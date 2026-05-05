Primer año del papado de León XIV, marcado por los ataques de Trump, guerras y la unidad de la Iglesia Católica

CIUDAD DEL VATICANO- La elección hace un año de León XIV entregó por primera vez las llaves de la influyente iglesia católica a un estadounidense. Tras un inicio tibio su voz ha ido cobrando fuerza en defensa de la paz ante un agitado orden mundial, hasta llegar a rebatir «sin miedo» al ‘emperador’ de la Casa Blanca. En la tarde del último 8 de mayo un humo blanco desde las alturas vaticanas anunció un nuevo pontífice al mundo y a sus más de 1.400 millones de católicos: el cardenal Robert Francis Prevost sucedería al difunto Francisco bajo el nombre de León XIV.

Y, ya desde su primera aparición pública ante una emocionada plaza de San Pedro, aquel papa estadounidense reveló su intención de proclamar «una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante». Por eso, su ascenso estuvo enseguida envuelto en un interrogante: ¿Cómo sería su relación con el presidente de su país, Donald Trump? UNA DIPLOMACIA SUTIL El pontífice heredó un planeta marcado por años de invasión rusa de Ucrania y de bombardeos israelíes en Gaza pero en estos meses ha visto emerger nuevas tensiones en Irán, el Golfo, Venezuela o Cuba. Ante esta situación, León XIV, un agustino experto en matemáticas y derecho y con media vida como misionero en Perú, no se ha cansado de llamar a la concordia con un tono propio, comedido, diplomático. Su magisterio ‘político’ apunta que la autoridad solo es legítima si busca el bien común, que la democracia sin una moral deviene en tiranía y que la geopolítica no debe depender de lógicas de poder. Las suyas son filípicas sin nombre contra unos gobernantes “blasfemos” que presumen de músculo. Pero, pese a lo velado del mensaje, sus palabras han ido dibujando la silueta de un político muy parecido al impredecible mandatario estadounidense, a quien Prevost ya criticó hace años por sus doctrina migratoria. LEÓN FRENTE A TRUMP Al principio Washington restó importancia a la información que llegaba de Roma pero la amenaza de Trump de aniquilar a «toda una civilización» en su guerra con Irán fue la gota que colmó el vaso. León XIV, con su ya habitual tono medido, tachó aquellas palabras de «inaceptables»; el presidente respondió llamándole «débil» y publicando una foto en la que se mostraba a sí mismo como un presunto Cristo. El rifirrafe lo zanjó el propio papa con una declaración insólita y fuerte: “No tengo miedo a la Admnistración Trump”. Massimo Faggioli, docente de la Universidad Villanova, alma mater de Prevost, explica a EFE que el choque era «necesario» para dejar claro que el papa «no acepta órdenes» de dicha potencia terrenal.

Y a su parecer ha funcionado porque «los católicos ‘trumpistas’ han abierto los ojos» sobre el modo en que su líder ve a la iglesia. Este jueves, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, católico, vuela a Roma para tratar de recomponer la relación con la Santa Sede, interesada a su vez en aliviar las tensiones con el país que más dona a las menguadas arcas vaticanas. POR LA SOBERANÍA VENEZOLANA Por otro lado, el papa siguió con preocupación la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y exigió que se evitara la violencia y se garantizara «la soberanía» del país caribeño. Poco después trascendería que el Vaticano, milenaria encrucijada de mediación mundial, había actuado para buscar una salida a Maduro. En este primer año de pontificado León XIV ha recibido a líderes internacionales como el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski o a la opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado. Y ha perseverado en reclamar la pacificación de un Oriente Medio sacudido por un Israel que llegó a vetar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro al cardenal Pierbattista Pizzaballa.

