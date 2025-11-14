¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?

WASHINGTON- El Pentágono lanzó la operación “Lanza del sur” sin explicar los objetivos y las implicaciones de la estrategia contra el narcotráfico originado en Latinoamérica, generando mayor tensión y dudas por la presión de la Administración del presidente, Donald Trump, sobre Venezuela y Colombia con ataques a lanchas supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y en el Pacífico oriental. La operación militar bautizada como “Lanza del Sur” fue anunciada por el secretario de Guerra Pete Hegseth en su cuenta oficial de X, definiéndola como una misión que procura expulsar a los “narcoterroristas” del hemisferio y proteger a Estados Unidos “de las drogas” que mandan a su país. TE PUEDE INTERESAR: El memorando que aprueba los ataques a embarcaciones estaría basado en afirmaciones de Trump El anuncio de Hegseth no fue acompañado de contexto ni de la temporalidad de la misión, por lo que generó dudas sobre si se trata de un renombramiento de operativos que el Comando Sur realiza en aguas internacionales desde agosto o si es un nuevo paso de la estrategia con operativos aún no anunciados. Horas antes de la noticia del Pentágono, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó la presencia de fuerzas militares en México o emprender “acciones unilaterales” en el país vecino contra el narcotráfico sin que las autoridades del país lo pidan. Sin embargo, en el caso de Venezuela y Colombia, Trump no descartó posibles ataques a objetivos terrestres, según anunció en octubre en diferentes intervenciones en el Despacho Oval, cuando dijo haber neutralizado el tráfico por vía marítima con decenas de ataques a botes tripulados eliminando a los sujetos a bordo.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han reforzado sus operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, desplegando buques de guerra y tropas para apoyar interdicciones marítimas. Según informes oficiales, se han incautado más de 76.000 libras de drogas y se han realizado al menos 15 ataques a embarcaciones, resultando en la muerte de más de 60 personas a bordo. El despliegue incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios buques de guerra, como parte del esfuerzo de la Fuerza de Tarea Conjunta y del Comando Sur, lo que representa un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en la región. Una escalada en la ofensiva de Trump en territorio suramericano donde el anuncio de la operación “Lanza del sur”, a falta de contexto y detalle de su funcionamentio ha generado confusión y alerta. NOMBRA EU A SU OPERATIVO EN EL CARIBE, “LANZA DE SUR” ”Lanza del Sur”: Estados Unidos ha puesto ya nombre a sus operaciones en el Caribe, que con el argumento no demostrado de lucha contra el narcotráfico, se ha traducido en bombardeos de lanchas, en los que han muerto la mayor parte de sus ocupantes, y en una mayor presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. TE PUEDE INTERESAR: Ataca EU otra ‘narcolancha’ en el Caribe y mata a 6 En un mensaje en la red social X, el secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. El anuncio se produce solo tres días después de la llegada al Caribe del portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves-. Se suma así a otros buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas que ya estaban en la zona. Desde agosto pasado, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe su mayor contingente militar en décadas como parte de la guerra que, según dice, le ha declarado al narcotráfico, con el que vincula al Gobierno de Maduro y por el que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.