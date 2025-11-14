¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han reforzado sus operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, desplegando buques de guerra y tropas para apoyar interdicciones marítimas
WASHINGTON- El Pentágono lanzó la operación “Lanza del sur” sin explicar los objetivos y las implicaciones de la estrategia contra el narcotráfico originado en Latinoamérica, generando mayor tensión y dudas por la presión de la Administración del presidente, Donald Trump, sobre Venezuela y Colombia con ataques a lanchas supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y en el Pacífico oriental.
La operación militar bautizada como “Lanza del Sur” fue anunciada por el secretario de Guerra Pete Hegseth en su cuenta oficial de X, definiéndola como una misión que procura expulsar a los “narcoterroristas” del hemisferio y proteger a Estados Unidos “de las drogas” que mandan a su país.
TE PUEDE INTERESAR: El memorando que aprueba los ataques a embarcaciones estaría basado en afirmaciones de Trump
El anuncio de Hegseth no fue acompañado de contexto ni de la temporalidad de la misión, por lo que generó dudas sobre si se trata de un renombramiento de operativos que el Comando Sur realiza en aguas internacionales desde agosto o si es un nuevo paso de la estrategia con operativos aún no anunciados.
Horas antes de la noticia del Pentágono, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó la presencia de fuerzas militares en México o emprender “acciones unilaterales” en el país vecino contra el narcotráfico sin que las autoridades del país lo pidan.
Sin embargo, en el caso de Venezuela y Colombia, Trump no descartó posibles ataques a objetivos terrestres, según anunció en octubre en diferentes intervenciones en el Despacho Oval, cuando dijo haber neutralizado el tráfico por vía marítima con decenas de ataques a botes tripulados eliminando a los sujetos a bordo.
Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han reforzado sus operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, desplegando buques de guerra y tropas para apoyar interdicciones marítimas. Según informes oficiales, se han incautado más de 76.000 libras de drogas y se han realizado al menos 15 ataques a embarcaciones, resultando en la muerte de más de 60 personas a bordo.
El despliegue incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios buques de guerra, como parte del esfuerzo de la Fuerza de Tarea Conjunta y del Comando Sur, lo que representa un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en la región.
Una escalada en la ofensiva de Trump en territorio suramericano donde el anuncio de la operación “Lanza del sur”, a falta de contexto y detalle de su funcionamentio ha generado confusión y alerta.
NOMBRA EU A SU OPERATIVO EN EL CARIBE, “LANZA DE SUR”
”Lanza del Sur”: Estados Unidos ha puesto ya nombre a sus operaciones en el Caribe, que con el argumento no demostrado de lucha contra el narcotráfico, se ha traducido en bombardeos de lanchas, en los que han muerto la mayor parte de sus ocupantes, y en una mayor presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
TE PUEDE INTERESAR: Ataca EU otra ‘narcolancha’ en el Caribe y mata a 6
En un mensaje en la red social X, el secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
El anuncio se produce solo tres días después de la llegada al Caribe del portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves-. Se suma así a otros buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas que ya estaban en la zona.
Desde agosto pasado, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe su mayor contingente militar en décadas como parte de la guerra que, según dice, le ha declarado al narcotráfico, con el que vincula al Gobierno de Maduro y por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.
El Gobierno de EE.UU. ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, que la Administración de Trump declaró en julio como grupo terrorista.
Este despliegue militar también ha tensado la relación de Washington con Colombia y su presidente, Gustavo Petro, acusado por Trump de ser “narcotraficante”.
A continuación los hechos más destacados de la escalada diplomática y militar:
8 agosto.- Trump autoriza el uso de la fuerza militar contra carteles latinoamericanos -designados por su Administración como organizaciones terroristas-.
2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación y asegura, sin aportar pruebas, que iban a bordo once personas del Tren de Aragua que salieron de Venezuela para transportar drogas hacia EE.UU.
Desde entonces y hasta el 4 de noviembre, EE.UU. asegura haber hundido 17 embarcaciones y matado a 66 personas que iban a bordo de lanchas en el Caribe y en el Pacífico.
15 septiembre.- Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizan cuando Estados Unidos retiró a Colombia -el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.
También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado a Petro tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.
28 octubre.- El despliegue de efectivos navales estadounidenses en el Caribe, frente a Venezuela, es ya el mayor de la historia del país desde la primera Guerra del Golfo (1990-1991).
31 octubre.- La ONU acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional”. “Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, exige el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
10 noviembre.- El Departamento de Guerra estadounidense envía fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá, por primera vez en décadas, según la cadena ABC.
11 noviembre.- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que se han movilizado 200.000 militares en todo el país como parte unos nuevos ejercicios de preparación ante las “amenazas” de Estados Unidos
14 noviembre.- El Kremlin expresa su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación “en torno a Venezuela” y la región del Caribe, después de que el Pentágono anunciara la ‘Lanza del sur’.