea tan efectivo como lo fue en 2018.

“Trump es la figura dominante de estas elecciones”, dijo el excongresista por Ohio Steve Stivers, quien lideró el comité de campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes en 2018. “No hay una Nancy Pelosi en el lado demócrata. Hay personas que intentan usar la imagen de Alexandra Ocasio-Cortez y a los socialistas democráticos, pero no estoy seguro de que tengan el mismo nivel de reconocimiento entre los votantes”. ESTA VEZ, LA ECONOMÍA VA PEOR La guerra de Irak hundió a Bush en 2006, y en 2018 Trump sufrió una desbandada de votantes suburbanos y educados que abandonaron su partido. Sin embargo, en ambos años los estadounidenses se sentían bastante confiados respecto a la economía. La situación es distinta en este momento. Con los precios de la gasolina y las tasas de interés al alza, la inflación que se mantiene obstinadamente reacia a ceder y los aranceles de Trump impulsando un aumento en los precios de las zonas rurales de Estados Unidos, el país parece estar seriamente molesto por el costo de vida. El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Míchigan ha caído un 33 por ciento desde que Trump regresó al cargo a principios de 2025. En mayo, el índice alcanzó su punto más bajo desde 1952, cuando los indicadores empezaría n a ser monitoreados. “En 2018, la gente no estaba tan descontenta con la economía”, dijo Heidi Heitkamp quien fue senadora por Dakota del Norte, una demócrata que perdió su campaña de reelección ese año cuando los estados rurales se volcaron hacia los republicanos. “Estaban consternados por toda la locura, pero se sentían bastante bien con la economía antes de la pandemia”.

Trump, añadió, “aún disponía de mucha más buena voluntad de la que tiene en este momento”. PERO LOS REPUBLICANOS TIENEN UNA VENTAJA ECONÓMICA Hace ocho años, una oleada de donativos de pequeños aportantes enfurecidos en internet impulsó un auge en la recaudación de fondos de los demócratas que los republicanos no pudieron igualar. Ahora los republicanos han acumulado una enorme ventaja financiera que tiene a los demócratas rogando en busca de ayuda. El Comité Nacional Demócrata está prácticamente en quiebra. Los comités del partido en la Cámara de Representantes y el Senado, así como sus comités independientes de campaña aliados, están muy por detrás de los republicanos en la recaudación de fondos. Y el poderosísimo comité independiente de campaña de Trump, financiado en parte por ejecutivos de empresas y corporaciones que buscan ganarse el favor de su gobierno, le ha dado una ventaja adicional a los republicanos. La disparidad entre los partidos es quizás más pronunciada en Texas. Los comités independientes de campaña republicanos han destinado más de 150 millones de dólares para ayudar a su candidato al Senado, Ken Paxton. Los comités independientes de campaña demócratas han invertido tan solo 4 millones de dólares hasta ahora para el candidato de su partido, James Talarico, quien ha gastado más de 60 millones de dólares del dinero de su campaña. UN MAL ENTORNO ES DIFÍCIL DE SUPERAR En casi todas las elecciones intermedias, los candidatos del partido del presidente intentan contrarrestar las tendencias políticas nacionales desfavorables haciendo que sus campañas se enfoquen en temas locales. Rara vez funciona.