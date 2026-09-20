Primera ministra italiana busca prohibir burkas en escuelas y limitar alumnos extranjeros

Meloni le comentó al ala juvenil de su partido nacionalista conservador Hermanos de Italia que la medida también hará obligatorias las clases de italiano para los padres de estudiantes extranjeros que tengan “serias dificultades para integrarse en el sistema escolar”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni , anunció el domingo que pronto presentará a su gobierno una medida que limitará el número de estudiantes extranjeros en las aulas y prohibirá el uso de burkas y nicabs en las escuelas.

“Para nosotros, cualquiera que venga a Italia y quiera construir aquí su futuro debe aprender nuestro idioma, comprender nuestra cultura y respetar nuestras reglas”, afirmó ante una ovación de pie en el festival nacional de Gioventù Nazionale en Roma. “Es la única manera seria de acogerlos”.

Meloni se refirió específicamente a una prohibición del burka, una prenda que cubre todo el cuerpo y que usan algunas mujeres musulmanas, y del nicab, el velo que usan las mujeres musulmanas más conservadoras, en el que, como máximo, sólo se ven los ojos. Pero Meloni no mencionó el hiyab, el pañuelo que cubre la cabeza y que usan algunas mujeres musulmanas.

Una vez aprobada por el gobierno, la medida necesitará la aprobación parlamentaria en un plazo de 60 días para convertirse en ley.

Meloni, que tiene raíces políticas en la ultraderecha, ha mantenido de forma constante una postura dura respecto a la migración. Pero ha evolucionado políticamente durante su mandato como primera ministra, al pasar de ser una figura nacionalista marginal a convertirse en una integrante del sistema establecido entre los políticos de la Unión Europea.

Sin embargo, también está interesada en impulsar su popularidad antes de unas elecciones generales el próximo año y está introduciendo una serie de políticas que persiguen ese objetivo, incluida una exención de un impopular impuesto a la propiedad para autos pequeños y medianos y motonetas.

A principios de este mes, la administración conservadora de Meloni se convirtió en el gobierno ininterrumpido de mayor duración en Italia desde la Segunda Guerra Mundial.