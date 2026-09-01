Sheinbaum destaca crecimiento económico de México, pese a aranceles de EU y guerra en Irán, en su Segundo Informe

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este martes 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó el desempeño de la economía mexicana durante 2026 y señaló que el país mantuvo estabilidad y crecimiento pese a factores internacionales como los aranceles impuestos por Estados Unidos y el incremento de los precios del petróleo derivado de la guerra en Irán. Durante su mensaje desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que su administración ha enfrentado un escenario internacional marcado por cambios en la política comercial de Estados Unidos y conflictos geopolíticos. “En estos casi 2 años hemos enfrentado difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.

Sheinbaum mencionó particularmente los aranceles aplicados a las exportaciones de vehículos, acero, aluminio y sus derivados, además de las repercusiones económicas de la guerra en Irán. “En particular, los aranceles a la exportación de vehículos, acero, aluminio y sus derivados, así como la guerra en Irán que elevó los precios internacionales del petróleo han generado difíciles circunstancias para nuestro país y para todo el mundo”, declaró. SHEINBAUM REPORTA RÉCORD EN INVERSIÓN EXTRANJERA DURANTE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Como parte de los indicadores económicos presentados durante el informe, la presidenta destacó que México registró un nivel récord de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre de 2026. “Récord en inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026 alcanzando los 35 000 millones de dólares. Este monto representa un crecimiento del 12% comparado con el mismo periodo del 2024”, señaló. La mandataria también informó sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), el empleo y el desempleo durante el año. “En el segundo trimestre el PIB de México tuvo un crecimiento de 1.4% respecto al [...] primer trimestre anterior y de 1.9% respecto al segundo trimestre de 2025”, indicó. De acuerdo con las cifras expuestas por Sheinbaum, México alcanzó 60 millones de personas con empleo, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 2.7%. En materia de empleo formal, señaló que al cierre de agosto se habían creado 86 mil 765 puestos de trabajo respecto al cierre de julio, sin considerar las plataformas digitales. GOBIERNO DESTACA ESTABILIDAD DE PRECIOS Y FORTALEZA DEL PESO Otro de los puntos abordados durante el informe fue el comportamiento de los precios de los combustibles y de productos de la canasta básica. “La inflación va la baja gracias incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector social y el gobierno”, sostuvo la presidenta. Sheinbaum afirmó que durante el periodo reportado no aumentaron los precios de la gasolina regular ni del diésel, y aseguró que 24 productos de la canasta básica disminuyeron su precio 12% en términos reales. También destacó el comportamiento del tipo de cambio: “El peso está fuerte, se mantiene en cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo. Por segundo año consecutivo, la balanza comercial [es] positiva”, afirmó.

TURISMO REGISTRA CRECIMIENTO DURANTE 2026 En materia turística, la presidenta informó que México recibió 51.1 millones de viajeros internacionales durante el primer semestre de 2026, cifra que, según expuso, representa un incremento de 7.7% frente al mismo periodo del año anterior. También destacó el crecimiento de la llegada de visitantes mediante cruceros. “Arribaron por crucero 6.6 millones de visitantes, 15.2% más que el año anterior y su derrama económica aumentó 18.7%”, señaló. Sheinbaum adelantó además que el Gobierno de México presentará en los próximos días el paquete fiscal y presupuestal correspondiente a 2027. SHEINBAUM ANTICIPA PRESUPUESTO PARA 2027 La presidenta señaló que el proyecto presupuestal tendrá como objetivo mantener la inversión pública y atender áreas como bienestar, salud y educación, al mismo tiempo que se busca avanzar en la consolidación fiscal. “Será un proyecto responsable que al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”, afirmó. También destacó la aprobación de una legislación relacionada con la inversión, que, según explicó, permitirá acelerar durante el segundo semestre de 2026 proyectos de inversión pública y mixta destinados al fortalecimiento de infraestructura y desarrollo nacional. GOBIERNO PLANTEA MAYOR PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA Durante su discurso, Sheinbaum explicó que uno de los objetivos de su administración es recuperar la participación del Estado en la planeación económica y en sectores considerados estratégicos, sin abandonar la disciplina fiscal. “Es importante establecer una premisa. Recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público”, sostuvo. La presidenta agregó que el propósito es contar con finanzas públicas que permitan ampliar la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica. “Significa contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica y que al mismo tiempo garanticen derechos, impulsen el desarrollo, distribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía energética”, declaró. Sheinbaum también hizo referencia al modelo económico aplicado en décadas anteriores y afirmó que durante ese periodo se redujo la participación estatal mediante privatizaciones y concesiones. “Durante décadas predominó un modelo que redujo la participación del Estado en la economía y trasladó decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones”, señaló. Ante ello, explicó que su administración busca fortalecer la participación gubernamental en la planeación del desarrollo, la infraestructura y los sectores estratégicos mediante esquemas de inversión pública y mixta. “Todos sabemos que ese modelo hoy el Estado recupera la rectoría en la planeación del desarrollo, la infraestructura y los sectores estratégicos utilizando de manera inteligente instrumentos financieros para ampliar la inversión sin ceder el control del interés público. A eso nos referimos con inversión mixta”, afirmó. PLAN MÉXICO BUSCA IMPULSAR PRODUCCIÓN NACIONAL Finalmente, la presidenta recordó que al inicio de su administración fue presentado el Plan México, cuyo propósito, según explicó, es fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de productos provenientes del extranjero. “Al inicio del gobierno presentamos el Plan México que tiene el objetivo de producir más para el consumo interno, sustituir importaciones, fortalecer y diversificar el comercio exterior”, concluyó.