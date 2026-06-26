Precisa Ministro de Salud de Venezuela que 235 personas murieron y 4,300 resultaron heridas por sismos

LA GUAIRA. Los venezolanos buscaban sobrevivientes el jueves bajo edificios derrumbados, y los equipos de rescate acudían rápidamente hacia zonas del norte sacudidas por dos potentes terremotos consecutivos que, según autoridades, dejaron alrededor de 235 muertos y al menos 4.300 personas heridas. “Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales, o fallecen al momento de llegar, en nuestros establecimientos de salud”, dijo el ministro de Salud Carlos Alvarado a medios estatales el jueves.

Se teme que el número de muertos y heridos aumente, dado que miles de personas aún no han sido localizadas tras los terremotos ocurridos el miércoles por la noche —que pudieron sentirse en toda la región y cuya magnitud fue de 7,2 y 7,5, una de las más fuertes que se haya percibido en Venezuela en más de un siglo—. Edificios incluso hasta en la Amazonía de Brasil fueron evacuados. En respuesta a la devastación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dispuso el jueves eximir algunas sanciones hasta el 23 de octubre para permitir transacciones relacionadas con las labores de ayuda por el terremoto en Venezuela. En ciudades de todo el norte de Venezuela, residentes aterrorizados salieron en masa a las calles y buscaban a desaparecidos entre los escombros. Los heridos fueron extraídos de las ruinas cubiertos de polvo y sangre, entre ellos algunos niños. La televisión estatal venezolana mostró imágenes dramáticas de rescates, incluida una mujer que estaba atrapada bajo una losa de cemento, con apenas un pie descalzo asomando, antes de que los equipos lograran sacarla con vida. Pero había pocos equipos de búsqueda del gobierno fuera de Caracas. Dayana Delgado, madre de tres hijos, preguntó dónde estaba la maquinaria pesada que los funcionarios del gobierno habían prometido, y señaló que eran los vecinos quienes estaban excavando entre los escombros. “Quisiera saber dónde está mi niño, si está ahí atrapado o anda por ahí en un refugio”, expresó sobre su hijo de 8 años que estaba desaparecido.

Una madre sollozaba y se desplomó de dolor mientras los cuerpos de sus hijos de 3 y 10 años eran envueltos en mantas y retirados del lugar. Otros gritaban los nombres de seres queridos desaparecidos. Algunos permanecían en silencio, conmocionados. La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, la capital, registró algunos de los daños y víctimas más graves. El principal aeropuerto del país está allí y fue cerrado debido a daños, lo que complicó las labores de ayuda. En La Guaira, el maestro jubilado Juan Alberto Mendaño trepó entre los restos y pasó junto a un cadáver cuando vio a una mujer que estaba atrapada y hacía señas con la mano pidiendo ayuda. “Dios quiera que la rescaten pronto”, expresó Mendaño. “Cuando escuchamos el grito no podíamos hacer nada”. Las ofertas de ayuda llegaron de diversos países del mundo, incluso de Estados Unidos, que a comienzos de año capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una sorpresiva operación militar.

El desastre natural supone un gran desafío para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero tras la captura de Maduro por parte del ejército estadounidense. Venezuela enfrenta problemas económicos desde hace más de una década, y muchas personas rechazan la legitimidad del movimiento político que representa Rodríguez. EQUIPOS DE RESCATE SE DIRIGEN A LA REGIÓN COSTERA Las autoridades venezolanas informaron del traslado de equipos de rescate desde otras partes del país hacia La Guaira, que no es ajena a los desastres naturales. Un deslave ocurrido allí en 1999, considerado uno de los peores desastres naturales en la historia del país, dejó miles de muertos. Rodríguez pidió a las empresas el jueves que pusieran a disposición maquinaria pesada de construcción para las operaciones de rescate. ”Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad, y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida”, manifestó Rodríguez, quien describió a La Guaira como una “zona de desastre”.

Dijo que los primeros rescatistas de República Dominicana estaban a punto de aterrizar y que se esperaba que más de otros países llegaran en las próximas horas. Aunque Venezuela se encuentra cerca de múltiples fallas geológicas, su posición entre las placas sudamericana y del Caribe hace que los terremotos de gran intensidad sean mucho menos comunes allí que en otras partes de América Latina. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que el primer terremoto, con una magnitud de 7,2, tuvo su epicentro al oeste de Morón, en la costa caribeña del país, unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas. El sismo ocurrió a una profundidad de 22 kilómetros (unas 14 millas). Apenas un minuto después, el USGS reportó un segundo terremoto de magnitud 7,5, con una profundidad de 10 kilómetros (unas 6 millas) y un epicentro a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón. El doble golpe de los movimientos telúricos, combinado con los movimientos sísmicos superficiales, amplificó la destrucción, dijo Marcos Ferreira, geofísico e investigador del Servicio Geológico de Brasil. “Es como si yo estuviera gritando y luego alguien empieza a gritar también. Eso amplifica la vibración y aumenta el peligro potencial”, apuntó Ferreira. RESIDENTES DE VENEZUELA, CONMOCIONADOS POR LOS SISMOS Durante los terremotos, la gente salió corriendo de edificios que se sacudían. Muchas personas estaban visiblemente conmocionadas el jueves por la mañana al ver edificios reducidos a esqueletos, muebles colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando. En La Guaira, Cristian Carreño miraba su edificio de apartamentos calcinado, inclinado de forma precaria hacia un lado.

“Lo perdí todo”, manifestó. “Aún hay gente adentro, me imagino, que no pudo salir. Es increíblemente devastador”. En el centro de Caracas, cientos de personas pasaron la noche apiñadas en parques, estacionamientos y otros espacios abiertos. “Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima”, dijo María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años. “Mi mamá, mi hija y yo pasamos frío. No pegamos un ojo”. Varias partes de la capital se quedaron sin electricidad y sin cobertura de celular, señaló Rodríguez. En Caracas se suspendieron los servicios de metro y se cortó la distribución de gas natural, agregó. Las clases también se cancelarán durante varios días, y el Ministerio de Educación indició que algunos edificios escolares se usarían como refugios y centros de acopio de donaciones. Las familias comenzaron a publicar volantes de personas desaparecidas con fotos de sus seres queridos, mientras otras compartían listas manuscritas de nombres y buscaban a quienes seguían sin ser localizados. Los venezolanos que viven en el extranjero tuvieron dificultades para comunicarse con sus familiares. Poco después de que funcionarios de la ONU en Venezuela pidieran al gobierno que levante las restricciones sobre las redes sociales para que la gente pueda tener acceso a información potencialmente vital, los venezolanos en el país pudieron acceder a X. El sitio había sido bloqueado por Maduro desde agosto de 2024, en un intento por suprimir el intercambio de información entre quienes rechazaban su proclamación de victoria en las elecciones presidenciales de julio. VARIOS GOBIERNOS OFRECEN ASISTENCIA Rodríguez declaró estado de emergencia en un mensaje a la nación el miércoles por la noche. Dijo que el gobierno crearía un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados por los terremotos.

Gobernantes de México, Qatar, Brasil, España, Portugal, Canadá y otros expresaron su solidaridad con Venezuela y prometieron enviar ayuda. Varios envíos ya estaban en camino el jueves. La ayuda incluía personal de emergencia y militar, equipos caninos y de búsqueda, suministros médicos, purificadores de agua, aviones y drones. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien habló con Rodríguez tras el sismo, dijo que Washington desplegaría “de inmediato” equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y otra asistencia, aunque reconoció que el cierre del principal aeropuerto del país presentaba algunos retos logísticos. “Tenemos una respuesta de todo el gobierno. Será grande, será rápida y será eficaz”, expresó Rubio.

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