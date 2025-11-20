En su primer viaje al extranjero, el papa rezará en el lugar de explosión en Beirut

Internacional
/ 20 noviembre 2025
    En su primer viaje al extranjero, el papa rezará en el lugar de explosión en Beirut
    El papa León XIV preside una misa en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Foto: AP/Gregorio Borgia

Esta previsto que del 27 de noviembre al 2 de diciembre el pontífice realice una visita a Tuquía y después al Líbano

ROMA- Entre las actividades que están previstas lleve acabo León XIV presidirá una plegaria en el sitio en donde ocurrió la explosión en el puerto de Beirut en 2020 en el que más de 200 personas perdieron la vida y que derivó en que la crisis económica y política se agravara en el Líbano, esto será durante su primer viaje al extranjero como papa, en el que además irá a Turquía en donde va a conmemorar un aniversario importante con los cristianos ortodoxos.

En el mes de octubre el Vaticano publicó cuál va a ser el itinerario del viaje del pontífice que inicia el 27 de noviembre y concluye el 2 de diciembre; están incluidas varias oportunidades en las que el primer papa estadounidense de la historia converse sobre las relaciones interreligiosas y ecuménicas; además de la difícil situación de los cristianos en el Medio Oriente, así como las tensiones regionales en general.

TE PUEDE INTERESAR: Tras seis meses de papado, León XIV encuentra su lugar y define su propio camino y estilo

El principal motivo para que el el papa visite Turquía este año es la conmemoración del 1,700 aniversario del Concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico del cristianismo.

León dejó claro que tiene previstos varios momentos de oración con el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el Patriarca Bartolomé I.

La ciudad de Nicea, está ubicada en İznik, en un lago al sureste de Estambul, es considerado como uno de los siete concilios ecuménicos reconocidos por la Iglesia Ortodoxa Oriental. Está previsto en helicóptero en donde hará una breve oración cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito.

$!Peregrinos franceses observan las excavaciones arqueológicas de la antigua basílica cristiana de San Neófito, de la época bizantina, en Iznik, Turquía.
Peregrinos franceses observan las excavaciones arqueológicas de la antigua basílica cristiana de San Neófito, de la época bizantina, en Iznik, Turquía. Foto: AP/Francisco Seco

Así también el pontífice tendrá reuniones con líderes turcos y libaneses, además de con el clero católico y hará liturgias.

VISITA A BEIRUT SERÁ CONMOVEDORA

La visita de León XIV al sitio en donde ocurrió la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020 es posible que sea un momento conmovedor en su viaje.

Este estallido arrasó con la capital libanesa como consecuencia de que cientos de toneladas de nitrato de amonio detonaran en un almacén; tras la gigantesca explosión se estima que por lo menos 218 fallecieron, según un recuento de AP, e hirió a más de 6,000 y destruyó grandes áreas de Beirut, provocando daños por miles de millones de dólares.

$!Un anuncio publicitario con la imagen de León XIV, antes de su visita al puerto de Beirut y un grafiti que dice “Víctimas de la explosión del puerto de Beirut”.
Un anuncio publicitario con la imagen de León XIV, antes de su visita al puerto de Beirut y un grafiti que dice “Víctimas de la explosión del puerto de Beirut”. Foto: AP/Hassan Ammar

NO VISITARÁ UN IMPORTANTE MONUMENTO EN ESTAMBUL

En esta su primera vez en Turquía, el papa no tiene planeado visitar el emblemático monumento de Santa Sofía en Estambul. La antigua basílica patriarcal griega ortodoxa, que en el pasado fue una mezquita en la época otomana, ahora es un museo.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Pres.

Temas


viajes

Localizaciones


Ciudad Del Vaticano

Personajes


Papa León XIV

Organizaciones


Vaticano

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia