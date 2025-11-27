Primer viaje al extranjero de León XIV a Turquía y Líbano genera grandes expectativas entre los cristianos

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV emprendía el jueves su primer viaje al extranjero, una peregrinación a Turquía y Líbano que sería delicada en cualquier circunstancia, pero que es aún más complicada dadas las tensiones en Oriente Medio y la atención mediática que acompañará al primer papa estadounidense de la historia en el camino. León está cumpliendo con un viaje que el papa Francisco planeó realizar, para conmemorar un importante aniversario con la Iglesia ortodoxa en Turquía. En Líbano, intentará apoyar a una comunidad cristiana que ha sufrido durante mucho tiempo, así como a los libaneses de todas las religiones que aún exigen justicia por la explosión en el puerto de Beirut en 2020. TE PUEDE INTERESAR: En su primer viaje al extranjero, el papa rezará en el lugar de explosión en Beirut León, quien pasó 12 años como superior de su orden religiosa agustiniana y dos décadas como misionero en Perú, dice que le encanta viajar. Y en las últimas semanas ha demostrado tanto destreza diplomática como lingüística al responder preguntas improvisadas de los reporteros. El viaje está siendo cubierto de cerca por los medios de comunicación de Estados Unidos, con todas las principales cadenas estadounidenses, ABC, CBS, NBC y Fox, así como CNN y la BBC, dentro del grupo de viaje de León, siguiendo sus discursos, homilías y oraciones en un momento crucial en las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y mantener un alto el fuego en Gaza. Corresponsales del Vaticano, además de medios libaneses y turcos, completan el cuerpo de prensa papal de unos 80 periodistas, y hay una amplia lista de espera de periodistas que solicitaron estar en el avión papal pero se les negó un asiento debido al espacio limitado. ”Cada vez que el papa viaja, es un gran acontecimiento”, dijo Natalia Imperatori-Lee, profesora asociada de teología en la Universidad de Fordham en Nueva York. Pero un papa estadounidense en su primer viaje al extranjero es un acontecimiento aún mayor, dijo, especialmente en el saturado ecosistema mediático estadounidense donde León ha surgido como una especie de contrapunto al gobierno de Donald Trump y su represión contra los inmigrantes.

”Él sigue generando cobertura aquí debido a su compromiso con uno de los temas más importantes que enfrentamos, que es la migración”, dijo Kim Daniels, directora de la Iniciativa sobre Pensamiento Social Católico y Vida Pública en la Universidad de Georgetown. Debido a eso, “creo que este viaje volverá a centrar la atención en las periferias y en los vulnerables”. En un detalle significativo, León planea pronunciar todos sus discursos en Turquía en inglés y en inglés y francés en Líbano, dejando de lado la lengua franca italiana del Vaticano en favor de idiomas que son comprendidos por más personas en esos países. Todas las miradas estarán en la conferencia de prensa aérea de León el 2 de diciembre al regresar a Roma. Estos encuentros improvisados proporcionaron muchas de las frases llamativas de Francisco durante su papado de 12 años, comenzando con su primera en 2013 cuando dijo famosamente “¿Quién soy yo para juzgar?” sobre un sacerdote supuestamente gay. León se ha mostrado mucho más prudente y diplomático que su predecesor. Pero “tal vez haga algo loco como un ‘¿Quién soy yo para juzgar?’”, dijo Imperatori-Lee. UN MOMENTO IMPORTANTE EN LAS RELACIONES CATOLÍCO-ORTODOXAS El principal impulso para viajar a Turquía, la primera parada en el viaje del 27 de noviembre al 2 de diciembre, es conmemorar el 1,700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo. León rezará con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, en el sitio de la reunión del año 325 d.C., la actual Iznik, y firmará una declaración conjunta en un signo visible de unidad cristiana. Las iglesias orientales y occidentales estuvieron unidas hasta el Gran Cisma de 1054, una división precipitada en gran medida por desacuerdos sobre la primacía del papa. TE PUEDE INTERESAR: Tras seis meses de papado, León XIV encuentra su lugar y define su propio camino y estilo ”Todos entendemos que mil años de división han infligido una herida profunda que no puede ser sanada fácilmente”, dijo Bartolomé recientemente al respetado diario griego Kathimerini. “Tenemos la obligación, sin embargo, de esforzarnos por sanar esa herida, reparar las lesiones, cerrar las distancias y restaurar la unidad”. UNA OPORTUNIDAD PARA HABLAR DE PAZ EN MEDIO ORIENTE La visita también ofrecerá a León varias ocasiones para hablar sobre las tensiones regionales en general, las relaciones católico-musulmanas y la menguante presencia de cristianos en Oriente Medio. El clero en la región dice que el fuerte apoyo del Vaticano a los palestinos en Gaza durante la guerra de Israel, primero bajo Francisco y ahora León, ha reforzado la credibilidad de la Iglesia entre los musulmanes de a pie. ”En un momento en que muchas potencias occidentales dudaron sobre la cuestión de Gaza, Francisco, y luego León, fue muy firme. No fue a Gaza, pero todo lo que pudo haber dicho parece que lo dijo”, dijo el reverendo Paolo Pugliese, superior de los frailes capuchinos en Turquía.