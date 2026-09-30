$!Los votantes hispanos en la frontera de Texas se apartan de Trump

El apoyo que los votantes hispanos en el valle del río Grande le dieron a los republicanos en 2024 parece estar desvaneciéndose con más rapidez de la que surgió. Jessica Cantu Vuittonet, quien administra una cafetería en San Benito, Texas, votó por primera vez en 2024 y lo hizo por Donald Trump. Dos años después, luego de que su hermano fuera deportado, se siente enojada y traicionada.

Ariel Salinas, quien es dueño de una empresa de construcción en McAllen, Texas, ya no puede encontrar de manera confiable trabajadores para sus cuadrillas. Culpa a las políticas de inmigración del presidente por sus dolores de cabeza financieros. Y Luis Cabrera, un pastor que alguna vez movilizó a su congregación en Harlingen, Texas, para que votaran por candidatos republicanos, ahora está intentando evitar que los evangélicos hispanos renuncien por completo a votar. En 2024, los votantes hispanos en el valle del río Grande provocaron un terremoto político: le dieron un apoyo mayoritario a los republicanos por primera vez en la historia moderna, un cambio que ayudó a reconfigurar la política nacional. Ahora, ese apoyo parece estar desvaneciéndose con más rapidez de la que surgió.

En más de dos decenas de entrevistas en toda la región en semanas recientes, votantes hispanos dijeron que estaban furiosos por la forma en que el presidente ha abordado la inmigración y la economía, los mismos problemas que habían confiado que solucionaría. Dijeron que sus dificultades económicas parecen haber empeorado debido a las mismas fuerzas que actúan en el resto del país, y sienten que la situación se ha agravado por las tácticas agresivas del gobierno en la aplicación de las leyes de inmigración. La construcción se ha ralentizado a medida que los trabajadores han sido deportados. Muchos dueños de pequeñas empresas dicen que han perdido clientes que ahora se quedan en casa para evitar ser detenidos por agentes de inmigración. En restaurantes y en obras de construcción, en vestíbulos de iglesias y bares, el optimismo sobre el segundo gobierno de Trump se ha agriado hasta convertirse en una profunda sensación de abandono.

“Esto no es nada de lo que queríamos y ciertamente no es una vida mejor para nadie que conozca”, dijo Lupita Garza, de 48 años, quien vive en McAllen y votó por Trump en 2024. “En lugar de que la economía se fortalezca, estamos más débiles. Y ahora también tenemos que tenerle miedo al ICE”. El enojo y el miedo que van en aumento podrían ayudar a determinar quién controla el Congreso. Los republicanos de Texas rediseñaron varios distritos de la Cámara de Representantes el año pasado con la suposición de que los votantes hispanos que se movieron hacia su partido formaban parte de una coalición nueva y duradera. Pero muchos de esos votantes se han vuelto contra los republicanos. Algunos dicen que tal vez voten por los demócratas en las elecciones intermedias de noviembre; algunos tal vez no voten en absoluto. Encuestas recientes muestran que los demócratas lideran sobre los republicanos entre los votantes hispanos probables por aproximadamente 35 puntos porcentuales en la boleta genérica para el Congreso, la cual pregunta a los votantes cuál es el partido que apoyarán para el Congreso. La nueva dinámica es especialmente clara en los distritos congresionales 15, 28 y 34 de Texas, que se extienden a lo largo del valle del río Grande. Los candidatos republicanos se enfrentan a batallas cuesta arriba a pesar de que Trump ganó en las mismas áreas por márgenes de dos dígitos. Si James Talarico, el candidato demócrata al Senado por el estado, logra vencer a Ken Paxton, el abanderado republicano, su victoria probablemente será impulsada por los votantes hispanos de esta área. En una señal de preocupación republicana, el vicepresidente JD Vance viajará a la región el miércoles para movilizar a los votantes. Para votantes como Vuittonet, de 38 años, el entusiasmo por el Partido Republicano se desvaneció hace meses. “Me traicionaron, nos dieron la espalda”, dijo. “A nadie le importamos aquí, ahora lo veo claramente”.

Como muchos de sus vecinos, Vuittonet había estado preocupada por los flujos de nuevos migrantes que cruzaban el río Grande durante el gobierno de Joe Biden y había confiado en que Trump los detendría. Aunque algunos simpatizantes de Trump sostuvieron carteles que pedían “deportaciones masivas ahora” durante la campaña de 2024, Vuittonet nunca pensó que esas deportaciones incluirían a personas que ella conocía y que habían vivido en Estados Unidos durante décadas. “Sabía que iba a empezar a deportar personas, pero que iba a ir tras los criminales malos, como los verdaderos criminales empedernidos, violadores, asesinos”, dijo Vuittonet, sentada en la pequeña cafetería que administra en la parte trasera de una tienda de antigüedades. Pensó en sus seis hijos, cuyas edades oscilan entre los 6 y los 12 años. “Por supuesto que quiero que las calles sean seguras”. Pero cuando su hermano fue llevado a un centro de detención de inmigración este año, pocos días después de una cita programada con un funcionario de inmigración, dijo que se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.

