En su primer viaje al extranjero, el papa rezará en el lugar de explosión en Beirut

ROMA- Entre las actividades que están previstas lleve acabo León XIV presidirá una plegaria en el sitio en donde ocurrió la explosión en el puerto de Beirut en 2020 en el que más de 200 personas perdieron la vida y que derivó en que la crisis económica y política se agravara en el Líbano, esto será durante su primer viaje al extranjero como papa, en el que además irá a Turquía en donde va a conmemorar un aniversario importante con los cristianos ortodoxos.

En el mes de octubre el Vaticano publicó cuál va a ser el itinerario del viaje del pontífice que inicia el 27 de noviembre y concluye el 2 de diciembre; están incluidas varias oportunidades en las que el primer papa estadounidense de la historia converse sobre las relaciones interreligiosas y ecuménicas; además de la difícil situación de los cristianos en el Medio Oriente, así como las tensiones regionales en general.

TE PUEDE INTERESAR: Tras seis meses de papado, León XIV encuentra su lugar y define su propio camino y estilo

El principal motivo para que el el papa visite Turquía este año es la conmemoración del 1,700 aniversario del Concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico del cristianismo.

León dejó claro que tiene previstos varios momentos de oración con el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el Patriarca Bartolomé I.

La ciudad de Nicea, está ubicada en İznik, en un lago al sureste de Estambul, es considerado como uno de los siete concilios ecuménicos reconocidos por la Iglesia Ortodoxa Oriental. Está previsto en helicóptero en donde hará una breve oración cerca de las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito.