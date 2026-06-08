¿Por qué Israel e Irán intercambiaron ataques y cómo afecta esto a los esfuerzos de paz en general?

Donald Trump , quien inició la guerra en febrero junto con Israel , pero que desde entonces ha intentado presentarse como mediador, instó a ambas partes a cesar los disparos y afirmó que se estaban llevando a cabo las negociaciones finales de paz. El lunes por la tarde, los ataques habían cesado.

Israel e Irán han vuelto a la guerra activa por primera vez desde que se acordó un alto el fuego hace dos meses, en un intercambio de lanzamiento de cohetes que amenazó con los esfuerzos para poner fin al conflicto.

¿Por qué los archienemigos regionales volvieron a atacarse entre sí, y qué ha ocurrido con los esfuerzos de paz más amplios?

¿Cómo empezó la guerra?

Trump lanzó la guerra el 28 de febrero en colaboración con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El conflicto se descontroló rápidamente, provocando desestabilización regional y una crisis económica mundial. El cierre efectivo del vital estrecho de Ormuz por parte de Teherán perturbó los mercados energéticos e hizo que muchos productos básicos, incluidos los alimentos, se encarecieran.

A pesar de haber asesinado a la cúpula del liderazgo iraní el primer día, incluido el difunto líder supremo Ali Khamenei, se nombró rápidamente a una nueva guardia.

¿Hay un alto al fuego en vigor?

El 8 de abril se acordó un alto al fuego , pero no supone el fin definitivo del conflicto.

Quedan pendientes cuestiones clave, como la libertad de paso de los buques en el Golfo, la prohibición de que Israel ataque a sus vecinos, los controles sobre las ambiciones nucleares de Irán y el levantamiento de las sanciones contra Teherán.

Irán afirma que su programa nuclear tiene como único fin generar electricidad, pero muchos gobiernos exigen acuerdos claros y vinculantes para impedir que Teherán fabrique un arma atómica. Trump anuló un acuerdo nuclear de la era Obama, pero no ha acordado una nueva versión.

¿Por qué Israel e Irán volvieron a enfrentarse?

Cada bando tendrá su propia versión de “quién empezó”, pero el momento clave de la reciente violencia fue el lanzamiento de ataques por parte de Israel contra Beirut a primera hora del domingo .

Teherán había declarado la semana pasada que consideraría cualquier ataque israelí contra la capital libanesa una violación del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y que respondería atacando a Israel, cosa que ya ha hecho.

¿Acaso no han continuado los combates en Israel y Líbano durante los últimos meses?Sí. Estados Unidos, Israel e Irán dejaron de bombardearse mutuamente en abril, pero Israel ha seguido atacando a su vecino del norte y Hezbolá ha seguido lanzando drones y cohetes contra Israel.

Hezbolá se unió a la guerra en marzo cuando lanzó cohetes contra Israel en apoyo de Irán, tras lo cual Israel lanzó una intensa campaña de bombardeos en todo el Líbano.

¿Qué papel desempeña Líbano en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán?

Israel ha invadido y ocupado repetidamente el Líbano durante las últimas décadas, y existe un influyente movimiento político en Israel que aboga por la anexión permanente del territorio libanés.

La guerra de Israel contra el Líbano también ha sido sumamente destructiva, provocando una crisis humanitaria que ha conmocionado a los gobiernos del mundo.

Más de un millón de personas —una quinta parte de la población del Líbano— han sido desplazadas, y los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 3.613 personas. Hezbolá ha asesinado al menos a 30 soldados israelíes y a tres civiles israelíes en el Líbano.

Teherán insiste en que Líbano sea incluido en un acuerdo de alto el fuego más amplio, algo que Israel y Estados Unidos han rechazado. Trump declaró a NBC News el domingo que no exigía que Líbano formara parte de ningún acuerdo de paz con Irán.

¿Existe un alto al fuego por separado en el Líbano?

Más o menos. Los gobiernos libanés e israelí han estado negociando directamente en Washington y han acordado un alto el fuego .

Pero el acuerdo carece de fuerza porque es Hezbolá, y no el ejército libanés, quien está lanzando ataques contra Israel, y el grupo ha rechazado la tregua negociada por Estados Unidos.

El gobierno libanés ha estado intentando recuperar el control sobre las zonas del país donde Hezbolá tiene una fuerte presencia y, finalmente, desarmar al grupo. Hezbolá afirma que necesita sus armas para prevenir la agresión israelí.