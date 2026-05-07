Un ex policía británico hospitalizado con hantavirus vivió unos días muy traumáticos tras ser evacuado del crucero

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    Un ex policía británico hospitalizado con hantavirus vivió unos días muy traumáticos tras ser evacuado del crucero
    Un pasajero evacuado del MV Hondius es acompañado a una ambulancia tras aterrizar en Ámsterdam, Países Bajos. AP

Su esposa ha relatado con detalle los “días tan traumáticos” que vivió

Un ex policía británico ha sido identificado como una de las personas enfermas que fueron evacuadas del crucero MV Hondius, asolado por el hantavirus, y que contaban con un traje de protección contra materiales peligrosos.

Su esposa ha relatado con detalle los “días tan traumáticos” que vivió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/una-azafata-fue-hospitalizada-tras-entrar-en-contacto-con-un-pasajero-del-crucero-que-contrajo-el-hantavirus-JE20532128

Martin Anstee, que ahora trabaja como guía de expediciones a bordo del transatlántico de bandera holandesa, es el primero de los hospitalizados a causa del brote mortal que ha sido identificado, después de que él y otras dos personas fueran evacuadas en escenas dramáticas el miércoles.

“Estoy bien. No me siento demasiado mal”, dijo el expolicía de 56 años a Sky News desde su cama de hospital en Ámsterdam.

“Todavía quedan muchas pruebas por hacer. No tengo ni idea de cuánto tiempo estaré en el hospital. De momento estoy aislado”, recalcó.

Anstee, que trabajó en las fuerzas del orden durante 33 años, dijo que los médicos tendrían una idea más clara de su pronóstico en unos días.

Añadió que “no puede decir nada más por el momento” cuando se le preguntó sobre sus síntomas específicos.

Su esposa, Nicola, declaró al Telegraph que su estado era estable tras unos días muy traumáticos, atrapada en el crucero varado frente a las costas de África Occidental.

“El temor con este virus es que puede empeorar muy rápidamente, así que su estado ha sido un poco irregular”, dijo.

“No creo que esté en peligro inminente ahora, pero fue horrible”.

“Está aliviado de haber bajado del barco. Al principio fue leve, luego se agravó un poco y ahora está estable de nuevo”, añadió.

Un ciudadano holandés de 41 años y un ciudadano alemán de 65 años fueron evacuados del barco que se encontraba junto al Anstee el miércoles.

No quedó claro de inmediato en qué estado se encontraban , pero las autoridades habían dicho anteriormente que dos de los tres pacientes que se creía que estaban infectados estaban gravemente enfermos.

Otras tres personas —una pareja holandesa y un ciudadano alemán— ya han fallecido en el brote ocurrido a bordo del MV Hondius. Según la Organización Mundial de la Salud, se sospecha que al menos ocho personas, entre ellas un ciudadano suizo, contrajeron el virus.

Se ha confirmado que el virus encontrado en las víctimas es la cepa andina, que puede transmitirse entre humanos a través del contacto muy cercano.

Generalmente se transmite por inhalación de excrementos de roedores contaminados.

Los expertos han recalcado que el contagio de persona a persona es muy raro y requiere un contacto muy estrecho, pero el brote ha puesto a las autoridades sanitarias en estado de máxima alerta.

Países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, se apresuraban a localizar a las personas que habían abandonado el crucero antes de que se conociera el brote.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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