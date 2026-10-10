Isaias, ya como un ciclón postropical, deja 853 mil clientes sin luz en sureste de EU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Isaias, ya como un ciclón postropical, deja 853 mil clientes sin luz en sureste de EU
    Agentes de la Policía Estatal pasan junto a líneas eléctricas derribadas tras el paso del huracán Isaias en Milton, Florida, el sábado 10 de octubre de 2026. AP/Gerald Herbert

La tormenta ha provocado la muerte de al menos una persona después de que un árbol cayera este sábado sobre una vivienda en Birmingham, Alabama

WASHINGTON- La tormenta Isaias, rebajada ya a ciclón postropical, mantiene este sábado a unos 853 mil clientes sin energía eléctrica en los estados de Georgia, Florida y Alabama, el más afectado por el embate de la tormenta, que aún amenaza con dejar fuertes lluvias en estados del sureste, costa atlántica o incluso el medio oeste.

La tormenta ha provocado la muerte de al menos una persona después de que un árbol cayera este sábado sobre una vivienda en Birmingham, Alabama, donde la gobernadora, Kay Ivey, ha declarado el estado de emergencia en 40 condados, informan medios locales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/huracanes-simon-e-isaias-mexico-activa-operativos-ante-posible-impacto-en-jalisco-y-colima-PF24030942

En este estado, Isaias, que tocó tierra como un huracán de categoría 2 a última hora del viernes en la franja noroccidental de Florida y que ha sido rebajado por el Centro Nacional de Hurcanes (NHC) a ciclón postropical, podría dejar fuertes precipitaciones y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la región central y septentrional.

Según las webs de seguimiento del suministro eléctrico, unos 439 milclientes están sin servicio en Florida, y unos 300 mil en Alabama y 114 mil en la vecina Georgia tampoco tienen luz.

El NHC indica que “las fuertes lluvias asociadas a los remanentes posropicales de Isaias se extenderán rápidamente hacia el norte, alcanzando hoy el valle de Tennessee, el sur de los Apalaches y el sureste”.

También se alerta de posibles deslizamientos de tierra en la zona sur de los Apalaches y lluvias intensas en el noroeste de Florida y en la costa suroeste de ese estado que podrían provocar inundaciones repentinas.

$!Una casa aparece cubierta por árboles caídos tras el paso del huracán Isaias en Milton, Florida, el sábado 10 de octubre de 2026.
Una casa aparece cubierta por árboles caídos tras el paso del huracán Isaias en Milton, Florida, el sábado 10 de octubre de 2026. AP/Gerald Herbert

El NHC mantiene una alerta de nivel moderado por inundación para el norte de Georgia y parte de las Carolinas y Tennessee y, por otro lado, una advertencia marginal que alcanza a estados como Kentucky, Ohio, Indiana o Virginia Occidental.

Se espera que Isaias se desplace en dirección noreste a través de Alabama y hacia el valle de Tennessee el sábado y el domingo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


huracanes
electricidad
Tormentas

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Amazon es el sitio ideal para encontrar la freidora de aire que más se adapta a tus necesidades.

Las freidoras de aire más recomendadas de Amazon
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
true

Lo de AHMSA es ya, una mentada de madre
Claudia Sheinbaum llamó a seguir los avisos oficiales y evacuar zonas vulnerables ante el avance del huracán Simón.

Sheinbaum pide tomar precauciones ante el huracán Simón categoría 4 en el Pacífico
Con mil pesos al mes puedes comenzar a construir un fondo para el retiro.

¿Tienes 40 años? Ahorrar 33 pesos al día puede ayudarte a preparar tu jubilación
Infonavit confirmó lo que muchas personas con alguna deuda temían, sí revisan el buró de crédito de las personas.

¿Estar en Buró de Crédito frena tu crédito hipotecario? Esto dice el Infonavit en 2026
El mánager Dave Roberts confía en que su máxima estrella recupere el poder en la lucha por el banderín de la Liga Nacional.

Ohtani se halla ‘desaparecido’; ¿volverá para la Serie de Campeonato?

Cristiano Ronaldo celebró su gol 980 con Al-Nassr durante la victoria ante Al-Diriyah y quedó a solamente 20 anotaciones de alcanzar los mil tantos oficiales en su carrera.

Cristiano Ronaldo llega a 980 goles con Al-Nassr: ¡está a un paso de hacer historia!