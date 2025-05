Primeros 25 años de la Fundación Gates, su impacto en la salud global y la filantropía

SEATTLE- Bill Gates y Melinda French Gates tenían grandes ambiciones para su fundación, pero poca experiencia en la salud global o en la filantropía. Estaban motivados por historias como las escritas por Nicholas Kristof, columnista del periódico The New York Times, sobre niños que morían por enfermedades causadas por la falta de saneamiento. Con el estilo característico de Gates, abordaron estos problemas con rigor, datos y una estrecha supervisión. Como resultado, la Fundación Bill y Melinda Gates, establecida en el 2000 con la fusión de dos fundaciones de la familia, y financiada con el patrimonio de Gates en Microsoft y con decenas de miles de millones de dólares del inversor Warren Buffett posteriormente, se integró en la arquitectura de la salud global. TE PUEDE INTERESAR: Acusa Bill Gates a Elon Musk de estar ‘involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo’ En el camino, los líderes de la fundación redefinieron lo que significa ser filántropos. “Mientras aprendía de qué mueren los niños, ya saben, el VIH, la diarrea y la neumonía eran cosas de las que me asombraba lo poco que se destinaba a ayudar a los países pobres”, dijo Gates en una entrevista con The Associated Press. Respondió como pocos podrían al asignar miles de millones de dólares para la fundación, que gastó 100,000 millones de dólares en sus primeros 25 años, de los cuales alrededor de la mitad se destinaron a la salud mundial.

Gracias a su generosidad, así como a la experiencia de sus empleados, sus conexiones con gobiernos y empresas, y el perfil de sus fundadores, la Fundación Gates ahora tiene al menos la misma influencia que muchos países, si no es que más, en casi cualquier foro de salud mundial. Esa era ya tiene fecha de caducidad. Gates anunció el jueves que la fundación cerrará en 2045, y se comprometió a donar para entonces el 99% de su fortuna restante, que al día de hoy asciende a 107,000 millones de dólares, a la organización sin fines de lucro. Gates dijo que la fundación mantendrá su cultura y su personal durante ese tiempo.

“Demostraremos que estamos haciendo todo lo posible y daremos mucha previsibilidad al sector al (decir): ‘Estaremos aquí todos esos 20 años, pero no a partir de entonces’”, expresó. UN GRAN PODER CONLLEVA UN ESCRUTINIO La influencia de la fundación en la política sanitaria mundial y sus alianzas con empresas y otros actores del sector privado han provocado cuestionamientos desde hace tiempo. TE PUEDE INTERESAR: Fundación Bill & Melinda Gates y GAVI, distribuirán 100 millones de vacunas COVID en 2021 La investigadora Linsey McGoey, profesora de Sociología de la Universidad de Essex y autora del libro sobre la fundación “No Such Thing as a Free Gift” (No existen los regalos sin condiciones), se pregunta qué tan caritativo es “regalar” dinero a una fundación controlada por el donante. Otros, como Anuj Kapilashrami, profesor de Salud Global de la Universidad de Essex, argumentan que la preferencia de la fundación por tratamientos e intervenciones de bajo costo no contribuye inherentemente a fortalecer la capacidad de los sistemas de salud. “No abordamos las causas, los factores subyacentes que generan problemas de salud, sino que elegimos áreas y problemas de salud donde podemos aplicar estas soluciones milagrosas: productos básicos, medicamentos (y) mosquiteros para las camas”, manifestó.