Tras seis meses de papado, León XIV encuentra su lugar y define su propio camino y estilo

CIUDAD DEL VATICANO- “Uno se acostumbra”. Esa fue la pragmática respuesta del papa León XIV cuando el rey Carlos III de Inglaterra le preguntó por la multitud de cámaras de televisión que documentaban su histórica visita al Vaticano el mes pasado. Carlos no es ajeno a los fotógrafos, por lo que León no le estaba contando nada que él no supiera ya. Pero el despreocupado comentario del pontífice pareció confirmar lo que los observadores del Vaticano han notado recientemente: se ha acostumbrado a ser papa y está encontrando su lugar seis meses después de asumir el cargo. TE PUEDE INTERESAR: La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III Tras su sorprendente elección en mayo y su rápido aprendizaje durante el verano, las prioridades de León están comenzando a tomar forma, especialmente en lo que coincide con su predecesor, el papa Francisco, y en lo que se diferencia. En vísperas de sus seis primeros meses de pontificado, que se cumplen el 8 de noviembre, a continuación se ofrece un resumen de lo que se conoce sobre el primer papa estadounidense, su estilo, su esencia y hacia dónde podría llevar a la Iglesia católica. CONTINUIDAD CON FRANCISCO EN AUNTOS CLAVE DE JUSTICIA SOCIAL León se mostró en perfecta sintonía con Francisco en primer documento doctrinal importante, publicado el mes pasado, al hablar sobre la “opción preferencial por los pobres” no negociable de la Iglesia. El papa argentino comenzó a escribir el texto antes de su muerte y León lo retomó y lo hizo suyo. En él, el pontífice criticó que los ricos viven en una “burbuja de comodidad y lujo” mientras que los pobres sufren en los márgenes. Pidió un compromiso renovado para solucionar las causas estructurales de la pobreza. Además, ha abrazado el legado ecologista de Francisco y presidió la primera misa que utilizó una nueva fórmula de oración “por el cuidado de la creación”. Ha dado luz verde al ambicioso plan de su antecesor para convertir una propiedad del Vaticano al norte de Roma en una enorme granja solar que podría hacer de la Ciudad del Vaticano el primer estado neutral en emisiones de dióxido de carbono del mundo.

Quizás en ningún momento los dos pontífices se parecieron tanto como el 23 de octubre, cuando León se reunió en el Vaticano con grupos indígenas y representantes de movimientos populares que habían sido defendidos por el jesuita argentino. Francisco había priorizado a las personas marginadas y exhortó a la Iglesia a acompañarlas en su reivindicación de las necesidades humanas básicas de “tierra, techo y trabajo”. León repitió su mantra durante la audiencia y le dio su propio giro, señalando que el papa León XIII ya había abordado la cuestión de los derechos de los trabajadores en los albores de la Revolución Industrial. “Repitiendo las palabras de Francisco, digo hoy: la tierra, la vivienda y el trabajo son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos y me gustaría que me escucharan decir: ‘¡Estoy aquí, estoy con ustedes!’”, afirmó. TE PUEDE INTERESAR: El papa se reúne con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia El cardenal Michael Czerny, uno de los principales asesores de ambos pontífices, indicó que el estadounidense está en perfecta continuidad con Francisco, poniendo en marcha los procesos que este puso en marcha. “La transición de un Santo Padre a otro no es principalmente una transición en políticas”, declaró Czerny en una entrevista. Mientras un cambio de gobierno de un partido a otro puede suponer una ruptura, “aquí sería un error buscar eso”. “Las diferencias de estilo están en la persona, no en las enseñanzas”, agregó. SU LUNA DE MIEL CON LOS CONSERVADORES CONTINÚA En cuanto al estilo, está claro que León está feliz de ser un papa a la antigua usanza, vistiendo la capa roja mozzetta y la estola bordada en todas las ocasiones, salvo las más mundanas.