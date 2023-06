Putin anuncia que va a enviar armas nucleares tácticas a Bielorrusia

Hasta el momento, Rusia no ha dicho cuántas armas nucleares enviará a Bielorrusia. El gobierno estadounidense piensa que Rusia posee unas 2,000 armas nucleares tácticas, con bombas transportadas por aviones, ojivas para misiles de corto alcance y proyectiles de artillería.

“Putin y su títere Lukashenko planean instalar armas nucleares en Bielorrusia inmediatamente antes de la cumbre de la OTAN en Vilna en julio”, explicó Tsikhanouskaya a The Associated Press. “Es un chantaje grosero, un intento de obligar a Europa a retroceder, pero no podemos permitir que los dictadores esquiven el castigo por la extorsión nuclear”, concluyó.

Con información de la Agencia The Associated Press.