“Tu mundo verdaderamente se pone de cabeza porque ahora no solo te está lastimando a ti, está lastimando a tus padres, está lastimando a sus hijos, a sus nietos”, dijo, mientras se secaba las lágrimas. Rápidamente comenzó a resentir tanto a Washington como al movimiento político que había acogido con entusiasmo. “Empecé a odiar”, dijo. “Empecé a guardar resentimiento y rencores, especialmente de aquellas personas con las que me manifesté en favor de Trump”. Hace apenas unos años, Vuittonet animaba a los “trenes de Trump”, ruidosas caravanas de camionetas que ondeaban banderas de Trump mientras cruzaban el sur de Texas. Ahora, esas banderas se han esfumado. Vuittonet no tiene planes de votar este año. “En este punto, con la forma en que salieron las cosas, ahora es difícil confiar; eso se ha roto”, dijo. “Vemos que el rojo y el azul solo son dos colores. Ambos buscan lo mismo y no les importa la gente de aquí”, agregó Vuittonet, y utilizó el rojo y el azul para referirse a los partidos que representan, el republicano y el demócrata respectivamente.

‘Nos sentimos traicionados’ La mano dura contra la inmigración ha paralizado la industria local de la construcción, la cual durante décadas ha dependido de trabajadores migrantes. Obras que alguna vez estuvieron llenas de movimiento ahora están vacías, a medida que más y más trabajadores temen la deportación. Salinas, de 50 años, ha construido casas en la región durante décadas, y se las arregló durante la crisis hipotecaria y la pandemia. Sin embargo, afirma que nada se compara con esto. Aunque durante décadas abundaron los puntos de control de la patrulla fronteriza en la región, a partir de la primavera pasada los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) parecían estar en todas partes y arrestaban a migrantes mientras trabajaban en obras de construcción o los detenían cuando conducían al trabajo. De repente, llevaban el rostro cubierto y podían estar en cualquier esquina. Videos de esos encuentros circulan casi a diario en chats grupales y páginas de Facebook locales. “En cuanto detienen a trabajadores en una obra de construcción, se asusta al resto: con papeles y sin papeles”, dijo Salinas. “Nadie quiere ser detenido incluso si tienes papeles. De inmediato vimos una disminución en la mano de obra, y simplemente empeoró. Marzo, abril, mayo, junio, julio: simplemente empeoraba y empeoraba”. Para proteger a sus cuadrillas restantes, los constructores de todo el valle construyeron cercas alrededor de los desarrollos residenciales en construcción. “Hace años, ponías una cerca porque la gente se robaba cosas”, dijo Salinas. “Ahora pones la cerca porque el ICE se está robando a los trabajadores. Incluso hubo escasez de cercas en el verano. Nos tomó a todos por sorpresa”.

La escasez de mano de obra ha sumido en el caos los plazos de construcción. Proyectos que antes tomaban tres meses en completarse ahora están parados por casi un año. Los precios de los subcontratistas se han disparado, y las listas de espera para cuadrillas de armazón, paneles de yeso y cimientos se extienden por semanas. Benny Melendez, de 32 años, quien es dueño de un pequeño negocio de construcción en Weslaco, votó por Biden en 2020, pero fue convencido por las promesas que Trump hizo en 2024 de ayudar a las pequeñas empresas a tener éxito y controlar la frontera. Dijo que los aranceles del presidente perjudicaron de inmediato su negocio, incluso antes de que las redadas del ICE mermaran la fuerza laboral de la construcción. Melendez dijo que solía administrar la construcción de 10 casas al mismo tiempo. En estos días, tiene suerte si puede administrar cuatro.

Para Salinas, cuyo padre trabajó en la construcción tras migrar desde México, se siente como si la mano dura contra la inmigración estuviera castigando a las personas equivocadas. “Para nosotros —conservadores, hispanos, temerosos de Dios— esto no tiene sentido”, dijo. “Te llevas a personas que están contribuyendo a la sociedad, y no hay nadie para reemplazarlas. Mi círculo, mi familia, nos sentimos traicionados por esto”. ‘Nada que temer’ A pesar de todo el arrepentimiento que existe entre muchos votantes de Trump en la zona, hay algunos que siguen entusiasmados con sus promesas más agresivas de detener la inmigración ilegal. “La gente está enojada porque él está haciendo cumplir la ley, cuando eso es exactamente para lo que fue elegido”, dijo Jerry Hernandez, de 60 años, quien como muchos votantes en el área se considera tanto conservador como independiente. “Las personas que no han violado una ley no tienen nada que temer”.

Se burló de la idea de una escasez de mano de obra. “Cualquiera que se queje de que no puede encontrar trabajadores probablemente no esté pagando lo suficiente”, agregó. “Actúan como si les importaran los migrantes, pero solo están tratando de ganar dinero”. Sin embargo, después de que Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que había vivido en Estados Unidos durante décadas, muriera a manos de agentes del ICE en Houston este verano, muchos en el valle del río Grande lo consideraron como un punto de inflexión. Para Mario Guerrero, presidente de la Asociación de Constructores del Sur de Texas, demostró “que este gobierno ha perdido el control del ICE”, dijo. “Creo que ha ido demasiado lejos”, dijo. “Si su trabajo era infundir miedo, ha cumplido su misión”. Todo esto ha dejado al pastor Cabrera con la sensación de estar atrapado en medio de una tormenta que no esperaba. Había pasado años diciéndoles a los votantes locales de la clase trabajadora que el Partido Republicano se alineaba mejor con sus valores religiosos e intereses económicos. Ahora trata de manejar una desilusión generalizada mientras suplica a los aliados republicanos a nivel nacional que reconozcan el daño que está causando la constante mano dura contra la inmigración. “No da una buena imagen al gobierno, especialmente cuando se mete en los lugares de trabajo de las personas”, dijo Cabrera. “Hay muchos criminales empedernidos allá afuera de los que te puedes ocupar primero. Hay que crear algún tipo de camino para las personas que han estado aquí por 20 o 25 años, no han violado la ley excepto por esa entrada inicial y han establecido hogares y negocios”.