Protestas toman Mineápolis tras muerte de un hombre a manos de federales

Internacional
/ 25 enero 2026
    Personas protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis, el domingo 25 de enero de 2026. AP.

Grupos de ciudadanos acudieron también al lugar donde falleció Pretti, en la avenida Nicollet, para depositar flores y honrar su memoria

WASHINGTON.- Cientos de personas protestaron este domingo en el centro de Mineápolis por la muerte de Alex Pretti, que falleció el sábado a causa de varios disparos de agentes federales de inmigración, y pidieron nuevamente poner fin a las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense Donald, Trump.

Varias multitudes desfilaron por la ciudad pese a las máximas de 3 grados (-16 grados centígrados) y se congregaron en torno al Ayuntamiento o al Centro de Gobierno de Hennepin, condado que forma parte de Mineápolis y que es donde falleció Pretti.

Medios locales también mostraron concentraciones de gente protestando en la vecina ciudad de Saint Paul, en el entorno del edificio Federal Whipple, cuartel general de los miles de agentes que ha enviado Washington desde principios de enero para llevar a cabo redadas contra inmigrantes.

Las autoridades del estado y de Minéapolis han reportado que las protestas han registrado momentos tensos, pero han sido hasta el momento mayoritarmente pacíficas.

La ciudad cuenta actualmente con un gran despliegue policial y, en determinadas zonas, de la Guardia Nacional a petición del propio estado, para garantizar la seguridad.

Agentes de inmigración abatieron ayer a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

Pretti falleció tras interponerse entre agentes migratorios y dos mujeres que protestaban contra sus operaciones.

Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti trató atacar a los agentes y de blandir su arma, pese a que ninguna de las múltiples imágenes del sucesos muestran nada semejante, y la propia secretaria del departamento, Kristi Noem, acusó al hombre de “terrorismo doméstico”.

Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

