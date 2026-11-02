Provocan inundaciones repentinas evacuaciones en el suroeste de EU, alerta en pueblo de Colorado

COLORADO- Una nueva ronda de fuertes lluvias desató inundaciones repentinas y obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones el domingo en una amplia franja del suroeste de estados Unidos, incluida una localidad turística de Colorado que tomaba medidas ante la posibilidad de que un río alcance niveles históricos. En tanto, los residentes de esta región normalmente árida se lidiaban con otro enorme aguacero. En el suroeste de Colorado, las autoridades de Pagosa Springs, una localidad de más de 2 mil habitantes en las Montañas Rocosas ubicada cerca de centros de esquí y conocida por sus aguas termales, advirtieron en Facebook sobre posibles “inundaciones catastróficas”, debido a los pronósticos de que el río San Juan alcance un máximo superior a los 6,1 metros (20 pies) a eso de las 11:00 de la noche del domingo. “Para poner esa previsión en perspectiva: durante la devastadora inundación de 1911 que arrasó con la mayor parte de lo que existía como el pueblo de Pagosa en ese momento, el río San Juan alcanzó un máximo de aproximadamente 5.4 metros (17.8 pies)”, señaló la policía del condado de Archuleta en Facebook. “Este es un evento de inundación potencialmente catastrófico” .

Para el atardecer del domingo, el nivel máximo del río había alcanzado unos 4,2 metros (14 pies), según Vicky Schaffer, portavoz del condado. Se ordenó el cierre de carreteras de entrada y salida de la localidad y se pidió a los residentes que no estaban bajo órdenes de evacuación que permanezcan en casa. En tanto, comunidades en el norte de Nuevo México y el centro de Arizona también emitieron órdenes de evacuación obligatoria mientras las lluvias obligaron a cerrar varias autopistas. Las autoridades en la localidad turística de Sedona, Arizona, ordenaron la evacuación inmediata de residentes a las zonas cercanas a Oak Creek debido al rápido aumento en los niveles de inundaciones, las cuales dejaron a varias personas atrapadas al interior de sus viviendas. Arizona podría recibir el equivalente a 2 o 3 meses de lluvia en dos días El condado de Yavapai y el poblado de Camp Verde emitieron órdenes de evacuación para residentes que viven cerca de ríos y arroyos. A más de 160 kilómetros (100 millas) al sureste de Sedona, funcionarios del condado de Gila ordenaron la evacuación de todo el poblado de Gisela, una pequeña comunidad de varios cientos de residentes a lo largo del arroyo Tonto. Las condiciones también provocaron inundaciones repentinas, crecidas de ríos y rescates acuáticos en Tucson, a unos 370 kilómetros (230 millas) al sur de Sedona.

“Recibiremos dos o tres meses de lluvia en el lapso de un par de días”, indicó Aaron Hardin, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Tucson. En Flagstaff, Arizona, la lluvia prácticamente no cesó durante todo el domingo, causando la inundación de caminos locales y el desborde de desagües pluviales. Las autoridades buscaban a un hombre que resbaló y cayó en aguas crecidas con fuerte corriente “y no se le vio volver a salir a la superficie”, según un comunicado de la policía el domingo por la noche. Ante la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la gente llenó costales con arena para tratar de evitar más inundaciones dentro del templo. Luke Willson dijo que el agua entró en la cochera, el sótano y por debajo del edificio de la iglesia, así como en una oficina donde están las computadoras. “Las bombas están trabajando, pero no están bombeando lo suficientemente rápido”, explicó. Hacia el sureste, en el área de Pinetop-Lakeside, en el centro de Arizona, “las tapas de las alcantarillas están saltando por todas partes” y residentes reportaron que las aguas residuales se estaban regresando a las viviendas debido a las inundaciones, señaló el distrito sanitario de la región en un comunicado. La más reciente ronda de intensas lluvias comenzó la noche del sábado y se anticipa que provoque inundaciones repentinas en zonas ya saturadas hasta el lunes. El servicio meteorológico estima que podrían caer hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia en toda la región, impulsadas por una serie de sistemas de tormentas del Pacífico. El servicio meteorológico emitió avisos por inundaciones para casi todo Arizona y partes del sur de Utah, el suroeste de Colorado y el oeste de Nuevo México, además de una buena del sur de Nevada. Eso incluye la región escasamente poblada donde se encuentran Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

