La Alianza de Medios Mx se une a la coalición de SPUR; buscan consolidar al periodismo en el entorno de la IA

En este contexto, la Alianza de Medios Mx (AMMx) se incorporó como organización afiliada a SPUR Coalition , iniciativa internacional enfocada en defender los derechos de los editores frente al uso de contenidos periodísticos por sistemas de inteligencia artificial.

La transformación que está provocando la inteligencia artificial también está obligando a la industria periodística a replantear la forma en que protege, distribuye y monetiza sus contenidos.

Los sistemas de inteligencia artificial procesan grandes cantidades de información publicada en internet, incluidos artículos, investigaciones, fotografías y otros materiales periodísticos. Sin embargo, los propietarios de esos contenidos no siempre cuentan con información suficiente sobre cuándo son utilizados, con qué finalidad o bajo qué condiciones son incorporados a productos y servicios basados en IA.

La incorporación coloca a los medios mexicanos dentro de una conversación que ya se desarrolla en distintos mercados y que tiene como uno de sus principales desafíos determinar bajo qué condiciones las plataformas de IA pueden acceder, utilizar y reutilizar el trabajo producido por empresas periodísticas.

UNA RESPUESTA COLECTIVA DE LA INDUSTRIA

SPUR, siglas de Standards for Publisher Usage Rights, plantea la necesidad de establecer reglas más claras para el uso de contenidos editoriales en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.

La coalición busca impulsar mecanismos que permitan a los propietarios de contenidos definir las condiciones bajo las cuales sus materiales pueden ser utilizados, al mismo tiempo que promueve un mercado de licenciamiento en el que los medios tengan participación en la definición de sus reglas.

El objetivo no se limita a evitar usos no autorizados. También pretende avanzar hacia un modelo en el que la innovación tecnológica y los derechos de propiedad intelectual puedan coexistir dentro de un marco más equilibrado.

Entre las organizaciones que participaron en la creación de SPUR se encuentran BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Telegraph Media Group y Associated Press. Posteriormente, la iniciativa ha incorporado organizaciones de medios de Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Canadá.

MÉXICO ENTRA EN LA CONVERSACIÓN

Para la Alianza de Medios Mx, la dimensión internacional del problema hace necesaria una respuesta conjunta de la industria. Las decisiones que adopten las grandes compañías tecnológicas sobre el acceso y utilización de contenidos pueden tener repercusiones que van mucho más allá de un solo país.

Como parte de su incorporación, AMMx contribuirá a acercar la iniciativa a sus integrantes y a generar espacios para el intercambio de información, estudios y experiencias relacionados con la inteligencia artificial.

La organización también buscará facilitar que los medios mexicanos conozcan las discusiones y herramientas que están desarrollándose en otros mercados, particularmente en torno a la propiedad intelectual, licenciamiento y sostenibilidad de los modelos periodísticos.

La apuesta es que los medios no sean únicamente proveedores involuntarios de información para los nuevos sistemas tecnológicos, sino actores con capacidad para participar en las decisiones que determinarán cómo se utiliza su trabajo en la era de la inteligencia artificial.

Con esta afiliación, la Alianza de Medios Mx fortalece su participación en las discusiones internacionales sobre el futuro de la industria y refrenda su intención de impulsar condiciones que permitan preservar los derechos de los medios y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica.