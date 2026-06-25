La Corte Suprema de EU dictamina que Trump puede rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera

El tribunal supremo falló 6-3 a favor de una política conocida como “limitación de plazas”, que se utilizó durante el primer mandato del presidente Trump, así como durante la administración de Barack Obama, y que limitaba el número de personas que podían solicitar asilo cada día.

La Corte Suprema dictaminó que la administración Trump puede rechazar a los migrantes que se presenten en la frontera entre Estados Unidos y México antes de solicitar asilo, en una victoria para la política migratoria restrictiva de la Casa Blanca que provocó un tenso intercambio entre dos magistrados.

Los defensores de la inmigración habían afirmado que se debía considerar que los extranjeros “llegaban” a Estados Unidos una vez que alcanzaban la frontera y argumentaron que la política violaba la ley federal que establece que los migrantes pueden solicitar asilo al entrar al país, independientemente de si lo hicieron legal o ilegalmente.

El juez conservador Samuel Alito no estuvo de acuerdo y escribió en la opinión mayoritaria: “En el lenguaje ordinario, nadie diría que una persona ‘llega’ a un lugar —por ejemplo, una casa, una ciudad o un país— antes de que la persona entre en ese lugar”.

“El contexto en el que se utiliza la frase ‘llega a los Estados Unidos’ en los estatutos de inmigración en cuestión respalda una interpretación de su significado ordinario”.

La administración argumentó que la política era necesaria para hacer frente a la afluencia masiva de migrantes en la frontera sur, y añadió que las personas a las que inicialmente se les denegó la entrada siempre podían volver e intentar solicitarla más adelante.

“Esta es una victoria trascendental para la administración Trump, el estado de derecho y el sentido común”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado. “El presidente Trump mantiene su compromiso de restablecer legalmente la integridad de nuestro sistema de inmigración, lo que incluye abordar los graves abusos contra nuestro sistema de asilo que la administración anterior fomentó. Siempre daremos prioridad al pueblo estadounidense”.

Para poder optar al asilo, los migrantes deben demostrar que temen ser perseguidos en su país de origen por motivos específicos, como la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un determinado grupo social o la opinión política.

Una vez concedido el asilo, los migrantes están protegidos de la deportación y pueden trabajar legalmente, traer a sus familiares directos, solicitar la residencia legal y buscar la ciudadanía.

Los tres magistrados nombrados por los demócratas discreparon. La jueza Sonia Sotomayor, en un gesto poco común, leyó su disidencia desde el estrado, añadiendo de forma improvisada que el fallo de sus colegas «lamentable y trágicamente apaga la luz de la antorcha de la Estatua de la Libertad».

“Las consecuencias de la decisión de hoy son predecibles”, escribió Sotomayor. “Morirán más personas. Más personas intentarán cruzar la frontera ilegalmente, y algunas lo lograrán mientras que otras no. Más personas se verán obligadas a caminar a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en condiciones peligrosas, tratando de encontrar un puesto fronterizo que las inspeccione. Más personas tendrán que regresar y serán víctimas de violencia por algo que no pueden o no deberían tener que cambiar de sí mismas... Dado que esto no es ni lo que el Congreso dijo ni lo que sus palabras permiten, disiento respetuosamente”.

Alito, visiblemente molesto, replicó que “habría añadido mucho” a la lectura de su opinión si hubiera sabido que Sotomayor leería su voto particular, y señaló que esa política se había utilizado durante dos administraciones presidenciales de partidos opuestos.

“No añadiré nada más a eso”, concluyó Alito, quien finalizó su opinión recordando: “La conveniencia de la política de controlar la llegada de extranjeros a la frontera sur no está en discusión. Decidimos simplemente que un extranjero que se encuentra en México no ‘llega a Estados Unidos’. La ley no le otorga a dicho extranjero el derecho a solicitar asilo ni exige que un funcionario de inmigración lo inspeccione”.

El sistema de control de acceso se implementó por primera vez durante la administración Obama en 2016, cuando un gran número de haitianos apareció en el cruce principal hacia San Diego desde Tijuana, México. Se extendió a todos los cruces fronterizos desde México durante el primer mandato de Trump.

Esta política se suspendió en 2020, cuando el gobierno introdujo mayores restricciones durante la pandemia de COVID-19, y el expresidente Joe Biden la derogó formalmente en 2021.

Ese mismo año, un juez federal de California dictaminó que el sistema de control de acceso violaba tanto los derechos de los solicitantes de asilo como la ley que exigía la verificación de antecedentes. Un panel de apelaciones dividido del Noveno Circuito confirmó el fallo, pero casi la mitad de los jueces del pleno del tribunal votaron a favor de revisarlo, una clara señal que probablemente llamó la atención de la Corte Suprema.