La oficina del servicio meteorológico de Salt Lake City dijo que las tormentas de las semanas previas podrían contribuir a un exceso de escorrentía de lluvia durante los más recientes aguaceros, en particular en los parques nacionales Zion y Capitol Reef, y advirtió que los “caminos en zonas remotas probablemente se volverán intransitables por el exceso de escorrentía”. Cierra una carretera hacia localidad turística de Colorado Funcionarios de Pagosa Springs indicaron que cualquier persona que se encuentre en zonas bajas a lo largo de los ríos San Juan, Rio Blanco, Navajo y Piedra debe dirigirse a un albergue instalado en una iglesia local. Recomendaron a la población que no espere para salir de sus viviendas, ya que el personal de emergencia podría estar sumamente limitado durante la parte más intensa de la tormenta. El camino que lleva a la localidad también se cerrará la tarde del domingo para el tráfico de entrada, indicaron las autoridades locales, y se aconsejó a los residentes evitar contacto con el río San Juan después de que se descargaron aguas residuales en él.

Katie German, propietaria y chef de Bruin Coffee en Pagosa Springs, comentó que el centro de la ciudad fue evacuado y que había calles inundadas. Añadió que lo que más le preocupa era que el único puente de acceso al pueblo sea arrasado y no puedan entrar los camiones que traen alimentos y combustible a la localidad. Funcionarios locales acababan de levantar una orden de evacuación por inundaciones de la semana pasada sólo para implementar una nueva la noche del sábado, luego de que los pronósticos indican que el río San Juan podría alcanzar un máximo de 6,7 metros (21,9 pies) la noche del domingo. “Me preocupa mi negocio, me preocupan mis empleados, y definitivamente me preocupan todos en este pueblo”, afirmó. Funcionarios del condado de La Plata, al oeste de Pagosa Springs, indicaron que todas las carreteras públicas estaban cerradas debido a las inundaciones. También se ordenaron evacuaciones en la cercana Durango, Colorado, donde el río Animas estaba subiendo rápidamente. Equipos de emergencia en Arizona ayudan con rescates en Sedona Michelle Grimm, quien lleva varios años viviendo en Sedona, expresó preocupación por su comunidad después de ver como el nivel del arroyo Oak aumentó peligrosamente cerca de la parte inferior de un puente peatonal cerca del centro de la ciudad. “Salí a las ocho esta mañana, vi el puente y pensé: ‘Oh, estamos en problemas’”, declaró, mientras se resguardaba en su casa el domingo. “Nunca los había visto sacar a personas de su vecindario en helicópteros”, relató Grimm.

El departamento de bomberos difundió un video en el que se pueden ver potentes torrentes que inundan vehículos mientras corren con fuerza junto a viviendas y otras estructuras. Otros videos y fotos compartidos en redes sociales mostraban a personas de pie en un puente peatonal mientras toman fotos y videos de las turbulentas aguas marrones que corrían por debajo. Las lluvias habían disminuido significativamente en el área de Sedona para la tarde del domingo. La gobernadora Katie Hobbs indicó que equipos estatales de rescate aéreo asistían para retirar a personas de azoteas, mientras que personal de transporte del estado ayuda a retirar escombros. Hasta el momento no se habían reportado heridos ni muertes, puntualizó. La zona de evacuación incluía al menos 100 viviendas, y alrededor de 20 de ellas tenían residentes que necesitaban asistencia de emergencia para reubicarse, indicó David McAtee, portavoz del condado Yavapai.

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