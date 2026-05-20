Busca Lenia Batres atraer seis juicios fiscales promovidos por el SAT

La Corte decidirá mañana jueves si atrae esos recursos que, de ser resueltos a favor del SAT, le permitirían recaudar más dinero.

La autodenominada “Ministra del Pueblo”, Lenia Batres, pidió que la Suprema Corte de Justicia atraiga seis recursos promovidos por el SAT para impugnar la nulidad de créditos fiscales que suman 232.7 millones de pesos.

Se trata de seis sentencias casi idénticas, dictadas por la Sala Regional de Veracruz del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

En todos los casos, la Sala anuló los créditos porque el SAT o la Secretaría de Finanzas de Veracruz, requirieron ilegalmente a los contribuyentes una gran cantidad de documentos y datos personales sobre terceros con los cuales realizaron operaciones, con los que tenían deudas o de los que eran acreedores.

El crédito fiscal más cuantioso, de 114 millones de pesos, fue fincado a la razón social ABSERV, designada el pasado 30 de abril por el SAT como facturera, es decir, que simula operaciones inexistentes.

Para ejercer la facultad de atracción, debería existir algún tema jurídico novedoso y trascendente.

La Corte rara vez atrae revisiones fiscales, también conocidas como revisiones administrativas, que el Ejecutivo Federal puede promover contra sentencias adversas del TFJA, y que ordinariamente deben ser resueltas por los tribunales colegiados.

Antes de 2012, nunca se había solicitado una revisión fiscal. Pero desde ese año se han atraído 32 casos.

En la anterior integración, algunos ministros consideraban que la Corte no puede atraer este tipo de recursos, sino solo juicios de amparo.

De los 32 expedientes, 6 fueron atraídos por la actual integración de ministros, que ha mostrado gran interés en revisar créditos fiscales multimillonarios de importancia excepcional para el Servicio de Administración Tributaria, aunque no exista un tema jurídico relevante.