También ha viajado a 7 países, trazando así algunas prioridades de su era: a Turquía y Líbano cumpliendo el anhelo de Francisco, a Mónaco como guiño a la vieja Europa y a Argelia, Angola, Camerún y Guinea Ecuatorial para llevar su voz al continente más fértil para la fe. En junio acabará con 15 años de ausencia papal en España. Pero otra nada desdeñable señal de la visión de León XIV es que no visitará Estados Unidos en 2026, cuando se conmemorarán los 250 años de su independencia. El 4 de Julio, fiesta nacional, lo pasará en la isla de Lampedusa, puerta migratoria en el Mediterráneo. EN BUSCA DE LA UNIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA Pocos cambios pero significativos y sobre todo sin rupturas, en busca de diálogo y unidad: así ha sido el primer año de León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025 tras un pontificado de Francisco que dejó una Iglesia totalmente polarizada. El primer año del papado del estadounidense-peruano Robert Prevost ha dejado claro su carácter de canonista, matemático, y por tanto ordenado y sistemático en sus elecciones, pero también el de ser pastor, demostrando su cercanía a los más desfavorecidos desde su amplia experiencia como misionero y obispo de Chiclayo en Perú. UNIDAD Y PAZ Massimo Faggioli, destacado historiador de la Iglesia y profesor de teología y estudios religiosos en la Universidad de Villanova en Filadelfia (EE.UU.) publicará en los próximos meses un libro que justo se titula: «León XIV y la Iglesia global: unidad y paz», palabras que considera el perfecto resumen de este año.

“Él desea la unidad en la Iglesia porque es la única forma de que la Iglesia sea también un instrumento de paz en el exterior. Y por eso es un hombre que considera importante un gobierno que funcione en la Iglesia”, explica a EFE. Prevost, añade, es canonista de formación y agustino, “y para un agustino el tema de la unidad, de la concordia, de la comunidad es mucho más importante, por ejemplo, que lo que para Francisco era la idea de ‘hacer un lío’. Son ideas un poco diferentes”. Las ponderadas decisiones de León XIV han sido recibidas con entusiasmo tanto por el sector progresista de la Iglesia como por el conservador. Un ejemplo es la decisión de acabar con el llamado «G8», el consejo de unos pocos cardenales que creó Francisco para asesorarle, y sustituirlo por una nueva forma de gobierno «de colaboración y escucha»: consistorios y reuniones en Roma de todos los cardenales, al menos un par al año. El primero fue en enero de 2026 y el segundo se celebrará el 26 y 27 de junio. UN NUEVO EQUIPO PARA MEJORAR EL SISTEMA Para la periodista estadounidense Elise Ann Allen, biógrafa del papa con su libro ‘León XIV: Ciudadano del Mundo, Misionero del Siglo XXI’ -que incluyó la primera entrevista al pontífice-, destaca a EFE que “ha habido pocos cambios y significativos”. En marzo, León XIV designó al arzobispo australiano Antonio Randazzo como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, en sustitución de Filippo Iannone, que había pasado al Dicasterio para los Obispos en 2025, donde Prevost fue prefecto antes de su elección. Dos conocidos canonistas.

El gran cambio de estos doce meses ha sido el nuncio en Colombia, Paolo Rudelli, nombrado sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, cargo clave en la coordinación interna mientras qmantiene como secretario de Estado a Pietro Parolin, muy apreciado por los eclesiásticos por su carácter conciliador. «Todos los nuevos nombramientos son figuras con base canónica, tienen una visión basada las leyes, y esto indica que el papa piensa que muchos de los problemas en la organización de la Iglesia son canónicos, que tienen raíces en una mala gestión, por lo que él lo que quiere es reorganizar todo, construir con una base más ordenada», explica. ESCUCHA A LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS, PRO SIN MEDIDAS León XIV ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una política de “tolerancia cero” ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha defendido que escuchar las experiencias de las víctimas y sobrevivientes es “esencial” para la prevención. Ha mantenido varios encuentros con víctimas. El 20 de octubre de 2025 recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como “un paso histórico y esperanzador” y el 8 de noviembre de 2025 se reunió durante casi tres horas con quince víctimas belgas en un diálogo descrito como “profundo y doloroso”. En el próximo viaje a España será determinante su posible encuentro con las víctimas Sin embargo, casos como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote, y cuya investigación se ha quedado paralizada en el Discaterio para la Doctrina de la Fe por un tecnicismo jurídico (la edad del menor) demuestra que es necesario revisar todo el sistema judicial de este tipo de casos, lo que León XIV aún no ha hecho. ESTOS LOS MOMENTOS CLAVES DURANTE EL PRIMER AÑO DE SU PONTIFICADO 1. Paz con diálogo y negociación. León XIV ha encarado su primer año al frente de la Iglesia en un mundo sacudido por las guerras. Sus llamadas a la paz han sido continuas. Ya en la misa de inicio de su pontificado, el 18 de mayo de 2025, subrayó ese anhelo en un mundo marcado por el odio y los prejuicios. Una paz que ha de lograrse mediante el diálogo, reclamo que el papa ha intensificado con la guerra de Irán y Oriente Medio. Ha exhortado a los gobernantes a sentarse en mesas de negociación. Y no dudó en tachar de «inaceptable» la amenaza de Donald Trump de acabar con toda una civilización en Irán, lo que provocó un airado e inédito ataque verbal del presidente de EE.UU. contra el pontífice. 2. Una Iglesia unida Otra de las constantes de Prevost. León XIV desea una iglesia unida «sin exclusiones» donde el papa no puede ser «un líder solitario». Unidad que no es sinónimo de uniformidad, sino comunión en la diversidad. León XIV ha abogado por acabar con tensiones y facciones internas en su afán por superar la polarización y divisiones que caracterizaron el pontificado de Francisco. 3. Decisiones medidas y pocos cambios en la Curia León XIV, matemático, filósofo y doctor en Derecho Canónico, ha cultivado un estilo prudente, reflexivo y metódico, con decisiones muy medidas y sin estridencias en lo que se refiere al Gobierno del Vaticano, donde quiere «colaboración y escucha». Conservadores y progresistas de la Curia han acogido positivamente decisiones como el formato «colegiado» de los consistorios de cardenales o el mantenimiento de Pietro Parolin como secretario de Estado. 4. Proyección internacional y diplomacia activa En menos de un año, el papa, de 70 años, ha realizado tres viajes internacionales. El más importante y en realidad el primero decidido por él ha sido a África, en un largo periplo por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial para promover la reconciliación, el diálogo interreligioso y la paz. En junio viajará a España. Pero además, se ha distinguido por una diplomacia internacional tan discreta como activa. Ha mantenido contactos con líderes como el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y con el ruso, Vladímir Putin; pidió un alto el fuego en Gaza en conversación con el primer ministro israelí; recibió a la opositora venezolana, María Corina Machado, y también al canciller cubano, Bruno Rodríguez, en pleno momento de tensiones entre EE.UU. y la isla. 5. Un papa muy pendiente de la IA León XIV es un pontífice interesado y preocupado por la tecnología. Tanto que su primera encíclica estará dedicada a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial (IA), que considera una nueva revolución industrial con desafíos en la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Ha advertido del “potencial destructivo” de la tecnología cuando se pone al servicio de “ideologías antihumanas”. Y uno de sus ejes centrales en este campo es la protección de los menores. 6. Justicia ecológica La crisis climática y la protección del medio ambiente han estado también en el centro de las reflexiones del papa, que ha pedido acciones concretas y responsabilidad política. León XIV ha vinculado la crisis climática con la justicia social defendiendo la «justicia ecológica» como una necesidad urgente. Ha reclamado que se acelere «con valentía» la implantación del Acuerdo de París y la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y ha abogado por desarrollar una nueva arquitectura financiera internacional centrada en el ser humano, teniendo en cuenta el vínculo entre deuda ecológica y deuda externa. 7. Abusos y víctimas En el espinoso y delicado asunto de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia se han dado pocos avances en el último año. León XIV se ha pronunciado a favor de una política de «tolerancia cero» ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha mantenido varios encuentros con víctimas. El papa ha pedido a los obispos ser firmes y respetar las normas vigentes ante los casos de abusos, especialmente contra menores y arraigar en la Iglesia una cultura de prevención. 8. Conociendo a León XIV Los primeros doce meses de su pontificado han permitido conocer mejor a Robert Prevost. Él mismo ha contado que le gusta el deporte y practica natación y tenis en sus descansos semanales en Castelgandolfo. Dedica tiempo a la lectura e incluso a aprender nuevos idiomas: además de hablar inglés, español, italiano, francés y portugués, está aprendiendo alemán. Por Gonzalo Sánchez, Cristina Cabrejas y Soledad Álvarez, Agencia de Noticias EFE.

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