El memorando que aprueba los ataques a embarcaciones estaría basado en afirmaciones de Trump

NUEVA YORK- Los dichos sobre un memorando secreto del Departamento de Justicia ofrecen un atisbo a cómo los abogados del gobierno aprobaron el curso de acción deseado por el presidente. Un memorando secreto del Departamento de Justicia que califica de legales los ataques ordenados por el presidente Donald Trump a embarcaciones se basa en la idea de que Estados Unidos y sus aliados se encuentran legalmente en un estado de conflicto armado con los cárteles de la droga, una premisa que se deriva en gran medida de afirmaciones que la propia Casa Blanca ha presentado, según personas que lo han leído. TE PUEDE INTERESAR: Ataca EU otra ‘narcolancha’ en el Caribe y mata a 6 El memorando de la Oficina del Asesor Legal del Departamento, que se dice que tiene más de 40 páginas, dio el visto bueno a una campaña militar que ya ha matado a 80 personas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Decía que tales ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de traficar con drogas eran legales en virtud de los poderes de Trump en tiempos de guerra. Al llegar a esa conclusión, el memorando contradice a una amplia gama de críticos, quienes han rechazado la idea de que exista conflicto armado alguno y han acusado a Trump de ordenar ilegalmente a los militares que cometan asesinatos. El gobierno ha insistido en que Trump tiene autoridad para ordenar legalmente los ataques en virtud de las leyes de la guerra, pero ha proporcionado escasos detalles públicos sobre su análisis jurídico para respaldar esa conclusión. Los dichos sobre el memorando ofrecen una ventana a la forma en que los abogados del poder ejecutivo dieron el visto bueno al curso de acción deseado por Trump, e incluso parecen haber aceptado a pies juntillas la versión de la realidad de la Casa Blanca.

Se dice que el memorando, concluido a finales del verano, comienza con una larga descripción de las afirmaciones presentadas por la Casa Blanca, entre ellas que los cárteles de la droga intentan intencionadamente matar estadounidenses y desestabilizar el hemisferio occidental. Se presenta a los grupos no como empresas sin escrúpulos que intentan obtener ganancias del tráfico de drogas, sino como terroristas que venden narcóticos como medio de financiar la violencia. Basándose en tales afirmaciones, el memorando afirma que Trump tiene autoridad legítima para determinar que Estados Unidos y sus aliados se encuentran legalmente en un estado formal de conflicto armado con los cárteles de la droga “narcoterroristas”, según las personas que han leído el documento. El resto del razonamiento del memorando se basa en esa premisa. Por ejemplo, dijeron las personas, el memorando afirma que los barcos que se cree que transportan narcóticos son objetivos militares legítimos porque su carga generaría ingresos que los cárteles podrían utilizar para comprar material militar con el que librar el supuesto conflicto armado. Y una larga sección al final del memorando, dijeron, ofrece posibles defensas legales si un fiscal acusara a funcionarios del gobierno o a soldados de estar implicados en los asesinatos. Todo aquel que en la cadena de mando siga órdenes que cumplan las leyes de la guerra tiene inmunidad de campo de batalla, dice el memorando, porque se trata de un conflicto armado. TE PUEDE INTERESAR: El despliegue naval de EU en el Caribe es ya el mayor desde la primera Guerra del Golfo Las personas que describieron el memorando lo hicieron bajo condición de anonimato para hablar de un documento delicado. Al pedírsele un comentario, la Casa Blanca dijo en un comunicado que Trump dirigió los ataques en virtud de sus poderes constitucionales y que cumplían la ley de los conflictos armados. Desde el 2 de septiembre, el ejército estadounidense ha atacado 20 embarcaciones, en el mar Caribe o en el océano Pacífico oriental, que, según el gobierno, traficaban con narcóticos. Al anunciar los ataques, el gobierno ha citado información de inteligencia, pero no ha presentado evidencias concretas. El gobierno de Trump ha insistido en que sus ataques a las embarcaciones son legales. En septiembre, dijo al Congreso que Trump había “determinado” que Estados Unidos estaba en un conflicto armado no internacional, es decir, en una guerra contra un actor no estatal, como los cárteles de la droga, y que las personas a bordo de los barcos que estaba matando eran “combatientes”. Especialistas externos en las leyes que rigen la fuerza letal han criticado ampliamente ese argumento, y el gobierno no ha ofrecido ninguna explicación pública del análisis jurídico que respalda su afirmación. Las omisiones han incluido la forma en que salvó la brecha conceptual entre el tráfico de drogas y los delitos asociados, por graves que sean, y el tipo de ataques armados necesarios para crear un estado de guerra. Sin embargo, el gobierno ha revelado que un memorando de la Oficina del Asesor Legal dio el visto bueno a la operación. Y aunque no ha hecho público el memorando, ha empezado a permitir que los miembros del Congreso y su personal lean copias, al tiempo que le ha facilitado a Elliot Gaiser, quien dirige la oficina, que responda a preguntas en algunas sesiones informativas. Se dice que el memorando está enmarcado en torno a una cuestión planteada por la Casa Blanca: si acaso podría utilizarse una fuerza letal limitada para detener embarcaciones en aguas internacionales que no estén registradas a nombre de ningún país, con el fin de frenar el flujo de estupefacientes procedentes de los cárteles de la droga designados como grupos terroristas.