Primera estación de energía solar facilita la vida de los cubanos en un país aquejado por la crisis energética

CUBA- La cubana Yudelaimys Barrero Muñoz solía pasarse horas a un lado de la carretera tratando de conseguir que algún automovilista la llevara desde las afueras de Cienfuegos, donde reside, hasta la ciudad de Santa Clara, a unos 70 kilómetros de distancia. Era un viaje imposible de realizar en la bicicleta de su esposo y más aún de regreso con una mochila pesada luego de comprar perfumes, pañales descartables o aceite en esa ciudad para luego revenderlos y ganarse la vida en su pequeña comunidad rural.

Recientemente, Barrero, su marido Lorenzo Ravelo y sus dos niños pequeños viajaron sin angustia en su flamante triciclo eléctrico con acoplado que enchufaron en la primera estación solar del país situada en Santa Clara y que abastece energía eléctrica generada por paneles fotovoltaicos. Inaugurada en abril, la “solinera” se ha convertido en un salvavidas para muchos vecinos del lugar y habitantes de localidades distantes que carecen de combustible para sus coches. Para la familia de Barrero y muchos cubanos, la movilidad eléctrica se convirtió en una solución luego de que desde febrero fuera cada vez más complicado conseguir transporte urbano o interprovincial debido al cerco energético impuesto por Estados Unidos. La medida fue el último giro de tuerca de la administración de Donald Trump, que con anterioridad había aplicado un paquete de sanciones con el cual agravó las duras condiciones de vida de los cubanos en los últimos cinco años. Autos, motos o triciclos eléctricos suelen quedarse sin carga debido a los largos apagones, por lo que la energía solar resulta una alternativa salvadora. LA “SOLINERA” QUE BRINDA SOLUCIONES “Vinimos con los niños a un turno médico, la carga nos llegó hasta aquí nomás. Y tenemos que regresar”, relató a The Associated Press Ravelo, de 50 años. “Es una gran solución”, recalcó este pequeño agricultor.

En la parte de atrás del triciclo color azul, su esposa colocó los productos que había comprado para revender. En este viaje la mujer se ahorró cargar dos bolsas y una mochila como cuando se veía obligada a hacer autostop. “Esto nos ha resuelto el problema”, agregó Barrero, de 34 años, mientras Ravelo enchufaba el vehículo y una batería extra “por si acaso”, y los niños correteaban por el lugar.

La “solinera” cuenta con 32 tomas. Existe un área para los vehículos y otra con una mesada de cemento recubierta de azulejos donde los residentes cocinan en medio de los apagones o cargan sus celulares y otros equipos. Los paneles solares instalados tienen una capacidad para generar 30 kilovatios. Además se instalaron baterías de respaldo que permiten acumular energía. Danailys Arbolaez Pérez, madre de dos hijos y quien atiende en un pequeño negocio a pocos metros de la “solinera”, fue una de las personas más beneficiadas. “Lo primero que llevé fue una reina (una olla eléctrica de presión) para cocinar frijoles”, recordó Arbolaez, de 32 años. Hasta ese momento debía esperar que llegara la luz a la hora que fuera, incluso de madrugada, para preparar los alimentos de su familia, o usar leña si tardaba demasiado. Salvo en pocas barriadas de las grandes ciudades, los cubanos no cuentan con red de gas natural y el envasado está limitado, por lo que la cocción se realiza con energía eléctrica. Los apagones por la falta de combustible y de piezas para el mantenimiento de las termoeléctricas comenzaron hace un par de años, al tiempo que la crisis se agudizaba con el incremento de las sanciones, pero desde enero se hicieron tan prolongados, de hasta 20 horas, que los cubanos los bautizaron con ironía “alumbrones”. La isla recibió apenas un barco ruso de combustible en cuatro meses, luego de que Trump amenazara a los países que suministren crudo a la isla con aplicar aranceles a sus productos.