Busca Lenia Batres atraer seis juicios fiscales promovidos por el SAT

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Busca Lenia Batres atraer seis juicios fiscales promovidos por el SAT
    Se trata de seis sentencias casi idénticas, dictadas por la Sala Regional de Veracruz del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). REFORMA

La Corte decidirá si atrae esos recursos que, de ser resueltos a favor del SAT, le permitirían recaudar más dinero

La autodenominada “Ministra del Pueblo”, Lenia Batres, pidió que la Suprema Corte de Justicia atraiga seis recursos promovidos por el SAT para impugnar la nulidad de créditos fiscales que suman 232.7 millones de pesos.

La Corte decidirá mañana jueves si atrae esos recursos que, de ser resueltos a favor del SAT, le permitirían recaudar más dinero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-disparan-seguros-medicos-hasta-en-40-NL20818702

Se trata de seis sentencias casi idénticas, dictadas por la Sala Regional de Veracruz del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

En todos los casos, la Sala anuló los créditos porque el SAT o la Secretaría de Finanzas de Veracruz, requirieron ilegalmente a los contribuyentes una gran cantidad de documentos y datos personales sobre terceros con los cuales realizaron operaciones, con los que tenían deudas o de los que eran acreedores.

El crédito fiscal más cuantioso, de 114 millones de pesos, fue fincado a la razón social ABSERV, designada el pasado 30 de abril por el SAT como facturera, es decir, que simula operaciones inexistentes.

Para ejercer la facultad de atracción, debería existir algún tema jurídico novedoso y trascendente.

La Corte rara vez atrae revisiones fiscales, también conocidas como revisiones administrativas, que el Ejecutivo Federal puede promover contra sentencias adversas del TFJA, y que ordinariamente deben ser resueltas por los tribunales colegiados.

Antes de 2012, nunca se había solicitado una revisión fiscal. Pero desde ese año se han atraído 32 casos.

En la anterior integración, algunos ministros consideraban que la Corte no puede atraer este tipo de recursos, sino solo juicios de amparo.

De los 32 expedientes, 6 fueron atraídos por la actual integración de ministros, que ha mostrado gran interés en revisar créditos fiscales multimillonarios de importancia excepcional para el Servicio de Administración Tributaria, aunque no exista un tema jurídico relevante.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fiscalización
Juicios

Organizaciones


SAT

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El Complejo de GM en Ramos Arizpe estará produciendo otros dos nuevos modelos en el futuro inmediato.

Anuncio de GM respalda su confianza en la Región Sureste: IP y autoridades
La violencia de género sigue siendo uno de los principales focos en materia de prevención de delitos.

Coahuila: Suman más de 200 agresores arrestados por violar medidas de protección
Gerardo Mérida fue creciendo en su carrera de la mano de Audomaro Martínez, uno de los hombres más cercanos a López Obrador.

Ex secretario de Seguridad acusado de narco en Sinaloa, un alfil de general cercano a AMLO
Apuesta. Jon Favreau aseguró que la nueva película de The Mandalorian fue concebida especialmente para formatos IMAX y pantallas gigantes.

Jon Favreau lleva a ‘The Mandalorian & Grogu’ del streaming a la pantalla grande
Thairo Estrada conectó cuadrangular y produjo carreras clave en el triunfo de Saraperos.

Saraperos sorprende a Sultanes y revive en el Clásico del Norte
El Aveo es el modelo que más importa General Motors desde Asia al ser uno de los consentidos del mercado mexicano.

Lideran Aveo y Groove importaciones de GM desde Asia para México
Estados Unidos rechazó extraditar a Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado por la FGR de lavado, delincuencia organizada y evasión fiscal.

SRE confirma que EU rechazó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont
La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena informó que el proyecto de la empresa naviera Royal Caribbean en la localidad de Mahahual, Quintana Roo, no será aprobado.

Semarnat no aprobará ‘Perfect Day Mexico’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo